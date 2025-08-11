Extrémní obrat, rozhodli jedinci, kritizuje pakt SOCDEM se Stačilo! exprimátor Plzně

Bývalý primátor Plzně Martin Zrzavecký ukončil členství v SOCDEM. Je pro něj nepřijatelné spojení s hnutím Stačilo! | foto: Ladislav Němec

  13:00
V minulosti jeden z nejznámějších sociálních demokratů v Plzeňském kraji Martin Zrzavecký ukončil členství v SOCDEM. Byla to reakce na spolupráci strany s hnutím Stačilo! „To byl začátek cesty, která je pro mě nepřijatelná,“ prohlásil Zrzavecký, který do sociální demokracie vstoupil v roce 1998 a řadu let pak byl předsedou plzeňské organizace. Dostal se do vedení Plzně a pak to na radnici dotáhl až na post primátora.

O možnosti spojení SOCDEM se Stačilo! se v posledním roce mluvilo opakovaně. Byla ta možnost pro vás od počátku nepřijatelná?
Určitě. Když nedošlo k dohodě o spolupráci se Stačilo! na začátku roku, říkal jsem si, že je fajn, když půjdou naši kandidáti do voleb samostatně pod značkou SOCDEM. V tom duchu byli také oslovovaní potenciální kandidáti a oni souhlasili, že budou na kandidátce sociální demokracie. A tahle situace se pak rychle a nečekaně zásadně změnila.

Že sociální demokracie by sama neměla šanci, že by propadly hlasy? Pro mě jsou takové argumenty liché. Podle mě je to spojení konec sociální demokracie.

