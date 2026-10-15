Koalice v druhém nejlidnatějším z deseti plzeňských obvodů, který kromě centra města zahrnuje také čtvrti Bory, Skvrňany, Doudlevce, Nová Hospoda, Zátiší, Valcha či Radobyčice, tak bude stejná jako ve vedení magistrátu.
Prvním místostarostou obvodu má být Jiří Weger z ANO a dalším místostarostou Martin Gregar ze STAN. Obvod měl dosud tři místostarosty. V dosavadní koalici byli společně ANO se STAN, Piráty a TOP 09, která se vyčlenila z koalice Spolu. STAN později někteří členové opustili.
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Výsledky voleb v Plzni: ANO vyhrálo s velkým náskokem, na druhém místě je STAN
ANO v obvodu volby vyhrálo, získalo 11 mandátů, STAN šest, hnutí Pro Plzeň s podporou lidovců má pět mandátů, stejně jako ODS, Chceme Plzeň (nezávislí, TOP 09 a Zelení) čtyři a Piráti dva zastupitele.
Koalice se už dohodla na základním rozdělení funkcí, jejich personální obsazení bude schvalovat ustavující zastupitelstvo obvodu. Koalice počítá se dvěma uvolněnými pozicemi předsedů výborů.
Předsedou finančního výboru by se měl stát Aleš Hess z uskupení PRO PLZEŇ. O obsazení funkce předsedy kontrolního výboru se ještě jedná. Tato pozice tradičně připadá nejsilnější opoziční straně, kterou je v tomto případě ODS v čele s Ivanem Tafatem.
„Věříme, že dobré vedení stojí nejen na zkušenostech a nápadech, ale také na vzájemné důvěře, otevřené komunikaci a schopnosti táhnout za jeden provaz. A přesně tak chceme k práci pro Trojku přistupovat,“ řekl Procházka.
Dohoda také v prvním a druhém obvodu
Ze čtyř velkých plzeňských obvodů je koalice dohodnutá také v prvním a druhém obvodu. První sídlištní obvod Lochotín bude pokračovat s dosavadní koalicí ANO, PRO PLZEŇ a Piráti, v čele se starostkou Ivanou Bubeníčkovou z ANO a třemi místostarosty z ANO, STAN a PRO PLZEŇ. Zastupitelstvo obvodu Plzeň 1 má 33 členů, dohodnutá koalice má 18 hlasů.
Ve druhém obvodu opakovaně vyhrála volby ODS, získala osm mandátů, ANO a STAN mají po sedmi, PRO PLZEŇ čtyři, Chceme Plzeň tři a SPD dva zastupitele. Na koalici se dohodlo ANO, STAN, PRO PLZEŇ a polovina ze zvolených zastupitelů z ODS. Obvod Slovany, dosavadní baštu ODS, povede poprvé starosta z ANO, Jindřich Blažek. Bude mít tři místostarosty z ODS, STAN a PRO PLZEŇ. Zastupitelstvo Slovan má 31 členů, dohodnutá koalice bude mít 22 hlasů.
Podle memoranda o koaliční spolupráci mezi ANO, STAN a PRO PLZEŇ, má mít ANO starosty ve všech velkých obvodech. Chybí tak zatím domluvená koalice ve čtvrtém obvodu Doubravka, kde volby vyhrálo ANO dosavadního starosty Tomáše Soukupa s náskokem před ostatními stranami. Získalo 12 z 27 křesel.