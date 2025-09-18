Táhni do Kyjeva, řvali v Plzni na Fialu. Okamura nabízel pivo za 15 korun

Označení vlastizrádce či nacistické prase, k tomu pískot. Tomu všemu čelil premiér Petr Fiala na předvolební akci v Plzni, kam ve středu dorazily na čtyři stovky příznivců seskupení SPOLU a několik desítek odpůrců Fialovy vlády. Ve stejný čas a jen o pár stovek metrů dál měl předvolební kampaň Tomio Okamura z SPD. Akci spojil se svým jarmarkem.

Odpůrci současné vlády na premiéra v Proluce v Křižíkových sadech ve středu odpoledne pískali, křičeli a tlačili se na něj, velká část nešetřila vulgárními nadávkami. „Vlastizrádce, táhni do pr**le, táhni do Kyjeva, hanba,“ častovali ho. Fiala se snažil s lidmi mluvit, takže příslušníci ochranky pobíhali nervózně kolem.

Senior Štěpán Vostatek ze Šumavy přišel na akci s plakátem, kde byl přeškrtnutý premiér Fiala a ministr vnitra Vít Rakušan a pod nimi přeškrtnutý hákový kříž. Kolem něj se odpůrci pohybovali.

Na mítink koalice SPOLU v čele s premiérem Petrem Fialou do Křižíkových sadů v Plzni dorazili i jeho odpůrci. (17. září 2025)
Mítink koalice SPOLU a premiéra Petra Fialy v Proluce v plzeňských Křižíkových sadech. (17. září 2025)
Na mítink koalice SPOLU v čele s premiérem Petrem Fialou do Křižíkových sadů v Plzni dorazili i jeho odpůrci. (17. září 2025)
Mítink koalice SPOLU a premiéra Petra Fialy v Proluce v plzeňských Křižíkových sadech. Na snímku s ministrem kultury a lídrem kandidátky SPOLU v Plzeňském kraji Martinem Baxou. (17. září 2025)
Na mítink koalice SPOLU v čele s premiérem Petrem Fialou do Křižíkových sadů v Plzni dorazili i jeho odpůrci. (17. září 2025)
Petr Fiala na pódiu, kam se dostal zhruba za deset minut, během kterých s odpůrci diskutoval, poděkoval za to, že mu lidé v tak velkém počtu přišli vyjádřit podporu. „I ti, kteří přišli vyjádřit nesouhlas, vy všichni ukazujete, že vám záleží na tom, co bude po volbách, a že vám není jedno, jak bude vypadat Česká republika,“ řekl ve středu odpoledne.

„Já jsem se tu pokoušel mluvit s lidmi, kteří jsou nespokojení, s některými to šlo, s jedním pánem jsem si dokonce začal tykat, protože mi tykání nabídl. Někteří jsme se poslouchali, někteří křičeli, ale já říkám, pánbůh zaplať za to, že mohou křičet. A dělejme vše pro to, aby lidé mohli takto křičet na předsedu vlády, protože to svědčí o tom, že žijeme v demokracii, všude demokracii nemají,“ uvedl Fiala.

Za projev sklidil mohutný potlesk svých příznivců. Zpovzdálí se ale ozýval pískot.

Fiala navázal, že se máme snažit, i když to není někdy jednoduché, spolu mluvit, poslouchat se navzájem, respektovat se. „Protože to povede k tomu, že rozdělení ve společnosti dokážeme překonat,“ sdělil. Jen slušností se dá podle něj společnost někam posunovat. „Když na sebe budeme křičet a nadávat si, to jenom vytvoří společnost, ve které se nakonec nikomu, ani těm, co křičí, nebude žít hezky,“ pokračoval Fiala.

Předtím Vostatek v davu redaktorce iDNES.cz vysvětloval, proč má na plakátu nad hlavou přeškrtnutý hákový kříž. „Je tu naprosto zjevný nacismus v tom, že celý Západ, a nejaktivnější je naše vláda, podpořila nacismus na Ukrajině. Tam je naprosto jasný nacismus, tam vládnou nacisti, banderovské složky, nacistické složky,“ řekl svůj názor Šumavan.

Na otázku, kdo vládne v Rusku, odpověděl, že tam o žádném nacismu neví. Nakonec připustil, že nacismus je v každé zemi, ale je podle něj důležité, v jaké míře. Na otázku, jak to, že jsou Ukrajinci nacisté, když chtějí do Evropské unie, což celou myšlenku nacionalismu vyvrací, opáčil, že je to všechno komedie. „Komedie je i to, že Rusové bombardují nemocnice, oni tam jedou osvobozovat Donbas,“ sdělil. Podle něj osvobozují Donbas od nacistických vojsk a banderovských psychopatů, od pravého sektoru a od Azovu.

Na Ukrajině nikdy nebyl, zato v Rusku ano. „To je úplné nebe a dudy ve srovnání s tím, co se nám tu vypráví o Rusku,“ tvrdí. Na námitku, že byl zřejmě jen v Moskvě či Petrohradě nebo ve velkých městech, a ne na ruských vesnicích, opáčil, že to samé je v Americe. „V okolí Washingtonu žijí lidé v papírových krabicích s krysami,“ dodal.

Úplně nejhorší na této vládě podle Vostatka je, že zmrzačila duši českého národa. „Že naučila mladou generaci nenávidět Rusko, které položilo 140 tisíc životů za naši svobodu, a naučila nás milovat vrahy, ty zku**ené Němce, kteří tu vyvraždili...“ Jeho řeč přehlušil pískot jeho soukmenovců.

Seniorka Ivana Landová přišla na demonstraci premiéra Fialu naopak podpořit. Uvedla, že nerozumí tomu, proč protesty proti premiérovi jsou tak mohutné. Mluví se totiž o tom, že akce antiFiala jsou odhadem pětkrát větší než akce antiBabiš. „Nedokážu to pochopit,“ kroutila hlavou.

Na otázku, jestli se jí zvýšil za vlády Petra Fialy důchod, opáčila, že to je to poslední, proč lidé mají někoho volit. „K čemu mi bude vysoký důchod, když nám tu budou jezdit po silnici ruské tanky a padat bomby na hlavu. K čemu nám pak budou hezky opravené domy, když by mi je zase Rusák rozmlátil,“ rozčilovala se.

Na premiéra Fialu se nakonec vytvořila dlouhá fronta těch, kteří se s ním chtěli vyfotit a na něco se zeptat. Přišel třeba mladý policista, který byl rád, že mu Fiala slíbil snížení byrokracie, aby měly útvary víc času na vlastní policejní práci.

Mítink SPOLU nakonec skončil pro dva muže odvezením na policejní služebnu. „V souvislosti s konáním předvolebního mítinku v Plzni policisté zajistili dva muže, kteří se na místě dopouštěli protiprávního jednání. Veškerými okolnostmi události se zabýváme,“ uvedla bez bližších podrobností k případu policejní mluvčí Iva Vršecká.

Pivo za patnáct korun, klobása za 28

Jen o několik stovek metrů dál na centrálním náměstí Republiky mělo předvolební akci SPD spojenou se svým jarmarkem. Dorazilo na něj několik stovek lidí. Kilo brambor a cibule bylo po osmi korunách, mrkev stála o korunu víc. Fronty se tvořily i před stánky s pivem a klobásami, kde byl k mání půllitr za 15 korun, stejně stála točená limonáda, klobása s chlebem a hořčicí byla za 28 korun.

Když šéf SPD Tomio Okamura z pódia líčil, jak u nás Ukrajinci páchají trestnou činnost, že kvůli nim nejsou volné byty a výrazně zdražily nájmy, jak kvůli nim lidé těžko hledají lékaře i jak v případě volebního úspěchu chce přezkoumávat pobyty Ukrajinců a všechny z nich, kteří u nás porušili zákony, poslat do rodné země, dostávala se mu z publika aplausu a pochvalných výkřiků.

V té době na opačné straně náměstí asi dvacítka mladých lidí s ukrajinskou vlajkou a nápisem na ručně dělaném transparentu Ne Nenávisti několikrát křičeli „Hanba! Hanba!“.

Na současné vládní koalici nenechal Tomio Okamura nit suchou. „Fiala, Rakušan, Baxa, ten je z nich nejhorší. Oni odporně argumentujou ohledně kriminality Ukrajinců, že prý se nevymyká počet trestných činů. Co to říkají. Ať to řeknou té patnáctiletí holce, kterou tady v Plzni znásilnil a hodil do pytle, koho zajímá v Česku nějaký poměr. Kdyby tady Ukrajinci v takovém množství nebyli, tak tady nejsou ty české oběti. Zničili životy a oni mluví o poměru. Pojďme vyměnit tuhle vládu,“ hřímal Okamura z pódia a nezapomněl připomenout, že sám je stíhaný kvůli billboardové kampani a hrozí mu až tři roky.

„Pojďte k volbám. Jestli budu ve vládě, tak mě zachráníte a do vězení nepůjdu. Naopak je potřeba vyřešit tuhle vládu a pohnat je k odpovědnosti,“ nabádal Tomio Okamura. Pod pódiem se pak fotil se svými příznivci a podepisoval jim kartičky.

