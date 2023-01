Nerudová by mohla nakopnout Piráty. Voliče jí odloudil Babiš, říká politolog

Ve společnosti je podle Eibla cítit hlad po ženách v politice. „Kdyby o Hrad neusiloval polarizující kandidát, mohlo to dopadnout úplně jinak,“ dodává Eibl.

Danuše Nerudová skončila v prvním kole prezidentské volby třetí, hlas jí dalo téměř 14 procent Čechů. Přestože se nenaplnily předvánoční průzkumy, které jí přisuzovaly dokonce i vítězství, Nerudová výsledek nepovažuje za prohru. Politolog Eibl předjímá, že z politiky odejít nemusí.

Jak Danuše Nerudová s kapitálem více než 750 tisíc hlasů naloží?

V minulosti jsme viděli, že relativní úspěch v prezidentských volbách je docela dobrou vstupenkou do Senátu. Takže může pomýšlet na senátní angažmá. V tuto chvíli pracuje s tím, že má velkou všeobecnou známost, početnou fanouškovskou základnu. Ale to platí pro celou republiku napříč, při senátorské volbě by musela velmi pečlivě vybírat, kde by kandidovala a kdo by proti ní stál. Podle mě by klidně mohla přemýšlet i nad vstupem do stranické politiky v okamžiku, kdy by ji některá ze stran chtěla draftovat. Z mého pohledu by byla pěknou injekcí s energetickým drinkem do žil Pirátů.