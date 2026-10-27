Čtyři zastupitelé vstoupili do koalice s ANO a dalšími stranami, zatímco zbývající čtyři zamířili do opozice. Reakci šéfa místního sdružení i vyjádření celostátního vedení ODS se pokoušíme sehnat.
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„Výkonná rada dnes vyjádřila zásadní nesouhlas s povolebním vývojem v místním sdružení Plzeň-Slovany a konstatovala, že situace poškozuje ODS a má negativní dopad na podporu ODS jak u veřejnosti a u voličů, tak i u samotných členů ODS,“ řekl Baxa.
Vedení strany podle něj současně udělilo licenci ke vzniku nového místního sdružení Plzeň - Nové Slovany.