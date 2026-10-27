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ODS zrušila sdružení v Plzni-Slovanech. Půlka zastupitelů šla do koalice s ANO

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  18:29
Program konference je rozdělen do tematických bloků podle stínových...

Program konference je rozdělen do tematických bloků podle stínových ministerstev. Vyvrcholí diskusí k ideovému směřování strany a představením Modrého kodexu ODS. Na snímku Martin Baxa. (13. června 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Plzeňský senátor Lumír Aschenbrenner z ODS pospořil senátní kandidátku ANO...
Na kontroverzních billboardech je Lumír Aschenbrenner z ODS na fotografii...
Členové plzeňské ODS. Lídrem strany je Lukáš Hegner (třetí zleva). (10. října...
Lumír Aschenbrenner byl senátorem od roku 2014. Senátorský post nyní neobhájil....
15 fotografií
Výkonná rada ODS v úterý odebrala licenci místnímu sdružení Plzeň-Slovany. Informoval o tom předseda strany v Plzeňském kraji Martin Baxa. Důvodem byly rozpory kolem povolebního uspořádání v městském obvodu, kde se osmičlenný zastupitelský klub občanských demokratů rozdělil na dvě poloviny.

Čtyři zastupitelé vstoupili do koalice s ANO a dalšími stranami, zatímco zbývající čtyři zamířili do opozice. Reakci šéfa místního sdružení i vyjádření celostátního vedení ODS se pokoušíme sehnat.

Aschenbrenner odešel z ODS, místní organizaci hrozí vedení strany zrušením

„Výkonná rada dnes vyjádřila zásadní nesouhlas s povolebním vývojem v místním sdružení Plzeň-Slovany a konstatovala, že situace poškozuje ODS a má negativní dopad na podporu ODS jak u veřejnosti a u voličů, tak i u samotných členů ODS,“ řekl Baxa.

Vedení strany podle něj současně udělilo licenci ke vzniku nového místního sdružení Plzeň - Nové Slovany.

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