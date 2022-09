Zastavět zelený trojúhelník U Zvonu by byl hřích, domnívá se lídr SPD

Jaké jsou vaše priority pro volby do plzeňského zastupitelstva?

Hlavní je dbát o naplnění městského rozpočtu. Je tedy třeba podpořit firmy a podnikatelské aktivity, které prokazatelně přinesou efekt, pro nějž bude většina občanů.

Jak konkrétně by podpora měla vypadat?

Existuje, řekněme, nabídková burza věcí, které je třeba vyrábět a jsou praktické pro život. Nemusí to být nějaká velká firma, klidně může jít jen o drobnější podnikání. Jak se říká: zaplať pánbůh za každou aktivitu, která ve výsledku přinese nějaký finanční efekt. To byl měl být úkol nového zastupitelstva, aby se tímto nějaký odborník zabýval. Stejně jako v běžném obchodním životě jezdí zástupce po světě a shání kšefty, mělo by to být i na městě. To by mohla být jedna z cest, jak získat výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

Rozveďte to trochu...

V Plzni jsem vystudoval strojní průmyslovou školu, celý život se zabývám i jemnou mechanikou na zbraních. Teď, když vidím, jak se najednou zastavila výroba aut kvůli nedostatku čipů, vzpomněl jsem si na dobu, kdy jsem působil na vysoké škole strojní a elektrotechnické. Tam jsem viděl velké zaujetí a potenciál. Slyšel jsem, jak si vyprávějí o tepelných čerpadlech, která se v té době ve světě rodila. A oni dávali dohromady komponenty. Ti kluci ještě nebyli vystudovaní, neměli vlastní výrobní kapacity, tenkrát si dokázali dát dohromady tepelné čerpadlo. Tak si říkám, proč my bychom teď nedokázali vyrábět svoje čipy? Je to sice náročné, ale určitě nejsme v myšlenkové ani konstrukční rovině horší než Číňani. I když já nejsem ten, který by se připojil k pomlouvání a dehonestování Číny, což jsme u nás zažili před nějakými pěti lety. Myslím si, že bychom měli s velmocemi, zejména těmi technicky vyspělými, vycházet v dobrém a samozřejmě jim také nabídnout svou kvalitní práci. Myslím, že právě čipům a dalším komponentům, které budou v blízké budoucnosti zapotřebí, je třeba se věnovat. Ještě ani neumíme všechno odhadnout. Já jsem sice poměrně konzervativní, ale vím, že není možné pokrok zastavit a když se správně usměrní, dokáže obohatit náš život.

Takže jedním z problémů města je podle vás to, že jsou zde firmy s méně sofistikovanou výrobou?

Ano. Z mého pohledu je velký problém v počtu zahraničních pracovníků, jejichž množství patří u nás v Plzni k největším v celé republice. Proto jsem proti budování dalších montoven. Naopak bych, jak už jsem uvedl, uvítal zavádění pracovních aktivit s vysokou přidanou hodnotou. Jít cestou tradice Škodovky, na jejíž výrobky a produkty jsme byli vždy pyšní. Navíc tohle souvisí i s bezpečností ve městě.

Co byste v tomto směru navrhoval?

Základem je momentálně snižování počtu zahraničních dělníků, kteří sem na určitý čas do práce nastupují. Statistika hovoří o tom, že velký podíl na trestné činnosti mají právě oni. Na to je třeba reagovat. Velký problém u nás je v tom, že jsou nízké tresty, hodně je jich s podmínkou. Jsou tam lidé, kteří selhali, ale přesto jsou opět na svobodě. Celé řady vražd jsme se dočkali od lidí, kteří dostali směšné tresty.

To ale z pozice primátora změnit nemůžete.

Ne, ale kandiduji také do Senátu a vyšší tresty bych se rozhodně snažil prosadit. A myslím, že už jsem v minulosti dokázal, že když mi něco leží na srdci, dokáži za to bojovat. To se projevilo například v době, kdy byly po revoluci snahy zrušit Velkou cenu osvobození ve sportovní střelbě. Našli se tenkrát nadšenci, kteří chtěli všechno, co bylo socialistické, spláchnout. Nesmyslně. Na mně tenkrát záleželo, čekalo se, když jsem si po roce 1968 s tehdejším režimem leccos zažil, že budu pro. Já jsem ale naopak chtěl akci zachovat, což se podařilo. A dnes je z toho největší otevřený závod v olympijských disciplínách na světě. Později jsem se zase tvrdě postavil proti změně územního plánu, kdy měla v okolí střeleckého stadionu vzniknout bezohledná výstavba, která by v důsledku mohla způsobit zánik této české perly. A teď momentálně vystupuji proti výstavbě obří továrny v Líních.

Jaký máte názor na zastavování dalších volných ploch v centru města?

Jsem rozhodně proti. Já si myslím, že Plzeň je v tomto ohledu dokonalá. I proto ji mám rád. Přijeli za mnou třeba známí z New Yorku a stěžovali si, že tam člověk v centru zakopává o jeden barák vedle druhého. Myslím si, že střed Plzně je decentně zastavěný, vzdušný a další omezování by podle mě byla tragédie. Konkrétně zelený trojúhelník U Zvonu zastavět by byl hřích. Ohledně budovy galerie, která by tam měla vzniknout, jsou jiná řešení. Využít by se mohla například budova bývalých městských lázní, jejíž rekonstrukce by měla být prioritou.

Co by se podle vás mělo změnit v dopravě?

Co se týče městské hromadné dopravy, říkám, že Plzeň ji má ve velmi dobrém stavu. Pokud bych na ní něco změnil, tak bych ji vylepšil větším využitím baterií. Příkladem je trolejbus číslo 12, který končil v Božkově. Teď řidič zapne baterie a vyjede až na Letkov, Tymákov. To by se dalo využít i jinde. Tak, aby bylo město a jeho okolí propojené. Co se týče automobilové dopravy, přibývá osobních aut, jsou tady každodenní zácpy. Vzniká Západní obchvat, všichni čekáme, co přinese. Jsou různé návrhy, jak dopravu vylepšit, my jako SPD se nechceme ukvapit. Se vším bych počkal, až Západní obchvat začne fungovat a ukáže se, jak moc je užitečný. Jsou například návrhy na zasypání Rondelu. Dle mého názoru je to krásná stavba, s jejímž zničením by se rozhodně nemělo spěchat. Léta se také hovoří na Slovanech o průtahu I/20. I když to vypadá jako velký zásah do příměstské lokality, asi by byl velmi přínosný. Projekty jsou, takže je třeba začít šetřit, připravit peníze a stavbu spustit co nejdříve.