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Po 16 letech už nechtěla starostka kandidovat, přemluvili ji. Stejně Řehková končí

Jaroslav Nedvěd
  14:04
Michaela Opltová, poslankyně a starostka Kozolup u Plzně, je volební jednička...

Michaela Opltová, poslankyně a starostka Kozolup u Plzně, je volební jednička STAN v Plzeňském kraji v nastávajících říjnových volbách do Sněmovny. (27. srpna 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka s manželkou, poslankyní...
Kandidát na nového senátora v Plzni Karel Řehka dorazil se svojí manželkou...
Karel Řehka s manželkou Michaelou (v bílé košili) sledující volební výsledky....
Generál ve výslužbě Karel Řehka kandiduje na Plzeňsku do senátu. Součástí jeho...
11 fotografií
Dlouholetá starostka Kozolup na Plzeňsku a poslankyně Michaela Řehková ze STAN končí s prací pro obec. Kandidovala na pátém místě uskupení Za Kozolupy, ale do samosprávy se nedostala. Řehková, dříve Opltová, byla starostkou obce čtyři volební období.

Výsledky voleb 2026

Michaela Řehková, která se letos stala manželkou bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR Karla Řehky, poprvé do funkce starostky nastupovala, když jí bylo 24 let. Tvrdí, že letos už kandidaturu v komunálních volbách neplánovala, ale přátelé ji ještě přesvědčili a chtěla je podpořit.

Končící starostka přiznává, že rozpad jejího vztahu s bývalým partnerem z Kozolup se negativně podepsal na tamní situaci.

„Původně jsem se rozhodla, že už kandidovat nebudu. Napětí v obci souviselo hlavně s mým osobním životem,“ vysvětluje.

Michaela Opltová, poslankyně a starostka Kozolup u Plzně, je volební jednička STAN v Plzeňském kraji v nastávajících říjnových volbách do Sněmovny. (27. srpna 2025)
Bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Karel Řehka s manželkou, poslankyní Michaelou. (10. října 2026)
Kandidát na nového senátora v Plzni Karel Řehka dorazil se svojí manželkou Michaelou za kolegy ze STAN, za které kandiduje. Na snímku je s lídrem STAN Alešem Tolarem. (10. října 2026)
Karel Řehka s manželkou Michaelou (v bílé košili) sledující volební výsledky. (10. října 2026)
11 fotografií

Podle ní roli hrála i skutečnost, že bývalý partner byl členem zastupitelstva. „A ta atmosféra v obci se mi zdála neudržitelná,“ popisuje s tím, že měla pocit, že za takové situace působit v samosprávě nemá cenu.

„Za těch šestnáct letech většinu toho, co jsem chtěla pro obec udělat, jsem udělala a myslela jsem, že by bylo dobré, aby přišel nějaký nový vítr. Ale pak mě hodně lidí začalo psát nebo volat, že to nesmím vzdát. Připadalo mi úžasné, že se tak zmobilizovali, tak jsem rozhodla, že je podpořím z pátého místa na kandidátce,“ řekla.

Výsledky senátních voleb v Plzni: do druhého kola postupují Řehka a Kantorová

S výsledkem voleb a s tím, že se nedostala do zastupitelstva, je smířená. „Dopadlo to, jak to dopadlo. Takže mé původní rozhodnutí bylo zřejmě správné, ale nechtěla jsem v tom tu svou partu nechat,“ konstatovala.

Michaela Řehková nicméně přiznává, že se se starostováním neloučila snadno. „Pro mě to byla ta nejlepší práce, jakou jsem si mohla přát. Bylo pro mě velmi těžké přestřihnou pupeční šňůru. A podpora lidí, která mi za všech těch okolností byla daná, je skvělá,“ uvedla.

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