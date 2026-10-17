Po sečtení poloviny okrsků ztrácela Lucie Kantorová na Řehku přibližně 10 procentních bodů. V průběhu dalšího sčítání se rozdíl mezi oběma finalisty už jen zvětšoval ve prospěch Karla Řehky.
V Plzni přišlo k druhému kolu senátorských voleb 27 procent voličů.
Nejrychlejší komisí v Plzni byla ta v budově střední školy v Nerudově ulici. Výsledky měli statistici k dispozici zhruba čtvrt hodiny po zavření volebních místností. Tam z 390 zapsaných voličů přišlo 56, volební účast tak byla 14,36 procenta. V prvním kole před týdnem se zde voleb do senátu účastnilo 24,36 procenta lidí oprávněných volit, do urny vhodilo hlas jednomu z kandidátů 95 hlasujících.Ve druhém kole tu Lucie Kantorová (ANO) získala 18 hlasů, o čtyři více než v tom prvním. Karel Řehka v tomto okrsku zvítězil v prvním kole s 29 hlasy i ve druhém, kdy mu hlas dalo 38 volících.
Jednapadesátiletý válečný veterán, bezpečnostní analytik, pedagog a bývalý náčelník generálního štábu armády ČR Karel Řehka kandidoval jako nestraník za hnutí STAN. Do druhého kola postoupil se ziskem 32,86 procenta hlasů.
V závěsu za ním skončila Lucie Kantorová z ANO, voliči jí dali 27,26 procenta hlasů. Čtyřicetiletá učitelka je náměstkyní primátora pro oblast školství.
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Karla Řehku před druhým kolem přijel do Plzně osobně podpořit herec Ondřej Vetchý, který ve středu před velkou plzeňskou radnicí několik hodin hovořil s lidmi hlavně o Řehkovi. Řehka ještě v pátek na náměstí Republiky v Plzni pokračoval v kampani. Na sítích ho podpořili i kolegové ze STAN.
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Lucie Kantorová, která v pátek volila v Plzni-Doubravce, má podporu zveřejněnou pomocí videí na svém Facebooku. Úspěch jí popřál kromě stranických kolegů třeba děkan Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni Pavel Mentlík.
O senátorské křeslo v prvním kole bojovalo celkem osm kandidátů, mezi nimi byl i dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner z ODS. Ten mandát neobhájil, skončil třetí s 20,10 procenty. Celkem přišlo k volbám 40,75 procenta z celkem 36 991 voličů obvodu.