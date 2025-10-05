„Je to nad očekávání zajímavý výsledek,“ reagoval primátor Plzně Roman Zarzycký v sobotu těsně před sečtením všech hlasů ve volbách do Poslanecké sněmovny. To už věděl, že ho preferenční hlasy vynesly na první místo mezi zvolenými poslanci ANO v Plzeňském kraji.
Na druhém místě skončil také díky kroužkování jeho stranický kolega hejtman a současný poslanec Kamal Farhan. Ten chce v práci poslance a zároveň hejtmana pokračovat i nadále.
Výsledky - Plzeňský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Jasný Signál Nezávislých
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
Hnutí občanů a podnikatelů
Zarzycký ještě rozhodnutý není. Ujišťuje ale, že se i po zisku mandátu poslance chce věnovat především Plzni. Ponechá si tedy funkci primátora i poslance? „Podívám se, na jakém průsečíku vznikne centrální vláda a jaké priority se do ní podaří propsat,“ řekl pro iDNES.cz.
Dodal, že ho dlouhodobě trápí zejména pozice bezpečnosti v Plzni a nyní se otevírá šance pro tuto problematiku změnit zákony. „Bezpečnost v Plzni potřebuji vyřešit změnou legislativy. Za Víta Rakušana, Pavla Blažka nebo Petra Fialy se mi to nedařilo. Pokud mi někdo z kolegů ve sněmovně bude garantovat, že se to pokusí zařídit, tak na mandátu poslance nelpím. V opačném případě si to tam budu muset jít odpracovat,“ uvažuje o nově získaném poslaneckém mandátu.
Primátor se pokoušel prosadit, aby opakované přestupky proti zákonu byly hodnocené jako trestný čin.
„Uvidíme, jakou cestou se nakonec vydám. Z Plzně ale neutíkám. Chci tady zůstat. Plzeň je pro mě prioritou, nerad utíkám od rozdělané práce. Být poslancem čtyři roky si v souběhu s funkcí primátora nedovedu představit,“ napsal na sociální sítě.
V poměrně nedávné době se objevily spekulace, že by se Zarzycký v další vládě Andreje Babiše mohl stát ministrem vnitra. „Já na spekulace nedám. Až zazvoní telefon a někdo to nabídne, tak se o tom můžeme bavit. To se ale doteď nestalo,“ reagoval.