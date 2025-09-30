Smířlivý a nenálepkující. To je dnes vzácnost, hodnotí politolog Pavlův projev

Prezident Petr Pavel v projevu k národu apeloval na lidi, aby dorazili k volbám. Mluvil mimo jiné o bezpečnosti i demokratickém systému. Podle politologa Jana Kubáčka může prezidentův projev skutečně motivovat občany, aby šli k volebním urnám. „Byl to projev smířlivý a nenálepkující. To je v současné době vzácnost,“ podotkl politolog.
Jak celkově hodnotíte prezidentův projev?
Velmi pěkný. Nebyl zbytečně vyhraněný, myslím si, že šel hodně vstříc náladě rozladěných, váhavých a středově uvažujících lidí. Podle mě může řadu váhavých namotivovat k volbám.

Co je velmi milé, je to, že projev byl smířlivý a nenálepkující. To je dnes vzácnost. Užitečné také bylo, že ve druhé části zmínil a zdůraznil kvalitu volebního sběru dat a práci volebních komisí. Šel cestou, kdy si říká o širší společenský mandát – i následně pro vyjednávání s politiky. Je vidět, že opravdu bude chtít, aby vláda měla nespornou autoritu a nepřekvapovala.

Prezident apeloval na voliče. Potřebujeme vládu, která zajistí bezpečnost, řekl

Mluvilo se o tom, že projev má uklidnit veřejnost a celkově situaci před volbami. Povedlo se to podle vás?
Myslím si, že rozhodně udělal hodně. Především proto, aby se lidé rozhodovali bez přílišných emocí a s určitým odstupem. Vlastně je pozval k volbám. Opravdu to byl uklidňující a spojující vzkaz. Pro mě je nesmírně důležité, že projev byl bez hodnocení a nálepkování. Byl postavený na principu: pojďte si to rozhodnout vy sami.

Chyběla jistá výzva politikům

Bylo něco, co vám ale v projevu chybělo?
Aniž bych to chtěl snižovat, možná by bylo fajn, kdyby nezůstal jen u bezpečnosti a geopolitiky, ale zmínil i to, že potřebujeme spravit spoustu věcí uvnitř. Například sociální a zdravotní témata. Myslím, že to tam určitě zaznít mělo.

Přiznám se, že mi chyběla i jistá výzva politikům napříč spektrem, aby si vážili svých voličů a dodrželi, co slibují. To by projevu slušelo. Celkově ale musím říct, že pro mě bylo zásadní, že byl opravdu spojující.

Může prezidentův projev některé voliče mobilizovat?
Jsem přesvědčený, že ano. Samozřejmě někteří protestně uvažující voliči budou třeba naštvaní a budou číst mezi řádky – například že jim prezident znemožňuje nějaké změny, když se v projevu vymezil vůči zásahům do systému.

Myslím si ale, že ti, kteří chtějí pozitivní vzkaz a uklidňující slova, je teď dostali – a to od prvního politika.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Parlamentní volby se v Česku konají 3. a 4. října 2025. Volební místnosti budou otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Programy stran a hnutí:

Smířlivý a nenálepkující. To je dnes vzácnost, hodnotí politolog Pavlův projev

