V poslední době jste byl často vidět v médiích v souvislosti se zvýšením koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Vy jste ovšem dříve ujišťoval, že zvýšené nebudou. Proč jste změnil svůj postoj? Udržitelné hospodaření médií veřejné služby je v programovém prohlášení naší vlády. Nezastírám, že jsem v průběhu času a po mnohých debatách s experty usoudil, že pokud máme zajistit stabilitu veřejnoprávních médií a nemá se propadnout kvalita a nabídka jejich služeb, budeme muset „kousnout do kyselého jablka“. Tím spíše, že poplatky se nezvedaly desetiletí a obě média sama provedla mnohá úsporná opatření. Média veřejné služby do české společnosti jednoznačně patří, všichni je potřebujeme.
Poplatky se týkají i majitelů chytrých telefonů, tabletů, notebooků nebo tabletů. To leckdo považuje za „daň z internetu“. Bylo to nutné? Máte na to vysvětlení?
Mnozí lidé dnes rozhlasové a televizní vysílání na tradičních přístrojích, rádiích a televizích, už prostě nesledují a volí jiné způsoby využívání služeb veřejnoprávních médií. Technologický rozvoj přinesl další zařízení, která umí přijímat signál, a pak je logické, aby se podílely i ty domácnosti, které disponují již jen těmito „novými“ přístroji. Takový konsensus platí od samého počátku svobodné existence naší země, že na financování médií veřejné služby se podílejí ti, kteří jejich služby mohou využívat. A důsledně jsme zachovali model, že jedna domácnost platí jen jeden rozhlasový a jeden televizní poplatek, i když v dnešní době řada domácností má více přístrojů, třeba několik chytrých telefonů, notebook i tablet. Našli jsme podle mě přijatelný kompromis, který zvyšuje poplatky únosně, a určitě se tedy nejedná o daň z internetu.
V programu SPOLU se píše: „Přijmeme euro, až to bude ekonomicky a politicky výhodné“. Politicky výhodné by to bylo už dávno, zejména pro posílení vztahů v rámci EU, a většina ekonomů tvrdí, že přijetí eura by bylo z ekonomického hlediska bezproblémové – neutrální, nebo i výhodné. Na co je tedy podle vás třeba s přijetím eura čekat?
Chceme, aby to bylo ekonomicky i politicky výhodné – tedy při stabilních veřejných financích, nižší inflaci a konkurenceschopnosti naší ekonomiky. Nejde o symbol, ale o praktický krok, který musí být odpovědně připraven. Ministr financí nedávno situaci přesně popsal. Naše vláda se snaží, aby celá debata měla reálný základ. Za minulé vlády jsme ani nesplňovali ekonomické podmínky pro přijetí eura. Naše vláda udělala pro konsolidaci veřejných financí obrovský kus práce.
SPOLU deklaruje, že bude pokračovat ve snižování rozpočtových schodků. Schodek státního rozpočtu má ale v příštím roce vzrůst na 280 miliard, což je o téměř 40 miliard víc než letos. Jak to jde dohromady?
Důvod, proč počítáme s deficitem státního rozpočtu pro rok 2026 kolem 280 miliard korun, není žádným překvapením a ministr financí i premiér to mnohokrát vysvětlovali. Do deficitu se promítnou zvýšené výdaje na obranu a bezpečnost naší země ve výši zhruba 2,2 % – 2,3 % HDP a samozřejmě i přípravné práce na zahájení výstavby dalších dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany. Obojí je klíčové pro zajištění naší bezpečnosti. Částky za obě položky budou v součtu pro příští rok kolem 40 miliard. Přesto vláda konsoliduje. Dokazují to i čísla, která zveřejnilo Ministerstvo financí. Letos klesne schodek veřejných financí na 1,9 % HDP, tedy hluboko pod tříprocentní limit EU a oproti pěti procentům za vlády Andreje Babiše. Podařilo se nám tak výrazně tento trend otočit. Pro příští rok rovněž tato predikce počítá s deficitem veřejných financí kolem 1,9 % HDP.
SPOLU slibuje zrušit nesmyslné dotace a místo některých zavést zvýhodněné státní půjčky. Které dotace považujete za nesmyslné a které by měly nahradit výhodné půjčky?
Nesmyslné jsou dotace, které křiví trh a podporují neefektivní projekty. Chceme je nahradit zvýhodněnými půjčkami, jež motivují k odpovědnému hospodaření a zajišťují návratnost prostředků. Stát tak nebude rozdávat peníze, ale podpoří rozvoj tam, kde to dává smysl – třeba v bydlení či inovacích.
Chcete prosadit vstup zdarma do stálých expozic Národního muzea a Národní galerie. Není to projev populismu, který vyčítáte jiným? Znamená to, že stát oněm institucím bude kompenzovat ušlý zisk ze vstupného? Pokud budete vládnout, od kdy bude to vstupné zadarmo?
Je vstupné zdarma do Britského muzea populismus? Není. A stejně tak není populismus chtít, aby to, co tvoří základ našeho kulturního dědictví, bylo přístupné všem. Naopak. Kultura je pojítkem, tmelem společnosti a každý člověk by k ní měl mít přístup. A pokud ve volbách uspějeme, začneme s přípravou hned. Samozřejmě je pravda, že příjmy ze vstupného jsou důležitou částí rozpočtů obou institucí a není a nebude to tak, že by o tyto příjmy bez náhrady odjinud přišly.
Chcete využít státní pozemky pro výstavbu dostupného bydlení. Znamená to, že stát začne stavět bytové domy? Nebo si to představujete jinak?
Nejde o to, aby stát sám stavěl domy. Chceme využít nepotřebné státní pozemky, které už dnes identifikovalo Ministerstvo financí, a nabídnout je obcím či investorům pro výstavbu nájemního a družstevního bydlení.
Volební rádce iDNES.cz
Tvrdíte, že zajistíte nové kapacity domovů pro seniory a zařízení s režimem zvláštní péče. Těch je v Česku málo, a přestože populace stárne, stát to zatím příliš neřešil. Změníte to? A jaký máte recept?
Vidím kombinaci dvou cest i s výhledem do budoucna. Demografický vývoj je neúprosný, populace stárne a čekají nás velké výzvy. První je navýšení kapacit domovů pro seniory. To se neobejde bez vysokých investic a vyšší státní podpory. Nejde jen o nová zařízení, ale i o dostatek pečovatelského a zdravotnického personálu. Pobytová zařízení by v ideálním případě měla být místem, kde naši nejbližší žijí v důstojných podmínkách ve chvíli, kdy už nemohou být ve svém domácím prostředí. Druhou cestou je posílení terénních služeb. Pro každého člověka je nejlepší zůstat co nejdéle ve vlastním prostředí, pokud to jeho stav při kombinaci péče služeb a rodiny dovolí.
Stále víc domácností samoživitelů se propadá pod hranici chudoby, už je to podle odborníků (z Národního institutu SYRI a Sociologického ústavu Akademie věd) 36 % těchto rodin, většinou jde o matky s dětmi. Podle odborníků je pomoc státu v tomto případě nedostatečná. Jak se k tomu problému staví SPOLU?
Situace samoživitelů je složitá. Chceme cílenou pomoc – zjednodušili jsme systém dávek, díky kterému je podpora adresná. Zároveň chceme rozšířit dostupnost školek i flexibilních úvazků. Klíčové je umožnit rodičům rychlejší návrat do práce. Formou nižších odvodů podpoříme další rozvoj zkrácených úvazků pro rodiče malých dětí, čímž podpoříme jejich dřívější návrat na pracovní trh. Tím snížíme riziko chudoby, aby děti měly stabilní zázemí a šanci na lepší život.
Zástupci SPOLU vylučují povolební spolupráci s hnutím ANO. Jako primátor Plzně jste ale v koalici na úrovni města s ANO byl. Kromě toho je možné, že po volbách bude ve hře vznik koalice ANO, Stačilo! a SPD nebo varianta, že Stačilo! a SPD podpoří vznik jednobarevné vlády ANO. Ani v takové situaci nebudete s ANO spolupracovat?
S ANO spolupracovat nebudeme. Jasně to říká Petr Fiala a jasně to říkám i já. Andrej Babiš se stále víc radikalizuje a již se dostal tak daleko, že dokonce zpochybňuje základní politiku našeho státu, včetně například obranných závazků. Navíc si očividně přeje koalici s extremisty a komunisty, protože spolupráci s nimi nechce za žádných okolností vyloučit. My po volbách určitě nezradíme naše voliče, kteří si účast Andreje Babiše ve vládě nepřejí. Hlas pro nás je garancí, že zde nebude vláda postavená na populistech, komunistech a proruských extremistech.