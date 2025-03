Úspěšný politik. Kandidatura je vyústění spolupráce, hodnotí politolog Lipavského

Premiér Petr Fiala ve středu na tiskové konferenci oznámil, že ministr zahraničí Jan Lipavský bude kandidovat za koalici SPOLU, potažmo za ODS, v Praze. Je to pro vás překvapivá zpráva, nebo se to dalo očekávat?

Obecně má Jan Lipavský zajímavý politický vývoj. Vezměte si, že bývalý prezident Miloš Zeman ho odmítal na začátku jmenovat s tím, že je nekvalifikovaný. Byť ministr je politická funkce, na to nemusíte mít žádnou kvalifikaci. Stačí, když máte politickou důvěru od toho, kdo vás navrhuje. Nakonec se ho do vlády podařilo dostat. Už to byl pro něj zajímavý úspěch.

Pak další turbulentní záležitost, odejití Pirátů z vlády a jeho setrvání. Ono by na tom nebylo nic špatného, i když kde kdo ho může kritizovat za to, že přeběhl.

Bylo spíše zvláštní, že se k němu tehdy žádná strana nepřihlásila. Vládu máte postavenou na nějakém koaličním půdorysu a víte, kam každý ministr patří a kdo má za něj zodpovědnost, kdyby byl třeba potřeba odvolat. Jenže tady to nebylo. Byla to vlastně čtyřkoaliční vláda plus Jan Lipavský.

Takže tam mohla být již nějaká dohoda?

Tady už je asi konečně patrné, že se k němu přihlásila ODS. Nějakou dlouhodobou domluvu zřejmě měli. Spadá přímo pod předsedu vlády a zřejmě i za něj ODS zodpovídala. Že za ní kandiduje, je asi vyústění nějaké úzké spolupráce, která tam byla.

Je to asi dobře i v tom smyslu, že velké kraje kolikrát ovlivňují, jak bude vypadat Sněmovna. Jsou tam nejvyšší počty mandátů. Je tedy strategické na kandidátku stavět celostátně známé osobnosti, které mají potenciál přitáhnout voliče. Ministr jako člen vlády má daleko větší mediální pokrytí.

Jak ale říkám, Jan Lipavský je ve výsledku velmi úspěšný politik. Od toho dostat se do vlády, byť proti němu byl prezident a poté udržet se ve vládě, i když jeho původní strana odešla. Nakonec dostat nabídku kandidovat v Praze, je to prostě zajímavý vývoj.

Praha je velmi liberální obvod

Po jeho odchodu od Pirátů se také hodně mluvilo o tom, že půjde k TOP 09. Proč nakonec zvolil právě ODS?

Je možné, že to byly spekulace, ale také se mohli jenom oťukávat. Já si však myslím, že kandiduje za ODS, protože se k němu předseda vlády přihlásil. Tehdy by se za něj musela TOP 09 postavit s tím, že si nárokuje ministerstvo zahraničí a bude tam Lipavský. To se nestalo.

Má podle vás v Praze šanci na úspěch, či spíše ne?

Praha je velmi liberální obvod, kde opravdu hodnoty a postoj k demokracii rezonuje a vždycky rezonovaly. Nyní rezonují zahraniční témata, kdy se o ně česká veřejnost pořádně zajímá. Takže resort zahraničí se dostává do popředí, což tady nebylo zvykem. Nejsme světová velmoc, kdy ministr zahraničí patří mezi čtyři klíčové resorty, na který každý chce.

Nechci dané ministerstvo znevažovat, ale je škoda, že nemá takovou pozornost. Je to dáno rozpočtem i tím, že volby rozhoduje spíše domácí politika. Je to také jediné ministerstvo, kde musíte být v nějakém pravidelném kontaktu nejen s premiérem, ale také prezidentem.

Z tohohle pohledu je to asi nejnáročnější ministerstvo. Možná proto o něj není takový zájem, každý chce finance nebo vnitro, kde vidí výsledky a jste si na něm svým pánem.

Jak velká pomoc či osobnost to pro ODS může do budoucna být? Může jí to přivést i nějaké voliče?

Ano i ne. Nemyslím si, že by Lipavský byl vyloženě nějaká star. To asi ne. Pokud ho chtěli, tak chtěli někoho, kdo má zkušenosti s vládou a reprezentací v zahraničí. Jak jsem již i zmiňoval, další věcí je, že jeho jméno je známé celostátně. Není to žádný regionální poslanec.

Vidíme to i na druhé straně, kdy se Andrej Babiš snaží, aby případné složení vlády bylo s lidmi, které mají nějaké zkušenosti. Takže si myslím, že podobnou taktiku volí i koalice SPOLU, potažmo ODS.

Voliče nepřetáhne

Takže Pirátům to voliče nemůže odlákat?

Piráti mohou vytknout, že přeběhl. Ale, že by přetáhl voliče, to si nemyslím.

Může Pirátům Lipavský ve volbách chybět?

Myslím si, že je tam obecně problém s tím, že Piráti vyklízejí pozice. Bude strašně zajímavé, s jakými lidmi Piráti přijdou. Navenek prosakuje, že komunikují s nějakými odborníky, že to chtějí sestavit jako Piráti a odborníci.

Uvidíme jestli se jim podaří nějaké sehnat. Třeba i z občanského sektoru. Oni se ale napříč republikou budou muset opravdu snažit najít osobnosti, kterými zaujmou.