Očekávala jste tento výsledek, nebo jste čekala lepší?
Očekávala jsem výhru, ale i číslo 10 tisíc hlasů je velmi hezké.
Jaké jsou vaše další plány?
Stojíme před budovou radnice, kde jsem začínala před dvanácti lety v komunální politice a teď se trošku kruh uzavírá, protože musím vyklidit svoji kancelář, když na plzeňské radnici končím a uvidíme, co bude dál.
Poslední půlrok mě politika trošku zklamala, protože jsem zaznamenala, že ne vždy platí dohody, že ne vždy platí podaná ruka a to jsou věci, které nedokážu moc překonat.