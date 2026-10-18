Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Odchod z hnutí ANO? Nechám si čas na rozmyšlenou, říká poražená Kantorová

Jitka Kubíková Šrámková
  12:00

Fotogalerie17 Premium

Náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie Kantorová z ANO. (13. září 2023) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Poražená Lucie Kantorová (ANO) přiznala po druhém kole voleb do Senátu, že doufala ve výhru. Přiznala i to, že politika ji v posledním půlroce zklamala. Plzeňské hnutí ANO ji totiž v Plzni po kariéře úspěšné náměstkyně pro školství nenapsalo ani na volitelné místo do zastupitelstva. „V tuto chvíli si opravdu nechám čas na rozmyšlenou,“ odpověděla na otázku, jestli uvažuje o přestupu do jiné politické strany.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Očekávala jste tento výsledek, nebo jste čekala lepší?
Očekávala jsem výhru, ale i číslo 10 tisíc hlasů je velmi hezké.

Jaké jsou vaše další plány?
Stojíme před budovou radnice, kde jsem začínala před dvanácti lety v komunální politice a teď se trošku kruh uzavírá, protože musím vyklidit svoji kancelář, když na plzeňské radnici končím a uvidíme, co bude dál.

Poslední půlrok mě politika trošku zklamala, protože jsem zaznamenala, že ne vždy platí dohody, že ne vždy platí podaná ruka a to jsou věci, které nedokážu moc překonat.

Tento článek dočtete s iDNES Premium

Čtěte bez rušivých reklam

    Celý iDNES.cz na mobilu
    bez překrývání obsahu
19 Kč za měsíc po dobu 5 měsíců
Vyzkoušet
Už máte předplatné? Přihlaste se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
titulek

Co nebudu na práci hejtmana postrádat. Senátor Půta o loučení i novém začátku

Zpočátku vyrovnaný souboj o senátorské křeslo v obvodu Česká Lípa vyhrál...

Aby mohl být senátorem na plný úvazek, plánuje se hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký...

Skáču do rozjetého vlaku, ve kterém jsem ještě nebyl. Senátor Řehka o svých cílech

Karel Řehka slaví zvolení senátorem. (17. října 2026)

VIDEO Nově zvolený senátor za obvod Plzeň-město Karel Řehka slavil vítězství společně s manželkou...

Nic nezákonného jsem nedělala. Favoritka z ANO Brzyszkowská o tom, proč prohrála

Starostka Orlové a neúspěšná kandidátka hnutí ANO do Senátu v Karviné Lenka...

Byla největší nadějí hnutí ANO v letošních senátních volbách. Ale Lenka Brzyszkowská, starostka...

Do politiky se hrnou tisíce lidí s titulem MUDr. Jejich šance uspět ale klesají

ilustrační snímek

Bílý plášť a titul MUDr. byly dříve silnou značkou i pro politiku. Nejméně každý třetí doktor,...

Prezident odletěl do Maroka soukromým tryskáčem miliardáře Hubáčka

Prezident Petr Pavel poskytl rozhovor pro iDNES.cz, ve kterém se věnoval...

VIDEO Už několik dní si hlava státu Petr Pavel užívá dovolenou v Maroku. Nezúčastní se kvůli tomu ani...

Nejčtenější

Nejhorší sucho za sto let. Hracholusky odhalily bunkr i bývalý sad

Vyschlá přehrada Hracholusky na Plzeňsku odhaluje další zatopené objekty....

Snímky přehrady Hracholusky na Plzeňsku nabízejí v posledních týdnech neobvyklou podívanou. Horní část přehrady je téměř bez vody a stále se snižující hladina odhalila zbytky zatopených vesnic,...

Policie zadržela muže, který bodl ženu u Boleveckého rybníka a ujel na kole

Muž podezřelý z útoku u Boleveckého rybníka v Plzni (11. října 2026)

Policejní zásahové jednotce se podařilo dopadnout muže, který v sobotu způsobil závažné zranění ženě u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. „Díky precizní operativní činnosti se dnes kriminalistům...

Jsem jen nas**ný, nesnáším ANO, říká Aschenbrenner. Plakát, kde hnutí podporuje, přelepí

Premium
Na kontroverzních billboardech je Lumír Aschenbrenner z ODS na fotografii...

Boj o místo v senátu se v Plzni zauzlil v nečekaný souboj ODS, STAN a ANO. Ve městě se totiž objevily kontroverzní billboardy. Je na nich dlouholetý senátor a nyní neúspěšný kandidát Lumír...

Pardubice domov uhájily, šlágr s Třincem rozhodly v prodloužení. Uspěla i Sparta

Hokejisté Pardubic slaví vítězný gól v prodloužení proti Třinci.

Šlágr 10. kola extraligy nezklamal. Pardubice v poutavé bitvě plné zvratů porazily lídra soutěže Třinec 5:4. Reprízu loňského finále rozťal v prodloužení Jan Mandát. Hokejisté Sparty slavili...

Běžkyni, kterou bodl, si vybral náhodně. Mladistvého obvinili, je ve vazbě

Velký Bolevecký rybník v Plzni.

Kriminalisté obvinili z pokusu o vraždu sedmnáctiletého mladíka z Tachovska, který o víkendu bodl do zad ženu u Velkého boleveckého rybníka v Plzni. Svoji oběť si vyhlédl náhodně. Útočník je stíhán...

Odchod z hnutí ANO? Nechám si čas na rozmyšlenou, říká poražená Kantorová

Premium
Náměstkyně primátora města Plzně pro oblast školství a cestovního ruchu Lucie...

Poražená Lucie Kantorová (ANO) přiznala po druhém kole voleb do Senátu, že doufala ve výhru. Přiznala i to, že politika ji v posledním půlroce zklamala. Plzeňské hnutí ANO ji totiž v Plzni po kariéře...

18. října 2026

Skáču do rozjetého vlaku, ve kterém jsem ještě nebyl. Senátor Řehka o svých cílech

Premium
Karel Řehka slaví zvolení senátorem. (17. října 2026)

Nově zvolený senátor za obvod Plzeň-město Karel Řehka slavil vítězství společně s manželkou Michaelou v restauraci v centru Plzně. Soupeřku Lucii Kantorovou z ANO porazil nominant STAN ve druhém kole...

18. října 2026

Múza ji budí i v noci. Své básně pak rozdává seniorům v domově

Jitka Němcová pracuje v Domově pro seniory Clementas v Janovicích nad Úhlavou....

Když před čtyřmi lety skončila firma, ve které Jitka Němcová pracovala jako švadlenka, netušila ještě, že ji jedna novinová zpráva zavede k práci, která jí přinese něco mnohem důležitějšího než jen...

18. října 2026  8:58

Volby do Senátu v Plzni: Lidé zvolili novým senátorem generála Karla Řehku

Nový senátor Karel Řehka s manželkou slaví vítězství.v senátních volbách....

Karel Řehka nominovaný STAN se stal vítězem druhého kola senátních voleb v obvodu Plzeň-město. Lucie Kantorová z ANO získala necelých 41 procent hlasů. „Budu dělat maximum pro to, abych voliče...

17. října 2026,  aktualizováno  15:50

Hrobník už má trať na lopatě. Rušenou mladotickou lokálku má nahradit stezka

Přerušené koleje u zastávky Trojany (6. října 2026)

Už posedmé vyrazí v sobotu turisté na neobvyklý pochod podél 13 kilometrů dlouhého úseku železniční trati z Kralovic do Mladotic na Plzeňsku. Poslední vlak tu zdolával velké stoupání od Mladotic k...

17. října 2026  5:12

Góly Plzně neplatily a slaví Sparta, Třinec uspěl. Kometa otočila duel na Kladně

Skrumáž před bránou Josefa Kořenáře ze Sparty během zápasu s Plzní

Extraliga má za sebou dalších pět zápasů jedenáctého kola. Hokejisté Třince se oklepali z první porážky v sezoně a Mladou Boleslav porazili 3:0, Sparta uspěla na ledě Plzně 2:0. Kladno sice doma...

16. října 2026  20:27

Loď na sečení řas se potopila u břehu Boleváku, unikly z ní provozní kapaliny

Žací stroj na podvodní rostliny se částečně potopil v boleveckém rybníku. (16....

Do Velkého boleveckého rybníka v Plzni se částečně potopila loď na sečení vodních řas. Hasiči kolem ní rozmístili norné stěny, protože z plavidla unikly provozní kapaliny. Příčinou potopení byla...

16. října 2026  11:16,  aktualizováno  16:23

Plzeň slaví první ligovou výhru. Na Hané ji střelecky táhl Hanák Váňa

František Váňa z Plzně střílí na koš Olomoucka, brání ho Ethan Garita.

Plzeňští basketbalisté se dočkali v předehrávce 7. kola Maxa NBL první výhry po návratu do nejvyšší soutěže po 14 letech. V dopoledním utkání věnovaném školákům zvítězili Západočeši nad domácím...

16. října 2026  13:48,  aktualizováno  15:21

Volby na Lochotíně míří k soudu, PRO PLZEŇ zpochybnilo počty hlasů

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Soudci se zřejmě budou zabývat volbami do zastupitelstva v prvním plzeňském obvodu. Podnět vzešel od hnutí PRO PLZEŇ, které je podle dosud zveřejněných dohod součástí koalice jak v městském...

16. října 2026  14:42

Jsme teprve v půlce, brzdí nadšení Plzeň. V play off Ligy mistrů má na co navazovat

Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání...

Švédská Frölunda, obhájce trofeje, zůstala o pět příček a šest bodů pozadu. Finská Tappara, vítěz z roku 2023, skončila až devátá. Zato hokejová Plzeň vládne Evropě! Středeční výhrou 6:3 na ledě...

16. října 2026  8:10

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ferencváros - Plzeň 2:1, hosté zůstávají bez bodu, Višinského snížení přišlo pozdě

Fotbalisté Ferencvárose slaví gól do sítě Viktorie Plzeň.

Plzeňští fotbalisté ani napotřetí nezvítězili na půdě maďarského Ferencvárose. Ve druhém kole aktuálního ročníku Evropské ligy tam prohráli 1:2 a zůstávají bez bodu. Za domácí se dvakrát prosadil...

15. října 2026  19:48,  aktualizováno  23:20

Plzeňští lékaři mají světový náskok. Díky nové metodě dokážou nádory zobrazit přesněji

Záznam z vyšetření PET/MR, na kterém je zachycen nádor slinivky břišní (žlutý...

Přesnější zobrazení nádorů, lepší rozlišení nádorové a zánětlivé tkáně a získání důležitých informací pro plánování operací. Fakultní nemocnice Plzeň přichází se světovým prvenstvím v diagnostice...

15. října 2026  16:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.