Přes 24 tisíc lidí se v zahraničí přihlásilo ke korespondenční volbě. Je to zklamání?
Záleží pro koho. Samozřejmě prohlasovala si to současná vládnoucí většina. Politici dělají to, co je pro ně výhodné. To znamená maximalizovat svůj zisk. V minulých volbách voliči ze zahraničí volili především koalici Pirátů a Starostů. Na druhém místě byla koalice SPOLU. Samozřejmě pro ně by to bylo výhodné, pokud by přesvědčili maximum voličů ze zahraničí, aby se k volbě registrovali. To se ale nestalo.
Čísla asi nenaplní očekávání a nezahýbou nějak s výsledky voleb. Může se to stát ve Středočeském kraji, kde výsledky mohou být těsné. V ostatních krajích si ale nemyslím, že by to zásadně něco ovlivnilo. Na druhou stranu dost často vidíme, že účast v korespondenční volbě narůstá až s dalšími volbami. Čím více si lidé na to zvykají, tím více o to mají zájem.
Lidé to o prázdninách neřešili
Čekal jste tedy, že o volbu ze zahraničí bude takto malý zájem?
Na poprvé jsem nečekal, že by o to byl velký zájem. Spíše, že to bude narůstat další volby. Je také otázka, jestli tohle číslo není pod nějakou hranicí toho, co si vládnoucí většina představovala.
Na druhou stranu jsem zaznamenal kampaň ministerstva zahraničí, do které se zapojovali i různí influenceři a známé osobnosti. Dlouho se také o tom mluvilo. Takže si nemyslím, že by o tom voliči v zahraničí nevěděli. Můžeme se také bavit o nějakých parametrech. Musíte se registrovat a pak to posílat poštou.
Elektronická volba by byla určitě efektivnější a byl by o ní větší zájem. Dneska už je každý online. Tam by ale zase vznikaly pochybnosti, například kvůli možnosti hacknutí. Korespondenční volba dává větší záruky nějaké transparentnosti a jistoty.
|
K volbě ze zahraničí se přihlásilo 24 tisíc lidí, čekalo se ale dvakrát tolik
Vy jste to i nakousl. Může tedy za malý zájem i třeba komplikovaný proces?
Samozřejmě. Další věcí jsou také předčasné volby v minulosti, kdy se posunuly z května na podzim. Protože volby do Sněmovny byly na jaře. Nebyly tedy přerušeny létem. To si myslím, že je další věc, která do toho mohla vstoupit. Lidé to prostě o prázdninách neřešili.
Stálo to podle vás za všechny obstrukce ve Sněmovně? Není to pro vládnoucí koalici vlastně zklamání?
Určitě. Myslím si, že je to další zklamání na účtu současné čtyřkoalice. Pokud o něco usilujete, všichni vás sledují, zda to dotáhnete do konce. To se tady nestalo. Čekala se mnohem vyšší účast. Tohle jsou opravdu velmi malá čísla. Je to pod očekávání, to si prostě musí říct.
Přijde mi, že je to jedna z dalších nedotažených věcí současné vlády. Voliči většinou ve volbách oceňují kompetentnost politiků. Tady vidíme, že něco nakousli, nějakým způsobem prosadili, ale už si nezajistili efekt, který to mohlo mít.
Je to vlastně i jakási výhra pro malé strany, které asi moc voličů v zahraničí nemají?
Těžko říci. Kdyby účast byla vyšší, tak se samozřejmě rozšíří i spektrum voličů pro strany, které v minulých volbách nevolili. Tohle se asi úplně nedozvíme. Těžko tedy říci, jestli to někomu pomůže, či ne.
Každopádně to nepomůže vládnoucí většině tak, jak si představovala. Možná to rozhodne o jednom mandátu ve Středočeském kraji, ale plošné dopady to mít nebude.
Vy zmiňujete právě Středočeský kraj, kde se budou počítat hlasy z USA. Tam to tedy může zamíchat kartami?
Určitě. Vycházím z toho, že ve Středočeském kraji jsou výsledky těsné. V USA je poměrně velká a řekl bych i disciplinovaná komunita, která by se dokázala mobilizovat.
Samozřejmě nedokážu odhadnout pro jakou stranu. Kdybychom vycházeli z minulých voleb, tak by to bylo asi pro Piráty či STAN. Tam by to s výsledky mohlo zahýbat, pokud by byly těsné. Na druhou stranu v ostatních krajích si nemyslím, že by to s něčím výrazně zahýbalo.
Už jste o tom také mluvil. Myslíte si tedy, že s dalšími volbami se bude počet voličů ze zahraničí zvyšovat?
Myslím si, že by mohl. Pokud vycházíme z trendu ze zahraničí. Navíc vidíme i jiné průzkumy, ze kterých je patrné, že mladí chtějí bydlet v zahraničí. Může to jít ruku v ruce.
Druhá věc je korespondenční volba jako taková. Pokud jsme v dnešní době zvyklí na online, bylo by jistě zajímavé otevřít otázku elektronického hlasování, a to s případnými riziky. Samozřejmě chápu, že je to konzervativní řešení, ale tohle si měla vláda vyhodnotit lépe. Například na koho míří a co tím sleduje.