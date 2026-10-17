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Výsledky senátních voleb: V Plzni zvolili novým senátorem Karla Řehku

Petr Ježek
  15:00aktualizováno  15:42
Generál ve výslužbě Karel Řehka kandiduje na Plzeňsku do senátu. Součástí jeho...

Generál ve výslužbě Karel Řehka kandiduje na Plzeňsku do senátu. Součástí jeho kampaně jsou i debaty s hercem Ondřejem Vetchým. Jednou ze zastávek neformálního setkání byl Ranč Šídlovák. (24. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Lucie Kantorová z ANO se setkala s jedním z voličů. Kantorová postoupila do...
Karel Řehka v průběhu sčítání hlasů druhého kola senátorských voleb telefonuje...
Lucie Kantorová z ANO, která postoupila do druhého kola senátních v Plzni,...
Lucie Kantorová z ANO, kandidátka na senátorku, si připravuje volební lístek do...
36 fotografií
Sečtení necelého procenta zbývajících okrsků už nic nezmění na tom, že se Karel Řehka nominovaný STAN stává vítězem druhého kola senátorských voleb v obvodu Plzeň-město. Lucie Kantorová z ANO získala od voličů zhruba 40 procent hlasů.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Po sečtení poloviny okrsků ztrácela Lucie Kantorová na Řehku přibližně 10 procentních bodů. V průběhu dalšího sčítání se rozdíl mezi oběma finalisty už jen zvětšoval ve prospěch Karla Řehky.

V Plzni přišlo k druhému kolu senátorských voleb 27 procent voličů.

Nejrychlejší komisí v Plzni byla ta v budově střední školy v Nerudově ulici. Výsledky měli statistici k dispozici zhruba čtvrt hodiny po zavření volebních místností. Tam z 390 zapsaných voličů přišlo 56, volební účast tak byla 14,36 procenta. V prvním kole před týdnem se zde voleb do senátu účastnilo 24,36 procenta lidí oprávněných volit, do urny vhodilo hlas jednomu z kandidátů 95 hlasujících.Ve druhém kole tu Lucie Kantorová (ANO) získala 18 hlasů, o čtyři více než v tom prvním. Karel Řehka v tomto okrsku zvítězil v prvním kole s 29 hlasy i ve druhém, kdy mu hlas dalo 38 volících.

Generál ve výslužbě Karel Řehka kandiduje na Plzeňsku do senátu. Součástí jeho kampaně jsou i debaty s hercem Ondřejem Vetchým. Jednou ze zastávek neformálního setkání byl Ranč Šídlovák. (24. září 2026)
Lucie Kantorová z ANO se setkala s jedním z voličů. Kantorová postoupila do druhého kola senátních voleb. (16. října 2026)
Karel Řehka v průběhu sčítání hlasů druhého kola senátorských voleb telefonuje před restaurací v centru Plzně, kde má štáb. (17. října 2026)
Lucie Kantorová z ANO, která postoupila do druhého kola senátních v Plzni, vhazuje volební lístek do urny. (16. října 2026)
36 fotografií

Jednapadesátiletý válečný veterán, bezpečnostní analytik, pedagog a bývalý náčelník generálního štábu armády ČR Karel Řehka kandidoval jako nestraník za hnutí STAN. Do druhého kola postoupil se ziskem 32,86 procenta hlasů.

V závěsu za ním skončila Lucie Kantorová z ANO, voliči jí dali 27,26 procenta hlasů. Čtyřicetiletá učitelka je náměstkyní primátora pro oblast školství.

Volební mapa 2026: kdo vyhrál senátní volby ve vašem obvodu a okrsku

Karla Řehku před druhým kolem přijel do Plzně osobně podpořit herec Ondřej Vetchý, který ve středu před velkou plzeňskou radnicí několik hodin hovořil s lidmi hlavně o Řehkovi. Řehka ještě v pátek na náměstí Republiky v Plzni pokračoval v kampani. Na sítích ho podpořili i kolegové ze STAN.

Volby 2026 OBRAZEM

Druhé kolo senátních voleb bylo ukončeno. Začalo sčítání. (17. října 2026)
Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku David Smoljak. (17. října 2026)
Senátní volby, druhé kolo. Senátor Václav Láska. (17. října 2026)
Volební štáb PRAHA SOBĚ. Na snímku Jan Čižinský. (17. října 2026)
87 fotografií

Lucie Kantorová, která v pátek volila v Plzni-Doubravce, má podporu zveřejněnou pomocí videí na svém Facebooku. Úspěch jí popřál kromě stranických kolegů třeba děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Pavel Mentlík.

O senátorské křeslo v prvním kole bojovalo celkem osm kandidátů, mezi nimi byl i dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner z ODS. Ten mandát neobhájil, skončil třetí s 20,10 procenty. Celkem přišlo k volbám 40,75 procenta z celkem 36 991 voličů obvodu.

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