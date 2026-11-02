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Zastupitelé Plzně zvolili primátora, podruhé se jím stal Roman Zarzycký z ANO

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  12:05
Roman Zarzycký z ANO byl podruhé zvolen primátorem města Plzně. (2. listopadu...

Roman Zarzycký z ANO byl podruhé zvolen primátorem města Plzně. (2. listopadu 2026) | foto: FOTO Petr EretMAFRA

Roman Zarzycký přednáší nominační řeč na post primátora na zasedání...
Roman Zarzycký přednáší nominační řeč na post primátora na zasedání...
Hnutí ANO v Plzni se dohodlo na koalici, spolupracovat bude s PRO PLZEŇ a STAN....
Tisková konference k nové koalici v Plzni. Zleva primátor Roman Zarzycký z ANO,...
27 fotografií
Roman Zarzycký z hnutí ANO se podruhé stal primátorem města Plzně. Na dnešním ustanovujícím zasedání o tom rozhodli zastupitelé. Ve městě bude pokračovat koalice vítězného hnutí ANO, STAN a PRO PLZEŇ s podporou lidovců, která vládla předchozí čtyři roky.

Vítězné hnutí ANO, STAN a PRO PLZEŇ má v zastupitelstvu se 47 členy pohodlnou většinu 34 zastupitelů. V opozici skončila ODS a koalice Chceme Plzeň, což je spojení TOP 09, Zelených a nezávislých.

Počet radních v novém funkčním období klesl z 11 na devět. Primátorem zůstal Roman Zarzycký z ANO, který si k oblasti financí nově přibral i bezpečnost. Ve volbě neměl žádného protikandidáta. Pro bylo 33 zastupitelů, proti 11 a jeden zastupitel se zdržel.

ODS zrušila sdružení v Plzni-Slovanech. Půlka zastupitelů šla do koalice s ANO

Po komunálních volbách nastaly v ODS v Plzni na Slovanech dramatické situace. Tamní osmičlenný zastupitelský klub občanských demokratů se totiž rozdělil. Část odešla do opozice a část se stala součástí koalice s ANO.

Roman Zarzycký z ANO byl podruhé zvolen primátorem města Plzně. (2. listopadu 2026)
Roman Zarzycký přednáší nominační řeč na post primátora na zasedání zastupitelstva Plzně. (2. listopadu 2026)
Roman Zarzycký přednáší nominační řeč na post primátora na zasedání zastupitelstva Plzně. (2. listopadu 2026)
Hnutí ANO v Plzni se dohodlo na koalici, spolupracovat bude s PRO PLZEŇ a STAN. Primátorem se znovu stane Roman Zarzycký. (11. října 2026)
27 fotografií

ODS opustil dnes už bývalý dlouholetý starosta Slovan Lumír Aschenbrenner, který obhajoval senátorský post. Do druhého kola senátních voleb se nedostal a podpořil kandidátku z ANO Lucii Kantorovou. Nedá se ale říci, že je podporovatelem ANO. Aschenbrenner jako jediný veřejně vyjádřil nesouhlas, aby ODS po komunálních volbách v roce 2018 vstoupila do koalice, kde bude ANO. Na plzeňské radnici pak vznikla koalice ODS, ANO, TOP 09 a ČSSD.

I letos ODS usilovala o spojení s ANO na radnici. Před volbami se ODS v kampani zaměřila na kritiku STAN a Pirátů , v kriticie vůči ANO a primátorovi Zarzyckému byla spíše zdrženlivá. ANO nakonec dalo přednost hnutí STAN.

„Bavili jsme se i o tom, jak se postavit k osobě Romana Zarzyckého. Překryv voličů mezi ODS a ANO je poměrně malý. Vyhodnotili jsme to tak, že může být úspěšnější, když poukážeme na to, že zástupci STAN a Pirátů ve vedení radnice nejsou kompetentní pro své funkce. Že to byla chyba se z dnešního pohledu říká snadno, stejně jako to, že kdybychom útočili na ANO, měli bychom lepší výsledek. Možná, nebo taky ne,“ uvedl předseda plzeňské ODS a bývalý primátor Pavel Šindelář, který před týdnem oznámil oblastní radě občanských demokratů, že ve funkci předsedy končí.

Po zdrcující kritice z vedení ODS ohledně podpory Kantorové Aschenbrenner ve straně skončil. Jde přitom o člena ODS, který svými hlasy v komunálních volbách přeskákal na první místo kandidátky, jak ve městě, tak na Slovanech.

Výkonná rada ODS minulý týden odebrala sdružení Plzeň-Slovany licenci. ODS opustil v neděli také David Šlouf, dosavadní předseda místního sdružení. V zastupitelstvu obvodu i města zůstal.

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