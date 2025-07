Spory v Okamurově táboře se daly čekat, Maláčové hrozí úplné fiasko, míní politolog

Strana PRO Jindřicha Rajchla má v neděli rozhodnout, zda bude pokračovat ve vyjednávání a spolupráci s SPD Tomia Okamury. PRO vadí obsazení kandidátních listin, strana získala pozici krajského lídra pouze pro svého předsedu, Svobodní však mají lídry hned dva.

Politologa Milana Školníka spory nepřekvapily. „V tomto spojenectví SPD, PRO, Trikolory a Svobodných jsou výrazné osobnosti jako Zuzana Majerová Zahradníková, Libor Vondráček či Markéta Šichtařová. Ti budou muset uspokojit také spolustraníky v regionech, ne pouze své vlastní potřeby. Na druhou stranu si v PRO musejí uvědomit, že bez SPD se nemají šanci do Sněmovny dostat. Pokud by však Rajchl od Tomia Okamury odešel, je možné, že by to mohlo procento nebo dvě uskupení sebrat,“ myslí si.

V posledních dnech se řešila také kauza v souvislosti s Trikolorou. Jeden z bývalých členů podal trestní oznámení, které směřuje na předsednictvo a obviňuje také Zuzanu Majerovou z tunelování strany. Školník si však nemyslí, že by to mělo nějakým způsobem poškodit spojenectví s SPD. „Toto se děje mezi stranami, mohou tam být nějaké animozity mezi vedením a bývalým členem,“ řekl.

V předvolebních průzkumech stále vede ANO, které se drží kolem 30 procent. Nabízí se tedy spolupráce s SPD či Stačilo!, ať už v rámci koalice či formou podpory menšinové vlády Andreje Babiše. Podle politologa je v tomto ohledu důležité, aby měly strany čitelné osobnosti a byla s nimi povolební spolupráce možná.

„Hlavní je, aby ten, kdo bude skládat vládu, věděl, s kým přesně jedná. Aby různé formace nemluvily různými jazyky. Třeba ve Stačilo! není úplně jasné, kdo je ten hlavní - jestli je to Daniel Sterzik nebo Kateřina Konečná. U SPD je to Tomio Okamura, ostatní musejí respektovat, že jsou na kandidátku pouze přizváni. Ten, kdo vyhraje, bude hledat stabilní partnery,“ míní politolog.

Fiasko pro SOCDEM?

Další opoziční seskupení, Stačilo!, vyzvalo ke spolupráci Přísahu Róberta Šlachty, aby nedošlo k propadnutí hlasů, jako se to stalo při volbách v roce 2021. Šlachta však obratem odmítl. Obě strany se podle něj příliš liší například v názoru na zahraniční politiku.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Zároveň se stále jedná o spolupráci Stačilo! a SOCDEM. Podle Školníka je však memorandum, které se objevilo v médiích pro sociální demokraty nevýhodné.

„Je to výhodné pouze pro dva lidi - Janu Maláčovou a Lubomíra Zaorálka. A je tu ještě možnost, že sázka na Prahu není vůbec dobrá, není jisté, zda tam Stačilo! získá mandát. Není čas tam jakkoliv riskovat, předpokládám, že jsou nějak domluvení, protože pokud nejsou, bude z toho úplná blamáž a fiasko pro SOCDEM,“ uvádí.

Řeší se také preference Motoristů sobě, kteří v posledních měsících ztrácejí a nacházejí se pod hranicí pro vstup do Poslanecké sněmovny. Podle posledního průzkumu od společnosti NMS Market Research by získali pouze 3,2 % hlasů. Do voleb se rozhodli jít sami.

„Je možné, že uspějí, v evropských volbách byly podcenění, ovšem v nich je jednodušší uspět, protože máte pouze jeden obvod a stačí vám 28 kandidátů. Nyní však potřebujete takový počet osobností v každém kraji. Motoristé měli dobrý a rychlý nástup, ale obecně jakmile klesne mediální zájem o tu stranu a objevují se neustále nějaké kontroverze, které musejí obhajovat, klesá i zájem o ně. Lidi to může unavit,“ hodnotí Školník šance Motoristů ve volbách.

Podle politologa ale existuje věc, která může ohrozit každou z menších stran, které se pokouší vstoupit do Poslanecké sněmovny. „Většina voličů se rozhoduje na poslední chvíli a chce, aby jejich hlas něco znamenal a zhodnotil se. Pokud tak má někdo různé varianty a u některých z nich cítí, že se daná strana nemusí do Sněmovny dostat, nakonec zvolí někoho silnějšího,“ vysvětluje politolog Školník.

Poslední větší stranou, která se pohybuje pouze těsně nad pětiprocentní hranicí jsou také Piráti, kteří spolupracují se Zelenými. „Zažívají sestupnou tendenci, vyklidili pozice v Evropském i českém parlamentu a v krajích. Pro Piráty to mohou být osudové volby, rozhodne se, zda zůstanou na české politické mapě,“ připomíná Školník.