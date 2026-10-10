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Čtyři referenda k větrným elektrárnám v Plzeňském kraji. Voliči je odmítli

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  22:10
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

V Plzeňském kraji se během komunálních voleb konala čtyři referenda o výstavbě větrných elektráren. Lidé o nich rozhodovali v Měčíně na Klatovsku a v Kralovicích, Kožlanech a v Žihli na Plzeňsku. Všude jejich výstavbu odmítli.

Výsledky voleb 2026

Obyvatelé Měčína na Klatovsku v referendu odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby se na území města stavěly větrné elektrárny. „Plebiscitu se zúčastnilo 55 procent voličů, z nichž 86 procent větrníky odmítlo,“ řekla zapisovatelka volební komise Vladimíra Fialová. Referendum je tedy podle ní platné a závazné.

V Měčíně s 1100 obyvateli vyvolala lidové hlasování skupina obyvatel. „Nevím, co to je za sdružení, bylo to takové živelné. Dělali anketu, právně by neměla šanci. Ale my jsme to brali jako názor lidí a akceptovali jsme to,“ řekl v úterý starosta Měčína Stanislav Skala. Podle něj tam dvě firmy zatím jen sondovaly terén a podaly předběžné nabídky.

Podle Fialové chtěla společnost Complexa postavit v oblasti dva až 13 větrníků s výškou až 250 metrů.

V Žihli chtěl elektrárny postavit ČEZ

Plebiscitu v Žihli na Plzeňsku, kde žije 1 150 obyvatel, se účastnilo 52,77 procenta voličů, z nichž bylo 62,17 procenta proti stavbě větrníků. Výsledek je platný.

„Návrh na konání referenda podal přípravný výbor složený z místních občanů,“ řekl starosta František Procházka. Dva větrníky by chtěl postavit ČEZ na okraji obce na horizontu směrem na Hlubokou a také na Kalec, kde je barokní hospodářský dvůr, který je chráněný jako kulturní památka. Příprava projektu byla zastavena od srpna, kdy se referendum vyhlásilo a ČEZ čekal na jeho výsledky. Žihle by v případě dohody s ČEZ dostávala minimálně dva miliony korun ročně po dobu provozu zdroje.

Blízkost Mariánské Týnice

Obyvatelé Kožlan, také na Plzeňsku, odmítli výstavbu větrných elektráren na okraji města směrem na Dřevec. Plebiscitu se zúčastnilo 42,21 procenta voličů, z nichž 61,24 procenta s možnou výstavbou větrníků nesouhlasilo. Referendum je platné a závazné, vyplývá z informací na úřední desce města.

Tři větrné elektrárny (VTE) by chtěla ve městě s 1 500 občany stavět firma Meridian. „Před třemi lety jsme dělali průzkum. Z více než poloviny hlasujících bylo šest ku jedné pro větrníky. A tak jsme s firmou uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí. Ale jak se to rozjelo v sousedních Kralovicích, kde je také referendum o VTE, tak ho u nás chtěli také,“ řekl v úterý starosta Kožlan Václav Kratochvíl.

Odpůrci větrníků se odvolávali na kulturní a historickou krajinu, blízkost národní kulturní památky Mariánská Týnice, na krásnou okolní přírodu a klid bez průmyslu. Letos v červnu byl navíc na úřední desce Kralovic zveřejněn návrh na krajinnou památkovou zónu typu C, který podali zástupci památky Mariánská Týnice na odbor státní památkové péče. Pokud bude návrh schválen, nemohly by se v oblasti budovat výškové stavby. Na verdikt se čeká, stejně jako na vyjádření armády, protože na okraji města je záložní vojenské letiště.

Stejný výsledek má referendum také v sousedních Kralovicích. Proti výstavbě větrných elektráren bylo 69,45 procent voličů. Tam chce postavit dva větrníky česká firma SmartTech, která už je má na Liberecku. Odpůrci varují také před zásahem do barokní cisterciácké krajiny v okolí Mariánské Týnice, dále před hlukem a poklesem cen nemovitostí.

Kralovické větrníky jsou navržené na jižní straně města v údolí k obci Výrov, která souhlasí se čtyřmi větrníky směrem ke Kožlanům.

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