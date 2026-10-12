Michaela Řehková, která se letos stala manželkou bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky, poprvé do funkce starostky nastupovala, když jí bylo 24 let. Tvrdí, že letos už kandidaturu v komunálních volbách neplánovala, ale přátelé ji ještě přesvědčili a chtěla je podpořit.
Končící starostka přiznává, že rozpad jejího vztahu s bývalým partnerem z Kozolup se negativně podepsal na tamní situaci.
„Původně jsem se rozhodla, že už kandidovat nebudu. Napětí v obci souviselo hlavně s mým osobním životem,“ vysvětluje.
Podle ní roli hrála i skutečnost, že bývalý partner byl členem zastupitelstva. „A ta atmosféra v obci se mi zdála neudržitelná,“ popisuje s tím, že měla pocit, že za takové situace působit v samosprávě nemá cenu.
„Za těch šestnáct letech většinu toho, co jsem chtěla pro obec udělat, jsem udělala a myslela jsem, že by bylo dobré, aby přišel nějaký nový vítr. Ale pak mě hodně lidí začalo psát nebo volat, že to nesmím vzdát. Připadalo mi úžasné, že se tak zmobilizovali, tak jsem rozhodla, že je podpořím z pátého místa na kandidátce,“ řekla.
|
Výsledky senátních voleb v Plzni: do druhého kola postupují Řehka a Kantorová
S výsledkem voleb a s tím, že se nedostala do zastupitelstva, je smířená. „Dopadlo to, jak to dopadlo. Takže mé původní rozhodnutí bylo zřejmě správné, ale nechtěla jsem v tom tu svou partu nechat,“ konstatovala.
Michaela Řehková nicméně přiznává, že se se starostováním neloučila snadno. „Pro mě to byla ta nejlepší práce, jakou jsem si mohla přát. Bylo pro mě velmi těžké přestřihnou pupeční šňůru. A podpora lidí, která mi za všech těch okolností byla daná, je skvělá,“ uvedla.