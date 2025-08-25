Jedna z dalších nedotažených věcí vlády, říká politolog ke korespondenční volbě

Autor:
  12:20
O volbu z ciziny se podle ministerstva zahraniční přihlásilo 24 206 českých občanů. Číslo však není konečné, protože ministerstva zahraničí a vnitra ještě nějaké žádosti vyhodnocují, i tak je to výrazně za očekáváním. „Přijde mi, že je to jedna z dalších nedotažených věcí současné vlády,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz ohledně počtu přihlášených voličů politolog z České zemědělské univerzity Milan Školník.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Milan Školník

Přes 24 tisíc lidí se v zahraničí přihlásilo ke korespondenční volbě. Je to zklamání?
Záleží pro koho. Samozřejmě prohlasovala si to současná vládnoucí většina. Politici dělají to, co je pro ně výhodné. To znamená maximalizovat svůj zisk. V minulých volbách voliči ze zahraničí volili především koalici Pirátů a Starostů. Na druhém místě byla koalice SPOLU. Samozřejmě pro ně by to bylo výhodné, pokud by přesvědčili maximum voličů ze zahraničí, aby se k volbě registrovali. To se ale nestalo.

Čísla asi nenaplní očekávání a nezahýbou nějak s výsledky voleb. Může se to stát ve Středočeském kraji, kde výsledky mohou být těsné. V ostatních krajích si ale nemyslím, že by to zásadně něco ovlivnilo. Na druhou stranu dost často vidíme, že účast v korespondenční volbě narůstá až s dalšími volbami. Čím více si lidé na to zvykají, tím více o to mají zájem.

Lidé to o prázdninách neřešili

Čekal jste tedy, že o volbu ze zahraničí bude takto malý zájem?
Na poprvé jsem nečekal, že by o to byl velký zájem. Spíše, že to bude narůstat další volby. Je také otázka, jestli tohle číslo není pod nějakou hranicí toho, co si vládnoucí většina představovala.

Na druhou stranu jsem zaznamenal kampaň ministerstva zahraničí, do které se zapojovali i různí influenceři a známé osobnosti. Dlouho se také o tom mluvilo. Takže si nemyslím, že by o tom voliči v zahraničí nevěděli. Můžeme se také bavit o nějakých parametrech. Musíte se registrovat a pak to posílat poštou.

Elektronická volba by byla určitě efektivnější a byl by o ní větší zájem. Dneska už je každý online. Tam by ale zase vznikaly pochybnosti, například kvůli možnosti hacknutí. Korespondenční volba dává větší záruky nějaké transparentnosti a jistoty.

K volbě ze zahraničí se přihlásilo 24 tisíc lidí, čekalo se ale dvakrát tolik

Vy jste to i nakousl. Může tedy za malý zájem i třeba komplikovaný proces?
Samozřejmě. Další věcí jsou také předčasné volby v minulosti, kdy se posunuly z května na podzim. Protože volby do Sněmovny byly na jaře. Nebyly tedy přerušeny létem. To si myslím, že je další věc, která do toho mohla vstoupit. Lidé to prostě o prázdninách neřešili.

Stálo to podle vás za všechny obstrukce ve Sněmovně? Není to pro vládnoucí koalici vlastně zklamání?
Určitě. Myslím si, že je to další zklamání na účtu současné čtyřkoalice. Pokud o něco usilujete, všichni vás sledují, zda to dotáhnete do konce. To se tady nestalo. Čekala se mnohem vyšší účast. Tohle jsou opravdu velmi malá čísla. Je to pod očekávání, to si prostě musí říct.

Přijde mi, že je to jedna z dalších nedotažených věcí současné vlády. Voliči většinou ve volbách oceňují kompetentnost politiků. Tady vidíme, že něco nakousli, nějakým způsobem prosadili, ale už si nezajistili efekt, který to mohlo mít.

Je to vlastně i jakási výhra pro malé strany, které asi moc voličů v zahraničí nemají?
Těžko říci. Kdyby účast byla vyšší, tak se samozřejmě rozšíří i spektrum voličů pro strany, které v minulých volbách nevolili. Tohle se asi úplně nedozvíme. Těžko tedy říci, jestli to někomu pomůže, či ne.

Každopádně to nepomůže vládnoucí většině tak, jak si představovala. Možná to rozhodne o jednom mandátu ve Středočeském kraji, ale plošné dopady to mít nebude.

Kalkulačka k volbám

Vy zmiňujete právě Středočeský kraj, kde se budou počítat hlasy z USA. Tam to tedy může zamíchat kartami?
Určitě. Vycházím z toho, že ve Středočeském kraji jsou výsledky těsné. V USA je poměrně velká a řekl bych i disciplinovaná komunita, která by se dokázala mobilizovat.

Samozřejmě nedokážu odhadnout pro jakou stranu. Kdybychom vycházeli z minulých voleb, tak by to bylo asi pro Piráty či STAN. Tam by to s výsledky mohlo zahýbat, pokud by byly těsné. Na druhou stranu v ostatních krajích si nemyslím, že by to s něčím výrazně zahýbalo.

Už jste o tom také mluvil. Myslíte si tedy, že s dalšími volbami se bude počet voličů ze zahraničí zvyšovat?
Myslím si, že by mohl. Pokud vycházíme z trendu ze zahraničí. Navíc vidíme i jiné průzkumy, ze kterých je patrné, že mladí chtějí bydlet v zahraničí. Může to jít ruku v ruce.

Druhá věc je korespondenční volba jako taková. Pokud jsme v dnešní době zvyklí na online, bylo by jistě zajímavé otevřít otázku elektronického hlasování, a to s případnými riziky. Samozřejmě chápu, že je to konzervativní řešení, ale tohle si měla vláda vyhodnotit lépe. Například na koho míří a co tím sleduje.

Vstoupit do diskuse (107 příspěvků)

Sobotka, Hamáček, Šmarda: to jsou hrobníci SOCDEM, řekl v Rozstřelu Paroubek

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

V Rusku zadrželi zástupce gubernátora za zpronevěru miliardy rublů na obranu

Zástupce gubernátora Kurské oblasti Vladimir Barazov byl zadržen na základě podezření ze zpronevěry jedné miliardy rublů, které byly určeny na obranu Belgorodské oblasti. O zadržení svého zástupce...

25. srpna 2025  13:25

Nový podchod v Liberci opět poškodili vandalové, posprejovali stěny

Nový liberecký podchod za 113 milionů korun korun už podruhé za krátkou dobu poškodili vandalové. Sprejem postříkali stěnu, kterou už jednou muselo město přetřít, protože byla potřísněná barvou ještě...

25. srpna 2025  13:15

Izrael v Gaze zasáhl nemocnici, při útoku zemřeli i novináři Reuters a AP

Izraelský útok na nemocnici na jihu Pásma Gazy zabil nejméně 20 lidí, včetně pěti novinářů. Jeden z nich pracoval pro agenturu Reuters, další obětí je podle médií novinářka, která spolupracovala s...

25. srpna 2025  10:57,  aktualizováno  13:10

Náklaďáku za jízdy upadlo kolo a trefilo auto v protisměru, dva lidi se zranili

Upadlé kolo z nákladní soupravy trefilo v neděli u Návsí na Jablunkovsku protijedoucí vůz. Rozbilo čelní sklo a poranilo řidiče i jeho spolucestující na předním sedadle. Šoféra musel transportovat...

25. srpna 2025  12:53

Vymklo se to jen jednou, obhajují Coldplay svou Kiss Cam. U polibkové show zůstanou

Kapela Coldplay neplánuje omezit či zrušit svou „polibkovou show“ během koncertů. Uvedl to zpěvák Chris Martin na koncertě v anglickém Hullu. Tzv. „Kiss Cam“ právě na koncertě Coldplay odhalila před...

25. srpna 2025  12:52

Turecký „Turek“. Ministr uháněl na dálnici rychlostí 225 kilometrů za hodinu

Turecký ministr dopravy Abdulkadir Uraloglu dostal pokutu a musel se omluvit poté, co na nové turecké dálnici jel rychlostí 225 kilometrů v hodině. Aféru podobnou rychlé jízdě českého europoslance...

25. srpna 2025  12:26

Jedna z dalších nedotažených věcí vlády, říká politolog ke korespondenční volbě

O volbu z ciziny se podle ministerstva zahraniční přihlásilo 24 206 českých občanů. Číslo však není konečné, protože ministerstva zahraničí a vnitra ještě nějaké žádosti vyhodnocují, i tak je to...

25. srpna 2025  12:20

Muzeum otevřelo expozici s prapředky lidstva, vstupenky je nutné rezervovat

Dva měsíce budou v pražském Národním muzeu k vidění jedni z nejstarších známých předků lidstva. Jde o součást nové expozice Lidé a jejich předci. Fosilie 3,2 milionu let starých předků člověka...

25. srpna 2025  6:16,  aktualizováno  11:50

Zastavení muniční iniciativy by bylo dárkem pro Putina, řekl Lipavský

Do české muniční iniciativy pro Ukrajinu je vedle Česka nyní zapojeno dalších 15 zemí. Při pondělním zahájení porady českých velvyslanců a velvyslankyň v zahraničí to řekl ministr zahraničí Jan...

25. srpna 2025  10:02,  aktualizováno  11:34

Čína staví největší přehradu světa. Indie varuje před hrozbou vodní války

Plány Pekingu na výstavbu největší vodní elektrárny světa v Tibetu vyvolaly ostrou reakci v Indii. Podle vládní analýzy by čínská megapřehrada mohla v období sucha snížit průtok klíčové řeky...

25. srpna 2025  11:23

K týrání dívek mě přinutili. Mladík překvapil soud novou verzí obhajoby

Zásadní změnu své dosavadní obhajoby navrhl plzeňskému krajskému soudu třiadvacetiletý muž z Karlových Varů. od loňského září zpovídá z toho, že několik let týral, ponižoval a znásilňoval tři dívky....

25. srpna 2025  11:16

Zajímavá jména a přesuny. Z jižní Moravy chce do Sněmovny mladá krev i matadoři

Lídr uskupení SPOLU a premiér Petr Fiala (ODS), který kandiduje na jižní Moravě, se netají ambicemi, že chce letošní sněmovní volby vyhrát. Jestli se mu to povede, bude jasné po hlasování 3. a 4....

25. srpna 2025  11:08

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.