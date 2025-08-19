Bezúročné půjčky, růst slev na dani i levné potraviny. Jak strany cílí na rodiny s dětmi

„Zajistíme státní podporu na hypotéky a bezúroční půjčky na první bydlení, protože mladí lidé si zkrátka byt nepořídí,“ řekl šéf opozičního hnutí ANO Andrej Babiše při jednom z četných setkání s voliči.
Větu o tom, že zajistí státní podporu hypoték a bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny a klíčové profese, napsalo ANO i do letáku se zkrácenou verzí programu. Ten chce oficiálně zveřejnit až ve středu, ale s jeho podobou se měl iDNES.cz možnost seznámit. Obecněji ANO mluví o tom, že podpoří také družstevní bydlení a výstavbu nájemních bytů.
„Určitě tam bude strop, je to běžná věc i v jiných zemích,“ uvedl v úterý pro iDNES.cz první místopředseda ANO Karel Havlíček.
ANO odmítne nové emisní povolenky, SPOLU ukáže program před výročím okupace
„Variant je více. Prvním krokem ale musí být zjednodušení a hlavně zrychlení stavebního povolování, a to změnou zákona. Musí se postupně změnit poměr nabídky a poptávky. S tím je možné vytvářet motivace např. na první byt v podobě snížení úrokových sazeb nebo záruk skrze Národní rozvojovou banku,“ řekl Havlíček o státní podpoře hypoték.
Stačilo! slibuje 300 tisíc nových bytů
Se slibem novomanželských bezúročných půjček až jeden milion korun pro mladé rodiny s tím, že za každé narozené dítě se pracujícím rodičům odepíše dluh ve výši 200 tisíc korun, přišla již na konci dubna také Sociální demokracie, která letos kandiduje za hnutí Stačilo!.
ANO slíbí učitelům plat 75 tisíc, snížení daní i boj za konec Green Dealu
„S bezúročnými půjčkami počítáme,“ řekla iDNES.cz mluvčí SOCDEM Adriana Hanušová. Stačilo! chce do roku 2030 také 300 tisíc nových státních bytů a podporu obecního a družstevního bydlení.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib, volební lídr v Praze, zase před pár dny řekl, že v hlavním městě by mohlo vyrůst za deset let 80 tisíc bytů pro 200 tisíc lidí.
Téma pomoci rodinám může přesvědčit váhající mladé voliče, říká politolog
Předražené bydlení v Česku a pomoc mladým rodinám je zjevně něco, co ještě skutečně může zacloumat dlouhodobě spíše strnulými preferencemi.
„Letos máme nebývale hodně váhajících, jestli půjdou vůbec k volbám. A popřípadě, pokud půjdou, koho si vyberou. Takových je dost právě mezi mladými,“ potvrdil politolog Jan Kubáček.
„Strany tam cítí velký potenciál a příležitost. A druhá věc je, když se snažíte oslovit tyto skupiny, vyjít jim vstříc, tak velice často máte šanci oslovit jejich rodiče, to znamená voliče buď těsně před penzí nebo čerstvé penzisty, protože ti velice často přemýšlejí o tom, aby mladí měli kde bydlet, aby měli šanci dobře kombinovat práci a rodinný život,“ dodal Kubáček.
Nové billboardy očima expertů: Babiš je připravený, Motoristé si asi spletli volby
Hned několik stran slibuje navýšení rodičovského příspěvku. ANO hovoří o jeho zvýšení na 400 tisíc korun s tím, že umožní jeho flexibilní čerpání. Stejné navýšení, tedy z 350 na 400 tisíc korun, i pravidelnou valorizaci plánuje Přísaha Roberta Šlachty.
Možnost valorizace rodičovského příspěvku na základě inflace, pokud ta kumulovaná dosáhne alespoň pěti procent, slibuje hnutí STAN, které zveřejnilo svůj kompletní volební program jako úplně první už na jaře. Chce také navýšit slevu na dítě u dětí do tří let a současně zrušit slevu na nepracujícího manžela či manželku.
Koalice SPOLU hodlá program odtajnit také ve středu, ale něco o podpoře rodin s dětmi přece jen víme i z trojkoalice ODS, TOP 09 a lidovců.
Navrhujeme snížit daně pracujícím rodičům, řekla kandidátka SPOLU
„Navrhujeme snížit daně pracujícím rodičům a daňovými úpravami podpořit rodiče dětí až do jejich dospělosti, tedy nejen rodiče těch nejmenších dětí,“ řekla kandidátka koalice SPOLU ve středních Čechách Kateřina Jurigová z ODS.
„Osobně za sebe budu určitě iniciovat i opatření na podporu rodin se třemi a více dětmi. Budeme hájit dál svobodnou volbu rodičů a zachováme možnost tříletého čerpání rodičovského příspěvku, budeme také dál investovat do všech typů předškolních zařízení,“ uvedla kandidátka SPOLU k podpoře rodin s dětmi.
Piráti lákají na úspory pro 90 procent rodin
Piráti svou volební kampaň postavili na tom, že když prosadí to, co navrhují, bude to znamenat úspory pro 90 procent českých rodin.
Piráti slíbili bonus na první dítě i nižší DPH na potraviny a základní potřeby
Hlavními body jejich plánu jsou zvýšení slevy na poplatníka, bonus na první dítě či snížení DPH na základní potraviny a zdravé potraviny, jako ovoce a zeleninu, ale i třeba na pleny a hygienické potřeby o šest procentních bodů. Pro rodinu s dětmi to má znamenat roční úsporu až 35 359 korun.
„Nenechme si namluvit, že vychovávat děti má být luxus a nenechme si namluvit, že žít od výplaty k výplatě je normální,“ řekl k tomu šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
Nulovou daň na základní potraviny slibuje hnutí Stačilo!, chce také zvyšovat každoročně minimální mzdu o tři tisíce korun.
„Máme nejnižší porodnost od Marie Terezie. A tato vláda to neřeší, přitom tam máme lidovce, kteří vždycky říkali, dokonce na ministerstvu práce a sociálních věcí, že to jejich priorita,“ prohlásila šéfka SOCDEM Jana Maláčová.
