S ANO ne! Babiš se radikalizuje, říká v rozhovoru Martin Baxa, lídr SPOLU

Autor:
  10:11
Ministr kultury a bývalý primátor Plzně Martin Baxa z ODS je jedničkou na kandidátce SPOLU v Plzeňském kraji. Martin Baxa vylučuje povolební spolupráci SPOLU s ANO. „Jasně to říká Petr Fiala a jasně to říkám i já. My po volbách určitě nezradíme naše voliče, kteří si účast Andreje Babiše ve vládě nepřejí,“ prohlašuje lídr.

Ministr kultury a lídr kandidátky SPOLU v Plzeňském kraji Martin Baxa. (17. září 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

V poslední době jste byl často vidět v médiích v souvislosti se zvýšením koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Vy jste ovšem dříve ujišťoval, že zvýšené nebudou. Proč jste změnil svůj postoj? Udržitelné hospodaření médií veřejné služby je v programovém prohlášení naší vlády. Nezastírám, že jsem v průběhu času a po mnohých debatách s experty usoudil, že pokud máme zajistit stabilitu veřejnoprávních médií a nemá se propadnout kvalita a nabídka jejich služeb, budeme muset „kousnout do kyselého jablka“. Tím spíše, že poplatky se nezvedaly desetiletí a obě média sama provedla mnohá úsporná opatření. Média veřejné služby do české společnosti jednoznačně patří, všichni je potřebujeme.

Volební kalkulačka 2025

Poplatky se týkají i majitelů chytrých telefonů, tabletů, notebooků nebo tabletů. To leckdo považuje za „daň z internetu“. Bylo to nutné? Máte na to vysvětlení?
Mnozí lidé dnes rozhlasové a televizní vysílání na tradičních přístrojích, rádiích a televizích, už prostě nesledují a volí jiné způsoby využívání služeb veřejnoprávních médií. Technologický rozvoj přinesl další zařízení, která umí přijímat signál, a pak je logické, aby se podílely i ty domácnosti, které disponují již jen těmito „novými“ přístroji. Takový konsensus platí od samého počátku svobodné existence naší země, že na financování médií veřejné služby se podílejí ti, kteří jejich služby mohou využívat. A důsledně jsme zachovali model, že jedna domácnost platí jen jeden rozhlasový a jeden televizní poplatek, i když v dnešní době řada domácností má více přístrojů, třeba několik chytrých telefonů, notebook i tablet. Našli jsme podle mě přijatelný kompromis, který zvyšuje poplatky únosně, a určitě se tedy nejedná o daň z internetu.

V programu SPOLU se píše: „Přijmeme euro, až to bude ekonomicky a politicky výhodné“. Politicky výhodné by to bylo už dávno, zejména pro posílení vztahů v rámci EU, a většina ekonomů tvrdí, že přijetí eura by bylo z ekonomického hlediska bezproblémové – neutrální, nebo i výhodné. Na co je tedy podle vás třeba s přijetím eura čekat?
Chceme, aby to bylo ekonomicky i politicky výhodné – tedy při stabilních veřejných financích, nižší inflaci a konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Nejde o symbol, ale o praktický krok, který musí být odpovědně připraven. Ministr financí nedávno situaci přesně popsal. Naše vláda se snaží, aby celá debata měla reálný základ. Za minulé vlády jsme ani nesplňovali ekonomické podmínky pro přijetí eura. Naše vláda udělala pro konsolidaci veřejných financí obrovský kus práce.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

SPOLU deklaruje, že bude pokračovat ve snižování rozpočtových schodků. Schodek státního rozpočtu má ale v příštím roce vzrůst na 280 miliard, což je o téměř 40 miliard víc než letos. Jak to jde dohromady?
Důvod, proč počítáme s deficitem státního rozpočtu pro rok 2026 kolem 280 miliard korun, není žádným překvapením a ministr financí i premiér to mnohokrát vysvětlovali. Do deficitu se promítnou zvýšené výdaje na obranu a bezpečnost naší země ve výši zhruba 2,2 % – 2,3 % HDP a samozřejmě i přípravné práce na zahájení výstavby dalších dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany. Obojí je klíčové pro zajištění naší bezpečnosti. Částky za obě položky budou v součtu pro příští rok kolem 40 miliard. Přesto vláda konsoliduje. Dokazují to i čísla, která zveřejnilo Ministerstvo financí. Letos klesne schodek veřejných financí na 1,9 % HDP, tedy hluboko pod tříprocentní limit EU a oproti pěti procentům za vlády Andreje Babiše. Podařilo se nám tak výrazně tento trend otočit. Pro příští rok rovněž tato predikce počítá s deficitem veřejných financí kolem 1,9 % HDP.

SPOLU slibuje zrušit nesmyslné dotace a místo některých zavést zvýhodněné státní půjčky. Které dotace považujete za nesmyslné a které by měly nahradit výhodné půjčky?
Nesmyslné jsou dotace, které křiví trh a podporují neefektivní projekty. Chceme je nahradit zvýhodněnými půjčkami, jež motivují k odpovědnému hospodaření a zajišťují návratnost prostředků. Stát tak nebude rozdávat peníze, ale podpoří rozvoj tam, kde to dává smysl – třeba v bydlení či inovacích.

Chcete prosadit vstup zdarma do stálých expozic Národního muzea a Národní galerie. Není to projev populismu, který vyčítáte jiným? Znamená to, že stát oněm institucím bude kompenzovat ušlý zisk ze vstupného? Pokud budete vládnout, od kdy bude to vstupné zadarmo?
Je vstupné zdarma do Britského muzea populismus? Není. A stejně tak není populismus chtít, aby to, co tvoří základ našeho kulturního dědictví, bylo přístupné všem. Naopak. Kultura je pojítkem, tmelem společnosti a každý člověk by k ní měl mít přístup. A pokud ve volbách uspějeme, začneme s přípravou hned. Samozřejmě je pravda, že příjmy ze vstupného jsou důležitou částí rozpočtů obou institucí a není a nebude to tak, že by o tyto příjmy bez náhrady odjinud přišly.

Chcete využít státní pozemky pro výstavbu dostupného bydlení. Znamená to, že stát začne stavět bytové domy? Nebo si to představujete jinak?
Nejde o to, aby stát sám stavěl domy. Chceme využít nepotřebné státní pozemky, které už dnes identifikovalo Ministerstvo financí, a nabídnout je obcím či investorům pro výstavbu nájemního a družstevního bydlení.

Volební rádce iDNES.cz

Tvrdíte, že zajistíte nové kapacity domovů pro seniory a zařízení s režimem zvláštní péče. Těch je v Česku málo, a přestože populace stárne, stát to zatím příliš neřešil. Změníte to? A jaký máte recept?
Vidím kombinaci dvou cest i s výhledem do budoucna. Demografický vývoj je neúprosný, populace stárne a čekají nás velké výzvy. První je navýšení kapacit domovů pro seniory. To se neobejde bez vysokých investic a vyšší státní podpory. Nejde jen o nová zařízení, ale i o dostatek pečovatelského a zdravotnického personálu. Pobytová zařízení by v ideálním případě měla být místem, kde naši nejbližší žijí v důstojných podmínkách ve chvíli, kdy už nemohou být ve svém domácím prostředí. Druhou cestou je posílení terénních služeb. Pro každého člověka je nejlepší zůstat co nejdéle ve vlastním prostředí, pokud to jeho stav při kombinaci péče služeb a rodiny dovolí.

Stále víc domácností samoživitelů se propadá pod hranici chudoby, už je to podle odborníků (z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu Akademie věd) 36 % těchto rodin, většinou jde o matky s dětmi. Podle odborníků je pomoc státu v tomto případě nedostatečná. Jak se k tomu problému staví SPOLU?
Situace samoživitelů je složitá. Chceme cílenou pomoc – zjednodušili jsme systém dávek, díky kterému je podpora adresná. Zároveň chceme rozšířit dostupnost školek i flexibilních úvazků. Klíčové je umožnit rodičům rychlejší návrat do práce. Formou nižších odvodů podpoříme další rozvoj zkrácených úvazků pro rodiče malých dětí, čímž podpoříme jejich dřívější návrat na pracovní trh. Tím snížíme riziko chudoby, aby děti měly stabilní zázemí a šanci na lepší život.

Zástupci SPOLU vylučují povolební spolupráci s hnutím ANO. Jako primátor Plzně jste ale v koalici na úrovni města s ANO byl. Kromě toho je možné, že po volbách bude ve hře vznik koalice ANO, Stačilo! a SPD nebo varianta, že Stačilo! a SPD podpoří vznik jednobarevné vlády ANO. Ani v takové situaci nebudete s ANO spolupracovat?
S ANO spolupracovat nebudeme. Jasně to říká Petr Fiala a jasně to říkám i já. Andrej Babiš se stále víc radikalizuje a již se dostal tak daleko, že dokonce zpochybňuje základní politiku našeho státu, včetně například obranných závazků. Navíc si očividně přeje koalici s extremisty a komunisty, protože spolupráci s nimi nechce za žádných okolností vyloučit. My po volbách určitě nezradíme naše voliče, kteří si účast Andreje Babiše ve vládě nepřejí. Hlas pro nás je garancí, že zde nebude vláda postavená na populistech, komunistech a proruských extremistech.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Řidiče na turbokřižovatce zaskočila sanitka, netrpěliví chodci ignorují červenou

Nově upravenou okružní křižovatkou v Plzni na Borských polích, takzvaným turbokruhákem, projížděla při pondělní ranní špičce auta bez větších obtíží. Na semaforech, které provoz křižovatky řídí, se...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

S ANO ne! Babiš se radikalizuje, říká v rozhovoru Martin Baxa, lídr SPOLU

Ministr kultury a bývalý primátor Plzně Martin Baxa z ODS je jedničkou na kandidátce SPOLU v Plzeňském kraji. Martin Baxa vylučuje povolební spolupráci SPOLU s ANO. „Jasně to říká Petr Fiala a jasně...

1. října 2025  10:11

Souboje s Horákem jsou velká škola, oceňuje plzeňský Dokoupil

Ve třech předchozích kolech nastřílel dohromady deset branek, v tom čtvrtém proti Lovosicím jich pivot házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Jiří Dokoupil přidal hned osm. A to se na brankovišti...

1. října 2025  9:02

Oto Klempíř: „Už se nikdy nikým nenechám zlomit.“

Metro.cz

Rapper, textař a politický marketér vyvolal po přijetí nabídky Motoristů sobě kandidovat jako lídr v Plzeňském kraji odvetnou vlnu. Následoval prakticky okamžitý vyhazov z kapely J.A.R., kterou na...

1. října 2025

Muž hodil čerstvě narozená koťata do kontejneru na sklo, dostal podmínku

S podmínkou a zákazem držení a chovu zvířat odešel od domažlického okresního soudu devětatřicetiletý muž, který se v Holýšově brutálním způsobem zbavil čerstvě narozených koťat. Sebral je kočce a...

30. září 2025  12:14

POHLED: Rozchod z rozumu. Ke Koubkovu konci se s novým bossem schylovalo

Dalo se to čekat. V posledních dnech rozhodně. Výsledky haprovaly. Body často utekly v závěru zápasu. Do toho nový, přebohatý majitel a chuť začít nanovo. Dost možná s Martinem Hyským, prozatím ještě...

30. září 2025  8:54

Muž bez reflexních prvků šel za tmy prostředkem silnice, srazila ho dodávka

Velmi vážná zranění utrpěl třiačtyřicetiletý muž, kterého na frekventované silnici z Plzně na Most mezi Třemošnou a Kaznějovem v neděli večer srazilo auto. Chodec neměl na sobě žádné reflexní prvky a...

29. září 2025  15:34

Jak jsem sebestředný? Posudky znalkyň lékař souzený za vraždu milenky nevydýchal

U Krajského soudu v Plzni v pondělí pokračovalo hlavní líčení s lékařem obžalovaným z vraždy kolegyně a pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. Lékařku, která byla jeho milenkou, zabil sekerou,...

29. září 2025  14:34

Řidiče na turbokřižovatce zaskočila sanitka, netrpěliví chodci ignorují červenou

Nově upravenou okružní křižovatkou v Plzni na Borských polích, takzvaným turbokruhákem, projížděla při pondělní ranní špičce auta bez větších obtíží. Na semaforech, které provoz křižovatky řídí, se...

29. září 2025  11:32

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

29. září 2025  10:53,  aktualizováno  11:18

Pes pokousal malého chlapce v obličeji, do nemocnice jej transportoval vrtulník

U nešťastné události zasahovali zdravotničtí záchranáři v neděli v Petrovicích u Sušice. Malého chlapce tam pokousal pes. Zranění dítěte vyhodnotili zdravotníci jako středně těžká a předali jej...

29. září 2025  9:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Plzeň - Zlín 0:1, výhru nováčka vystřelil Cupák, Durosinmi trefil z penalty jen tyč

Plzeňští fotbalisté prohráli v domácí soutěži podruhé v řadě. V 10. kole překvapivě padli s nováčkem ze Zlína, který je vystřídal na čtvrtém místě ligové tabulky. Jediný gól zápasu vstřelil ve 27....

28. září 2025,  aktualizováno 

Madlenka spustila lavinu dárců. Svíčková přišla po odběru dřeně k chuti

Hledáme ideálního dárce pro ani ne dvouletou Madlenku. Potřebujeme ho však najít poměrně rychle... Tato zpráva letos na jaře odstartovala po celém Česku nebývalou vlnu solidarity s holčičkou, která...

28. září 2025  8:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.