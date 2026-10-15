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Plzeňskou trojku povede ANO, STAN a PRO PLZEŇ, starostou bude opět Procházka

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  9:30
Starostou třetího plzeňského obvodu se opět stane David Procházka z ANO (uprostřed v saku), na jedničce obhájila post Ivana Bubeníčková z ANO (vpravo v brýlích).

Starostou třetího plzeňského obvodu se opět stane David Procházka z ANO (uprostřed v saku), na jedničce obhájila post Ivana Bubeníčková z ANO (vpravo v brýlích). | foto: FOTO Petr EretMAFRA

Starostou třetího plzeňského obvodu se opět stane David Procházka z ANO (uprostřed v saku), na jedničce obhájila post Ivana Bubeníčková z ANO (vpravo v brýlích).
Starostou třetího plzeňského obvodu se opět stane David Procházka z ANO (uprostřed v saku), na jedničce obhájila post Ivana Bubeníčková z ANO (vpravo v brýlích).
Starostou třetího plzeňského obvodu se opět stane David Procházka z ANO (uprostřed v saku), na jedničce obhájila post Ivana Bubeníčková z ANO (vpravo v brýlích).
Starostou třetího plzeňského obvodu se opět stane David Procházka z ANO (uprostřed v saku), na jedničce obhájila post Ivana Bubeníčková z ANO (vpravo v brýlích).
19 fotografií
Třetí plzeňský obvod povede v dalším období koalice ANO, STAN a PRO PLZEŇ. V zastupitelstvu s 33 křesly bude mít většinu 22 hlasů. Podle koaliční dohody by se měl starostou potřetí stát David Procházka z ANO.

Výsledky voleb 2026

Koalice v druhém nejlidnatějším z deseti plzeňských obvodů, který kromě centra města zahrnuje také čtvrti Bory, Skvrňany, Doudlevce, Nová Hospoda, Zátiší, Valcha či Radobyčice, tak bude stejná jako ve vedení magistrátu.

Prvním místostarostou obvodu má být Jiří Weger z ANO a dalším místostarostou Martin Gregar ze STAN. Obvod měl dosud tři místostarosty. V dosavadní koalici byli společně ANO se STAN, Piráty a TOP 09, která se vyčlenila z koalice Spolu. STAN později někteří členové opustili.

Výsledky voleb v Plzni: ANO vyhrálo s velkým náskokem, na druhém místě je STAN

ANO v obvodu volby vyhrálo, získalo 11 mandátů, STAN šest, hnutí Pro Plzeň s podporou lidovců má pět mandátů, stejně jako ODS, Chceme Plzeň (nezávislí, TOP 09 a Zelení) čtyři a Piráti dva zastupitele.

Koalice se už dohodla na základním rozdělení funkcí, jejich personální obsazení bude schvalovat ustavující zastupitelstvo obvodu. Koalice počítá se dvěma uvolněnými pozicemi předsedů výborů.

Předsedou finančního výboru by se měl stát Aleš Hess z uskupení PRO PLZEŇ. O obsazení funkce předsedy kontrolního výboru se ještě jedná. Tato pozice tradičně připadá nejsilnější opoziční straně, kterou je v tomto případě ODS v čele s Ivanem Tafatem.

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem byl dosavadní primátor Roman Zarzycký, do druhého kola postoupila v Plzni také kandidátka za ANO Lucie Kantorová (na snímku ve fialovém). (10. října 2026)
Nové vedení třetího městského obvodu: (zleva) Aleš Hess, předseda finančního výboru (PRO Plzeň), 1. místostarosta Jiří Weger (ANO), starosta David Procházka (ANO) a místostarosta MartinGregar (STAN).
Jednání o koalici. Na snímku zleva: David Procházka, Jiří Weger, MartinGregar, Libor Janíček, Aleš Hess a Michael Sinkule.
Druhý plzeňský obvod poprvé povede starosta z ANO. Je jím Jindřich Blažek.
19 fotografií

„Věříme, že dobré vedení stojí nejen na zkušenostech a nápadech, ale také na vzájemné důvěře, otevřené komunikaci a schopnosti táhnout za jeden provaz. A přesně tak chceme k práci pro Trojku přistupovat,“ řekl Procházka.

Dohoda také v prvním a druhém obvodu

Ze čtyř velkých plzeňských obvodů je koalice dohodnutá také v prvním a druhém obvodu. První sídlištní obvod Lochotín bude pokračovat s dosavadní koalicí ANO, PRO PLZEŇ a Piráti, v čele se starostkou Ivanou Bubeníčkovou z ANO a třemi místostarosty z ANO, STAN a PRO PLZEŇ. Zastupitelstvo obvodu Plzeň 1 má 33 členů, dohodnutá koalice má 18 hlasů.

Ve druhém obvodu opakovaně vyhrála volby ODS, získala osm mandátů, ANO a STAN mají po sedmi, PRO PLZEŇ čtyři, Chceme Plzeň tři a SPD dva zastupitele. Na koalici se dohodlo ANO, STAN, PRO PLZEŇ a polovina ze zvolených zastupitelů z ODS. Obvod Slovany, dosavadní baštu ODS, povede poprvé starosta z ANO, Jindřich Blažek. Bude mít tři místostarosty z ODS, STAN a PRO PLZEŇ. Zastupitelstvo Slovan má 31 členů, dohodnutá koalice bude mít 22 hlasů.

Podle memoranda o koaliční spolupráci mezi ANO, STAN a PRO PLZEŇ, má mít ANO starosty ve všech velkých obvodech. Chybí tak zatím domluvená koalice ve čtvrtém obvodu Doubravka, kde volby vyhrálo ANO dosavadního starosty Tomáše Soukupa s náskokem před ostatními stranami. Získalo 12 z 27 křesel.

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