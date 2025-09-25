Jaké pro vás byly čtyři roky v Parlamentu?
SPD byla v opozici, byl problém cokoli prosadit. Vládní koalice to brala tak, že si mohou dělat, co chtějí, bez ohledu na názor opozice. Když jsme chtěli něco prosadit, většinou jsme se domlouvali na postupu s rovněž opozičním ANO. Koordinovaně jsme například zablokovali zákon o Národním parku Křivoklátsko. Zkušení poslanci říkali, že nynější vláda je nejhorší, je to největší arogance moci vůči opozici.
Opozice ale i několik dnů znemožňovala jednání Sněmovny obstrukčními praktikami. Bez toho jste se nedokázali obejít?
Dlouhé proslovy byly právě proto, aby se zablokovaly zákony, které byly pro nás nepřijatelné. Ať se to týkalo zákona o obalových materiálech, Křivoklátska, nebo mysliveckého zákona. Právě myslivecký zákon byl ukázkou, jak to vypadá, když poslanci rozhodují o něčem, čemu nerozumějí. Myslivci se velice ostře ozvali proti návrhu zákona, protože nebyli vyslyšeni. Nám nezbývalo nic jiného než se myslivců zastat. Ve spolupráci s ANO jsme to dokázali.
Předvolební preference přisuzují SPD více než 10 procent, ANO by mělo podle predikcí s jistotou vyhrát volby. Budete s ANO i nadále spolupracovat, případně uvažujete o vstupu do vlády?
Určitě. Samozřejmě bychom radši byli přímo ve vládě. Spolupracujeme i s menšími stranami, aby ve volbách nepropadly vlastenecké hlasy.
Volební rádce iDNES.cz
Když zmiňujete vlastenecké hlasy, jak je vám jako člence strany, která je u nás považovaná za podporovatele Ruska?
Vládní koalice o nás nic jiného neříká, maximálně že chceme vystoupit z Evropské unie, z NATO. My zdůrazňujeme, že máme přímou demokracii v názvu, proto takové rozhodnutí necháme na lidech.
Pokud byste se dostali do vlády, podporovali byste zastavení masivní podpory Ukrajině?
Rozhodně, jsem toho zastáncem. Jakmile by došlo k příměří nebo míru, měla by u nás skončit dočasná ochrana pro Ukrajince. Měli by se vrátit, aby pomohli opravit svoji zemi. Pokud nepáchají trestnou činnost, přestupky, řádně pracují, mají povolení, není důvod, aby tu nebyli. Nám vadí pouze cizinci, kteří tu páchají kriminalitu. Vadí nám nespravedlnost v zákonech vůči českým občanům. Sami Ukrajinci za to nemohou, může za to současná vláda, která tohle umožnila. My to Ukrajincům nevyčítáme. Oni jdou pouze tam, kde mají výhody.
Co by bylo s desítkami tisíc Ukrajinek, které jsou u nás jen s dětmi?
V bytě v Praze mi uklízí Ukrajinka, je tu už asi 20 let. Říkala mi, že je u nás mnoho Ukrajinců z neválečných oblastí, kteří ve své domovině pronajímají byty a domy jiným Ukrajincům, a sami tady u nás berou sociální dávky. Peníze by měly jít až do obnovy Ukrajiny. Ať se na tom podílí i ostatní země, nebo ať se to vykompenzuje. Ukrajina má nerostné suroviny. My jim pomůžeme a budeme na oplátku chtít nerosty. Nejsme lidově řečeno dojná kráva. Naši občané také nic nedostanou zadarmo. Když něco chtějí, musejí si to vydobýt, odpracovat.
Hlavními body, se kterými jdete do voleb, jsou bezpečnost, prosperita, bydlení, vlastní výroba léků. Co z toho je uskutečnitelné za čtyři roky, do dalších voleb?
Bydlení. Pokud odstraníme byrokracii a upravíme nepovedenou digitalizaci stavebního řízení. Nejsem proti spolupráci státu a soukromého sektoru, musí se ale rychle a kvalitně stavět. Lidé potřebují bydlet. Nepotřebují honosné byty za šest milionů. Ať se staví jako dřív z prefabrikátů, modulové byty, aby byly nižší ceny. Nebránila bych se, aby si to vzal stát a v uvozovkách vytvořil chobotničku spolupráce ve více krajích při výrobě prefabrikátů. Aby se v každém kraji něco vyrábělo, a pak se to na místě stavby spojilo. Mladí by měli levnější startovací bydlení. My máme ve srovnání s dalšími evropskými státy velmi přísné normy, ty společně s byrokracií vše prodražují. Když bude prvotní cena bytu nižší, lidé si nebudou muset brát tak vysoké půjčky a tolik přeplácet. Až budou mít peníze, mohou si byt upravit nebo si najít větší.
Je toto reálné?
V programu má něco podobného i ANO. A jak jsem koukala, i Piráti, kteří ale zpackali, na co sáhli. V hospodářské komoře jsme řešili mnoho zastaralých technických norem, které brání rychlejší výstavbě. Aby se změnily zákony, musejí být už u jejich příprav odborníci, kteří z praxe řeknou, co je a není možné. Legislativně by se to dalo zvládnout za dva tři roky. Nevidím důvod, proč by to opozice měla blokovat, když to má pomoci našim občanům. Státní pozemky jsou, stát by je mohl obcím nebo městům věnovat. Obce by vybudovaly infrastrukturu a na zbytek by mohly být podpůrné finanční programy. Stanjura říká, že nejsou peníze. Když je dokáže najít pro Ukrajinu, musíme umět najít peníze i pro české občany.
|
Táhni do Kyjeva, řvali v Plzni na Fialu. Okamura nabízel pivo za 15 korun
A vize vlastní výroby léků?
Chtěli bychom, aby se u nás začaly produkovat léky, které mají výpadky. Budeme asi narážet na životní prostředí kvůli odpadům, ale myslím si, že život našich občanů je přednější. Když budeme mít dostatek léků pro nás, můžeme je i prodávat do zahraničí. Stát z toho bude mít příjem, zvláště pokud by výroba bylo přímo pod ním.
Máte představu, jak náročné je takové továrny vybudovat a rozjet?
Myslím, že když se bude chtít a bude spolupráce s vědeckými institucemi, po roce vládnutí by bylo možné něco takového menšího rozběhnout. Je mnoho léků, u kterých je jasné složení. Můžeme ale narážet na otázku odpadů z téhle výroby. Ale vždyť nám v kraji chtěli postavit gigafactory, ze které by byly odpady také velmi jedovaté. Myslím si, že léky jsou daleko významnější než baterie.
Léky by se mohly vyrábět v Plzeňském kraji?
Na rozdíl od montoven bych to přivítala. Byli by tu zaměstnaní odborníci, a ne ´lidé odnikud´ v montovnách. Máme v Plzni lékařskou fakultu a je zapotřebí, aby tu zůstávaly chytré mozky a neodcházely do zahraničí za většími výdělky.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Co byste chtěla ve Sněmovně prosadit?
Aby stát a města vlastnily kritickou infrastrukturu, například vodovody. Přála bych si, aby Česká republika měla své potravinové řetězce. Jsme v situaci, kdy lidé často pracují v zahraničních agenturách a peníze za jídlo většinou utrácejí v zahraničních řetězcích. Pak by se mi líbily alespoň v pondělí a v pátek přímé autobusové spoje z Klatov do Prahy a zpátky. Přímé vlaky sice jezdí, ale často kvůli výlukám mívají zpoždění. Chtěla bych, aby se děti více hýbaly, proto by měl být lépe financovaný sport ze sázkových společností. Když jsem u sportu, my na kandidátce v Plzeňském kraji máme bývalého špičkového cyklistu Antonína Bartoníčka a olympijského vítěze ve střelbě Jana Kůrku. Přála bych si, aby se snížila kriminalita, aby Plzeň a Plzeňský kraj byly bezpečnější, aby nerostla nezaměstnanost.
Věříte, že za čtyři roky budete kandidovat znovu za SPD, která jako právnická osoba čelí trestnímu stíhání kvůli billboardové kampani, nebo už za nově vzniklou SPD-TO?
SPD-TO vzniklo, protože jsme měli obavy, že tato vláda by byla schopná udělat cokoli, aby nám znemožnila kandidaturu. SPD-TO je alternativou, kdyby se v budoucnu cokoli stalo, abychom plynule přešli. Máme nedůvěru v tento stát, v tuto vládu. Je lepší být připraven na všechny možnosti. Když nejste připravený, může vám to zničit vše včetně fungující strany s mnoha členy. Byli bychom rádi, kdyby Plzeňský kraj získal v nadcházejících volbách druhý mandát. Doufám, že by to poprvé mohlo klapnout.