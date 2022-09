Ne vždy rozhoduje víc peněz, ukázalo referendum o využití rybníka

Místního referenda se účastnilo 71,7 procent voličů, což je podle dosavadního starosty obce Vratislava Chodory rekord.

Z tohoto počtu voličů 77,4 procenta, což je 147 hlasů, odpovědělo na otázku „ano“. Tedy, že souhlasí s tím, aby obec Vrčeň učinila veškeré právní kroky k uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem Opatského rybníka se současným nájemníkem Spolkem Vrčeň. Proti bylo 37 hlasů.

K platnosti rozhodnutí v místním referendu bylo potřeba účasti alespoň 35 procent oprávněných osob. Rozhodnutí občanů v místním referendu je tak platné a závazné pro příští zastupitelstvo obce.

„Je to pro nás úspěch, máme z toho radost. Určitě budeme pokračovat v akcích, které jsme kolem rybníka i pro široké okolí dělali. Máme i další nápady, co dělat, ale protože jsme nevěděli, jak vše dopadne, do ničeho jsme se nepouštěli,“ netajil se radostí starosta, který je zároveň předsedou Spolku Vrčeň.

Spor se rozhořel letos, kdy Spolku Vrčeň skončí na konci roku desetiletý pronájem. Obec proto vyhlásila záměr téměř půlhektarový rybník v centru obce pronajmout.

Kvůli nabídkám nastala patová situace

Přišly dvě nabídky. Od zmíněného spolku, který nabídl za pronájem sedm tisíc korun ročně, a od podnikatele, který ho chtěl využívat ke sportovnímu rybaření a obci nabídl za pronájem částku 20 tisíc korun.

Zastupitelstvo obce se zhruba šestimilionovým rozpočtem na svém jednání ani o jedné nabídce nerozhodlo. Část ze zastupitelů nadřazovala výši nabídnuté ceny nájmu nad podporu komunitního života v obci.

„Žádná nabídka neměla dostatečnou podporu, dostali jsme se tak do patové situace,“ vysvětloval starosta Vratislav Chodora, proč se nakonec rozhodli vyhlásit referendum.

Sám se ve sedmičlenném zastupitelstvu pro střet zájmů zdržel hlasování. Vysvětlil, že spolek, jehož je předsedou, je neziskovou organizaci, která není schopná konkurovat cenou za pronájem.

Spolek Vrčeň je s místním sborem dobrovolných hasičů organizací, která v obci zajišťuje kulturní a společenský život. Pokud by nebyla nájemní smlouva na Opatský rybník se spolkem prodloužena, znamenalo by to jeho zánik.

„A s tím související zrušení mnoha společenských akcí a rozpuštění skupiny lidí, kteří mají zájem o dění v obci a jsou ochotni ve svém volném čase a na vlastní náklady zorganizovat různé akce pro širokou veřejnost,“ upozornil starosta.

To, že se spolek dobře stará o rybník a jeho okolí, ví například dosavadní místostarosta Petr Mašek. Při hlasování v zastupitelstvu ale zvedl ruku pro pronájem podnikateli. Zdůvodnil to tím, že dal přednost vyšší nabídce.

„Vždy, když jsme vypsali nějaký záměr, rozhodla vyšší nabídka. Jako dobrý hospodář musím pronajmout rybník tomu, kdo dá víc,“ odůvodnil Mašek.

Dodal, že podnikatel nabídl skoro třikrát vyšší cenu než spolek. „Pokud se bavíme o pronájmu na dobu neurčitou, tak řekněme za sto let by tak obec přišla o 1,3 milionu korun,“ vypočítal místostarosta. Ten už dříve řekl, že výsledek referenda bude plně respektovat.

Sdružení získalo rybník do pronájmu před deseti lety od rybářů, kteří v něm chovali ryby a místo nechali zanedbané. Spolek místo zkulturnil, vznikla zde naučná stezka, přibyly lavičky. Vyrostla také pergola, kde se lidé scházejí, pořádají zde akce a členové spolku lokalitu pravidelně sekají.