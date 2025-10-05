Plzeň je prioritou, ale ve sněmovně mám šanci změnit legislativu, váhá Zarzycký

  12:36
Preferenční hlasy vynesly primátora Plzně Romana Zarzyckého z ANO z 19. místa kandidátky až na první pozici, a získal tak mandát poslance. Jestli do sněmovny půjde, nebo zůstane na primátorském postu, nebo si ponechá obě funkce, zatím není jasné. Tvrdí ale, že být poslancem čtyři roky a zároveň primátorem si nedokáže představit.
Volební úspěch. Hejtman a poslanec Kamal Farhan (vpravo) a primátor Plzně Roman...

Volební úspěch. Hejtman a poslanec Kamal Farhan (vpravo) a primátor Plzně Roman Zarzycký (vlevo), oba z ANO, slaví. Preferenční hlasy je vystřelily z posledních míst na kandidátce až nahoru. (4. října 2025) | foto: Petr EretMAFRA

Volební úspěch. Hejtman a poslanec Kamal Farhan (vpravo) a primátor Plzně Roman...
Volební úspěch. Hejtman a poslanec Kamal Farhan (vpravo) a primátor Plzně Roman...
Volební úspěch. Hejtman a poslanec Kamal Farhan a primátor Plzně Roman...
Primátor Plzně Roman Zarzycký (uprostřed) a hejtman Kamal Farhan (vpravo) z ANO...
26 fotografií

„Je to nad očekávání zajímavý výsledek,“ reagoval primátor Plzně Roman Zarzycký v sobotu těsně před sečtením všech hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny. To už věděl, že ho preferenční hlasy vynesly na první místo mezi zvolenými poslanci ANO v Plzeňském kraji.

Na druhém místě skončil také díky kroužkování jeho stranický kolega hejtman a současný poslanec Kamal Farhan. Ten chce v práci poslance a zároveň hejtmana pokračovat i nadále.

Výsledky - Plzeňský kraj

ANO 2011

37,31 %
strana získala 113 063 hlasů
5
+1

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,99 %
strana získala 63 598 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,62 %
strana získala 32 179 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,88 %
strana získala 26 908 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,78 %
strana získala 23 582 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

7,16 %
strana získala 21 701 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,26 %
strana získala 12 932 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,01 %
strana získala 3 085 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,38 %
strana získala 1 157 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,3 %
strana získala 936 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,25 %
strana získala 775 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,23 %
strana získala 710 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,21 %
strana získala 644 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,15 %
strana získala 468 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,12 %
strana získala 390 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,07 %
strana získala 235 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 176 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 166 hlasů
0
0

Levice

0,04 %
strana získala 148 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,04 %
strana získala 133 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Zarzycký ještě rozhodnutý není. Ujišťuje ale, že se i po zisku mandátu poslance chce věnovat především Plzni. Ponechá si tedy funkci primátora i poslance? „Podívám se, na jakém průsečíku vznikne centrální vláda a jaké priority se do ní podaří propsat,“ řekl pro iDNES.cz.

Dodal, že ho dlouhodobě trápí zejména pozice bezpečnosti v Plzni a nyní se otevírá šance pro tuto problematiku změnit zákony. „Bezpečnost v Plzni potřebuji vyřešit změnou legislativy. Za Víta Rakušana, Pavla Blažka nebo Petra Fialy se mi to nedařilo. Pokud mi někdo z kolegů ve sněmovně bude garantovat, že se to pokusí zařídit, tak na mandátu poslance nelpím. V opačném případě si to tam budu muset jít odpracovat,“ uvažuje o nově získaném poslaneckém mandátu.

Primátor se pokoušel prosadit, aby opakované přestupky proti zákonu byly hodnocené jako trestný čin.

Andrej Babiš a prezident Petr Pavel na první povolební schůzce. (5. října 2025)
Markéta Pekarová Adamová míří na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Markéta Pekarová Adamová míří na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
Markéta Pekarová Adamová míří na Pražský hrad na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. (5. října 2025)
361 fotografií

„Uvidíme, jakou cestou se nakonec vydám. Z Plzně ale neutíkám. Chci tady zůstat. Plzeň je pro mě prioritou, nerad utíkám od rozdělané práce. Být poslancem čtyři roky si v souběhu s funkcí primátora nedovedu představit,“ napsal na sociální sítě.

V poměrně nedávné době se objevily spekulace, že by se Zarzycký v další vládě Andreje Babiše mohl stát ministrem vnitra. „Já na spekulace nedám. Až zazvoní telefon a někdo to nabídne, tak se o tom můžeme bavit. To se ale doteď nestalo,“ reagoval.

