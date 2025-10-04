Volby v Plzeňském kraji prozatím vyhrává ANO, druzí jsou SPOLU

  16:18
Volební komise v Plzeňském kraji měly v 16.15 hodin sečteno 80 procent volebních okrsků. Podle průběžných výsledků vyhrává hnutí ANO s téměř 39 procenty hlasů, druhá je koalice SPOLU složená z KDU-ČSL, ODS a TOP 09, která má prozatím téměř o polovinu méně, 20 procent. Starostové mají kolem 10 procent. Volební účast je 68 procent.
Sčítání volebních lístků na 13. ZŠ v Plzni (4. října 2025)

Sčítání volebních lístků na 13. ZŠ v Plzni (4. října 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Vysypávání volební urny ve 13. ZŠ v Plzni (4. října 2025)
Sčítání volebních lístků na 13. ZŠ v Plzni (4. října 2025)
Volby do Poslanecké sněmovny 2025 - volební místnost v 7. ZŠ v Plzni na...
Ministr kultury Martin Baxa (ODS) a lídr kandidátky SPOLU v Plzeňském kraji...
12 fotografií

O hlasy voličů letos bojovalo 22 stran a hnutí.

Plzeňský kraj má v současné době v Poslanecké sněmovně 11 poslanců za ANO, TOP 09, STAN, ODS a SPD. Post znovu obhajuje devět z nich.

Za ANO jsou to tři poslanci, za Starosty a nezávislé jedna poslankyně, za TOP 09 a ODS po dvou kandidátech a jedna poslankyně za SPD.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební štáb ANO. (4. října 2025)
Martinický palác Volební štáb strany Motoristé sobě. Petr Macinka. (4. října 2025)
Volební štáb STAN. Vít Rakušan. (4. října 2025)
Ministr dopravy Martin Kupka dorazil do volebního štábu SPOLU. (4. října 2025)
299 fotografií

Jako první měli volební účast spočítanou v obci Hvožďany na Domažlicku. Volit přišlo 55,17 procent oprávněných voličů, což je 16 obyvatel. U nich zvítězilo ANO (62,50 procent), na druhém a třetím místě jsou shodně s 12,50 procenty SPOLU a Motoristé.

Výsledky - Plzeňský kraj

ANO 2011

38,28 %
strana získala 83 927 hlasů
7
+3

SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)

20,22 %
strana získala 44 346 hlasů
3
-1

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

10,47 %
strana získala 22 958 hlasů
1
-1

Svoboda a přímá demokracie (SPD)

8,98 %
strana získala 19 699 hlasů
1
0

Česká pirátská strana

7,63 %
strana získala 16 741 hlasů
1
-1

Motoristé sobě

7,04 %
strana získala 15 454 hlasů
1
+1

Stačilo!

4,37 %
strana získala 9 585 hlasů
0
0

PŘÍSAHA občanské hnutí

1,02 %
strana získala 2 240 hlasů
0
0

Hnutí Generace

0,37 %
strana získala 826 hlasů
0
0

ŠVÝCARSKÁ DEMOKRACIE - Švýcaři si užívají nejvyšší kvality života na světě …

0,29 %
strana získala 653 hlasů
0
0

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

0,25 %
strana získala 558 hlasů
0
0

Česká republika na 1. místě!

0,25 %
strana získala 553 hlasů
0
0

ČSSD – Česká suverenita sociální demokracie

0,21 %
strana získala 464 hlasů
0
0

Jasný Signál Nezávislých

0,15 %
strana získala 336 hlasů
0
0

Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti

0,12 %
strana získala 274 hlasů
0
0

VÝZVA 2025

0,07 %
strana získala 175 hlasů
0
0

SMS – Stát Má Sloužit

0,05 %
strana získala 126 hlasů
0
0

Volt Česko

0,05 %
strana získala 125 hlasů
0
0

Levice

0,05 %
strana získala 117 hlasů
0
0

Hnutí občanů a podnikatelů

0,03 %
strana získala 86 hlasů
0
0
Dodavatelem průběžných i konečných volebních výsledků je Český statistický úřad.

Také u druhé nejrychleji sečtené obce Lhotka u Radnic na Rokycansku zvítězilo ANO s 62,85 procenty hlasů, druhý skončil STAN (11,42 procent) a třetí SPOLU (8,57 procent). Účast tady byla 58,33 procenta, což je 35 voličů.

Stoprocentní účast hlásí opět z obce Čilá na Rokycansku, k volební urně tam přišlo všech 29 obyvatel. Tady vyhrála koalice SPOLU (41,37 procent), Piráti získali 31,03 procent a STAN 13,79 procent.

Také Kaničky na Domažlicku mají téměř stoprocentní účast, a to 96,43 procent. Tady s 40,74 procenty vyhrálo ANO, shodně mají SPD a Piráti 14,81 procent.

V době sečtení 66 procent okrsků v Plzeňském kraji je na čtyři desítky obcí, kde účast je 80 a více procent.

Při posledních parlamentních volbách v roce 2021 přišlo k volebním urnám v Plzeňském kraji celkem 64,72 procenta voličů. Před dalšími čtyřmi roky to bylo necelých 60 procent.

