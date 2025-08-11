O možnosti spojení SOCDEM se Stačilo! se v posledním roce mluvilo opakovaně. Byla ta možnost pro vás od počátku nepřijatelná?
Určitě. Když nedošlo k dohodě o spolupráci se Stačilo! na začátku roku, říkal jsem si, že je fajn, když půjdou naši kandidáti do voleb samostatně pod značkou SOCDEM. V tom duchu byli také oslovovaní potenciální kandidáti a oni souhlasili, že budou na kandidátce sociální demokracie. A tahle situace se pak rychle a nečekaně zásadně změnila.
Že sociální demokracie by sama neměla šanci, že by propadly hlasy? Pro mě jsou takové argumenty liché. Podle mě je to spojení konec sociální demokracie.