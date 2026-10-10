Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výsledky senátních voleb v Plzni: do druhého kola postupují Řehka a Kantorová

Autor:
  20:19

Fotogalerie4

Voliči posílají do druhého kola senátních voleb v Plzni Lucii Kantorovou z ANO a Karla Řehku za STAN. | foto: iDNES.cz koláž

V senátních volbách v Plzni po sečtení více než 80 procent hlasů posílají voliči do druhého kola bývalého náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Karla Řehku, který kandiduje za STAN, a Lucii Kantorovou z ANO.

Výsledky voleb 2026

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády České republiky, bezpečnostní analytik a pedagog Karel Řehka prozatím dostal od voličů 31,69 procenta hlasů.

Jednapadesátiletý válečný veterán kandiduje jako nestraník za hnutí STAN. Sázkové kanceláře ho zařadily před volbami mezi největší favority pro získání senátorského křesla.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
Jan Grolich má senátorské křeslo prakticky jisté. (10. října 2026)
Volební štáb ODS v Praze. Na snímku Tomáš Portlík.. (10. října 2026)
337 fotografií

„Strašně si vážím důvěry, kterou mi lidé dali a to myslím opravdu vážně,“ uvedl Řehka v restauraci Lokál v Plzni, kde v úzkém kroužku spolupracovníků sledoval výsledky voleb.

Následně se přesunul do Měšťanské besedy, kde se přidal ke kolegům ze STAN, za které kandidoval. Uvedl, že bude snažit maximálně bojovat, aby v senátu zasedl. Připomněl jednu z motivací, proč se pro kandidaturu rozhodl, kterou je zhoršená bezpečnostní situace ve světě.

„Snažím se být fakt otevřený. Snažil jsem se komunikovat, říkat to, co bych chtěl jak pro region, tak pro tu republiku, chci prostě sloužit dál,“ vysvětlil Řehka důvody, proč ho pravděpodobně lidé poslali do druhého kola voleb. Řekl, že chce určitě vyhrát, protože spousta lidí mu dala důvěru a nezištně bez nároku na honorář mu pomáhala v kampani.

V těsném závěsu je za ním Lucie Kantorová z ANO, kterou voliči prozatím dali 28,34 procenta hlasů. Čtyřicetiletá učitelka je náměstkyní primátora pro oblast školství.

Oba se utkají o senátorské křeslo příští týden.

Už v průběhu sčítání hlasů bylo jasné, že šestašedesátiletý starosta Slovan Lumír Aschenbrenner, který křeslo v horní komoře parlamentu obhajoval, se do druhého kola nedostane. Na první dva kandidáty ztrácel více než osm procent.

Lumír Aschenbrenner je senátorem od roku 2014. Kandidoval za ODS. Již dříve oznámil, že nebude usilovat o post starosty městského obvodu Plzeň-Slovany, který vede od roku 1998, a plně se soustředí na obhajobu křesla v Senátu.

„Plzeň má takového senátora, kterého si zaslouží. Ještě před půl rokem mi STAN slíbil, že mě podpoří. Pana generála (Karla Řehku pozn. redakce) jsem si vážil za jeho kariéru do doby, než vstoupil do politiky. Od té doby, kdy říká, že je Plzeňák a že kandiduje jako nezávislý, už ne. Plzeňák není,“ vyjádřil se Aschenbrenner.

Na otázku, jako hodnotí výsledek kandidátky za ANO, řekl, že Lucie Kantorová má stabilní podporu voličů ANO. „Hodně si rozmyslím, komu dám svoji podporu ve druhém kole,“ uzavřel končící senátor.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Třinec deklasoval Olomouc a stanovil nový rekord, Pardubice porazily Spartu

Andrej Nestrašil z Třince a olomoucký Petr Gewiese (vpravo) v souboji před...

Když překonat rekord, tak pořádně. Hokejisté Třince v nedělním 8. kole extraligy vyhráli za tři body už poosmé v řadě, čímž stanovili nové historické maximum. Olomouc na jejím ledě deklasovali 9:0....

Třinec vyrovnal rekord. Mistr přehrál Plzeň, Kometa i Hradec rozhodly v nájezdech

Třinečtí hokejisté Patrik Koch, Ondřej Kovařčík a Marian Adámek (zleva) se...

Snový start do hokejové extraligy zatím prožívá Třinec. Slezané sedmou výhrou v základní hrací době na úvod sezony vyrovnali rekord soutěže, tentokrát doma přehráli Litvínov 3:2. Pardubice zdolaly...

Místo obratiště má být blíž zástavbě tramvajová smyčka. Místní se obávají hluku a otřesů

Projekt na točnu tramvají v Plzni na Vinicích narazil na odpor.

Značný rozruch vyvolala na Severním Předměstí Plzně změna projektu na vybudování tramvajové trati, která má sloužit především obyvatelům sídlišť Vinice a Sylván. Dotčení lidé v posledních dnech...

Drama v Praze vyhrála Kometa. Sparta fantasticky srovnala, radost jí vzal Leino

Hokejisté Komety se radují z branky proti Spartě.

Dvěma góly v posledních dvou minutách Sparta odvrátila brněnskou radost, v prodloužení však o bod navíc záhy přišla. Dramatické klání v Praze díky brance Fina Roberta Leina v čase 61:44 vyhrála 4:3...

Rozřezali historické desky. Inspekce tepe plzeňské památkáře za úpravu náměstí

Premium
Na plzeňském náměstí Republiky končí první část rekonstrukce. Na západní straně...

Pěkně se tam chodí i jezdí na kole, stromy zlepšují mikroklima, tvrdí vedení města Plzně k nové podobě centrálního náměstí Republiky, kde už roste první alej stromů. Část odborníků z památkové obce...

Výsledky senátních voleb v Plzni: do druhého kola postupují Řehka a Kantorová

Voliči posílají do druhého kola senátních voleb v Plzni Lucii Kantorovou z ANO...

V senátních volbách v Plzni po sečtení více než 80 procent hlasů posílají voliči do druhého kola bývalého náčelníka Generálního štábu Armády České republiky Karla Řehku, který kandiduje za STAN, a...

10. října 2026  20:19

Výsledky voleb v Plzni: ANO vede s velkým náskokem, o polovinu méně má STAN

Podle předběžných výsledků, kdy je v Plzni spočítáno téměř 50 procent volebních...

Podle průběžných výsledků komunálních voleb v Plzni, kde je sečteno téměř 80 procent volebních okrsků, vede s velkým náskokem ANO s 32,72 procenty, druhý je STAN (17,08 procent) a třetí ODS (14,95...

10. října 2026  19:15,  aktualizováno  19:55

Plzeň - Ml. Boleslav 3:0, druhá ligová výhra Kováče, už v úvodu rozhodl Kabongo

Sestřih zápasu
Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Stefana Pirgiče.

Poslední tři soutěžní zápasy prohráli, teď si spravili chuť. Fotbalisté Plzně v sobotním, desátém kole Chance Ligy porazili na domácím hřišti dosud třetí Mladou Boleslav suverénně 3:0. Už ve druhé...

10. října 2026  14:30,  aktualizováno  17:30

Volební účast před uzavřením místností překročila na řadě míst 40 procent

Volební účast v jednom z okrsků na pardubické ZŠ Štefánikova byla krátce před...

Volební účast se zhruba hodinu před uzavřením volebních místností pohybovala nejčastěji kolem 40 procent a proti dopoledním hodinám se zvýšila, na řadě míst však byla vyšší. Například v Brně nebo v...

10. října 2026  17:14

Volby v Plzni: Těsně před koncem hlasování se volič popral se členem komise

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Ve volební místnosti v plzeňských Křimicích se odpoledne těsně před koncem hlasování popral jeden z voličů se členem komise. Na místě zasahovala městská i státní policie.

10. října 2026  17:10

Neznámý útočník bodl ženu u Boleveckého rybníku do zad, pak ujel na kole

ilustrační snímek

Závažné poranění utrpěla devětatřicetiletá žena u Boleveckého rybníka v Plzni, kam si šla v sobotu po poledni zaběhat. Na kole za ní jel muž, který ji zasadil bodnou ránu do zad. „Ženu jsme se...

10. října 2026  15:50

Je jí 86 let a politiku odmítá. Přesto se objevila na kandidátce – a není sama

Premium
ilustrační snímek

Zamotaný politický skandál se rýsuje kolem komunálních voleb v Plasích na Plzeňsku. Místní oblíbenou seniorku, zakladatelku Muzea těžby borové smoly v Lomanech u Plas Janu Čihákovou, zřejmě tak...

9. října 2026  17:19

Šelma u zubaře. Tygr v plzeňské zoo podstoupil opravu zlámaných špičáků

Veterináři ošetřili samci tygra ussurijského z plzeňské zoo dva špičáky. (6....

Tygr ussurijský Rádža z plzeňské zoo musel podstoupit ošetření dvojice špičáků. Měl je totiž zlámané. Náročná operace v režii týmu specialistů trvala tři hodiny.

9. října 2026  15:51

Opilý bezdomovec havaroval na vyjížďce s kradeným autobusem, zmírnili mu trest

Opilý a zdrogovaný muž ukradl autobus a havaroval s ním na silnici mezi Plzní a...

Odvolací senát plzeňského krajského soudu snížil trest šestatřicetiletému Janu Ždimerovi, který loni v prosinci ukradl v Plzni autobus a havaroval s ním. Ještě předtím stihl nabourat několik...

9. října 2026  13:08

Rozřezali historické desky. Inspekce tepe plzeňské památkáře za úpravu náměstí

Premium
Na plzeňském náměstí Republiky končí první část rekonstrukce. Na západní straně...

Pěkně se tam chodí i jezdí na kole, stromy zlepšují mikroklima, tvrdí vedení města Plzně k nové podobě centrálního náměstí Republiky, kde už roste první alej stromů. Část odborníků z památkové obce...

9. října 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Řidič ujel od nehody poblíž soudu, pak nadýchal. Patrně jde o státního zástupce

Okresní soud Plzeň-město, budova Hamburk u plzeňského hlavního nádraží (17....

Řidiče, který ve středu odpoledne v Plzni naboural dvě vozidla a ujel, dopadli v obci u Přeštic policisté. Jak se ukázalo, muž měl pozitivní dechovou zkoušku na alkohol. Podle serveru Novinky.cz šlo...

9. října 2026  12:50

Zubní pohotovost v Plzni převezme Nerudovka. Kraj za ni dá přes 48 milionů

Lidé čekají na ošetření před zubní pohotovostí na Denisově nábřeží v Plzni.(25....

Zubní pohotovost v Plzeňském kraji bude mít zajištěný provoz i pro období let 2027 až 2030. Dosavadního provozovatele EUC kliniku Plzeň na Denisově nábřeží vystřídá Zubní centrum Nerudovka. Za...

9. října 2026  11:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.