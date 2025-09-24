Čekal jste takové rozhodnutí Ústavního soudu?
Je důležité, že Ústavní soud všeho nechal a měl zájem rozhodnout co nejdříve. Kdyby to bylo až po volbách, byť by na to nárok měl, způsobilo by to zbytečné napětí a možná i obavy. Naštěstí se to nenastalo.
Ústavní soud je suverén, takže jeho rozhodnutí je třeba respektovat. Ani já si nemyslím, že šlo o nějaké nepřiznané koalice, které by obcházely zákon. SPD a Stačilo! jen využily současného volebního zákona, který nepamatuje na všechno.
|
Ústavní soud zamítl stížnosti na „skryté“ koalice. Stačilo! i SPD stačí pět procent
Předseda Ústavního soudu Josef Baxa sám říkal, že po právní stránce s tím není žádný problém. Stejně jako krajské soudy, tak i on upozorňoval na otázku interpretace. Je ale logické, že to nějaké části voličů a politického spektra může vadit.
Kdybychom šli do minulosti, myslím, že bychom našli různé či podobné příklady, nad kterými bychom se třeba také pozastavili. Spojování stran je jakýsi trend letošních voleb. A logicky budí vášně.
Dostali se do první ligy
Pro SPD ani Stačilo! se tedy nic nezměnilo a pro vstup do Sněmovny jim stačí překročit 5 %. Může verdikt Ústavního soudu ještě nějak mobilizovat jejich voliče?
Nemyslím si, že by to teď mohlo mít nějaký velký efekt. Na druhou stranu si myslím, že straně Volt Česko se podařila jiná věc. Dostali se tímhle do první ligy. Partaj, kterou vůbec nezachycují průzkumy, na sebe ústavní stížností výrazně upozornila.
Využila veřejné debaty, která se kolem kandidátek SPD a Stačilo! vedla. To by politické strany měly dělat - reagovat na názory veřejnosti. Pokud se část veřejnosti otázkou koalic zabývala, bylo na jakékoliv politické straně, která se toho ujme a vezme si to za své.
Pokud je tady nějaký vítěz, je to právě Volt. Nikoliv jenom, že se zviditelnila, ale ukázala, že je schopna využít příležitosti, která se ve veřejném prostoru naskytne.
Nastavování klauzulí se řešilo před lety
Má po dnešním rozhodnutí Ústavního soudu smysl mít ještě pro koalice vyšší klauzuli pro vstup do Sněmovny?
Je dobře, že věc řešily krajské soudy a Ústavní soud, protože je z toho spousta materiálu. Po volbách se to celé může analyzovat. Mohou k tomu být různé semináře. Je možné se potom zamyslet nad budoucí podobou volebního zákona.
Nastavování klauzulí pro koalice se řešilo před lety. Je to ale spíše na odbornou debatu. Nakonec ale budou muset rozhodnout politici, protože oni píšou zákony.
Můžeme za čtyři roky čekat, že budou další strany kandidovat v podobných „skrytých“ koalicích jako Stačilo! a SPD?
Je to možné. Někdo se samozřejmě inspirovat může. Ústavní soud ale rozhodl jednomyslně. Je tedy otázka, zda to bude do budoucna ještě někdo napadat, když konstituční tribunál rozhodl takto suverénně.