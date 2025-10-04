O hlasy voličů letos bojovalo 22 stran a hnutí.
Plzeňský kraj má v současné době v Poslanecké sněmovně 11 poslanců za ANO, TOP 09, STAN, ODS a SPD. Post znovu obhajuje devět z nich.
Za ANO jsou to tři poslanci, za Starosty a nezávislé jedna poslankyně, za TOP 09 a ODS po dvou kandidátech a jedna poslankyně za SPD.
Jako první měli volební účast spočítanou v obci Hvožďany na Domažlicku. Volit přišlo 55,17 procent oprávněných voličů, což je 16 obyvatel. U nich zvítězilo ANO (62,50 procent), na druhém a třetím místě jsou shodně s 12,50 procenty SPOLU a Motoristé.
Výsledky - Plzeňský kraj
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Jasný Signál Nezávislých
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
SMS – Stát Má Sloužit
Volt Česko
Levice
Hnutí občanů a podnikatelů
Také u druhé nejrychleji sečtené obce Lhotka u Radnic na Rokycansku zvítězilo ANO s 62,85 procenty hlasů, druhý skončil STAN (11,42 procent) a třetí SPOLU (8,57 procent). Účast tady byla 58,33 procenta, což je 35 voličů.
Stoprocentní účast hlásí opět z obce Čilá na Rokycansku, k volební urně tam přišlo všech 29 obyvatel. Tady vyhrála koalice SPOLU (41,37 procent), Piráti získali 31,03 procent a STAN 13,79 procent.
Také Kaničky na Domažlicku mají téměř stoprocentní účast, a to 96,43 procent. Tady s 40,74 procenty vyhrálo ANO, shodně mají SPD a Piráti 14,81 procent.
V době sečtení 66 procent okrsků v Plzeňském kraji je na čtyři desítky obcí, kde účast je 80 a více procent.
Při posledních parlamentních volbách v roce 2021 přišlo k volebním urnám v Plzeňském kraji celkem 64,72 procenta voličů. Před dalšími čtyřmi roky to bylo necelých 60 procent.