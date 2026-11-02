Zastupitelé Plzně zvolili primátora, podruhé se jím stal Roman Zarzycký z ANO

Vítězné hnutí ANO, STAN a PRO PLZEŇ má v zastupitelstvu se 47 členy pohodlnou většinu 34 zastupitelů. V opozici skončila ODS a koalice Chceme Plzeň, což je spojení TOP 09, Zelených a nezávislých.
Počet radních v novém funkčním období klesl z 11 na devět. Primátorem zůstal Roman Zarzycký z ANO, který si k oblasti financí nově přibral i bezpečnost. Ve volbě neměl žádného protikandidáta. Pro bylo 33 zastupitelů, proti 11 a jeden zastupitel se zdržel.
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ODS zrušila sdružení v Plzni-Slovanech. Půlka zastupitelů šla do koalice s ANO
Po komunálních volbách nastaly v ODS v Plzni na Slovanech dramatické situace. Tamní osmičlenný zastupitelský klub občanských demokratů se totiž rozdělil. Část odešla do opozice a část se stala součástí koalice s ANO.
ODS opustil dnes už bývalý dlouholetý starosta Slovan Lumír Aschenbrenner, který obhajoval senátorský post. Do druhého kola senátních voleb se nedostal a podpořil kandidátku z ANO Lucii Kantorovou. Nedá se ale říci, že je podporovatelem ANO. Aschenbrenner jako jediný veřejně vyjádřil nesouhlas, aby ODS po komunálních volbách v roce 2018 vstoupila do koalice, kde bude ANO. Na plzeňské radnici pak vznikla koalice ODS, ANO, TOP 09 a ČSSD.
I letos ODS usilovala o spojení s ANO na radnici. Před volbami se ODS v kampani zaměřila na kritiku STAN a Pirátů , v kriticie vůči ANO a primátorovi Zarzyckému byla spíše zdrženlivá. ANO nakonec dalo přednost hnutí STAN.
„Bavili jsme se i o tom, jak se postavit k osobě Romana Zarzyckého. Překryv voličů mezi ODS a ANO je poměrně malý. Vyhodnotili jsme to tak, že může být úspěšnější, když poukážeme na to, že zástupci STAN a Pirátů ve vedení radnice nejsou kompetentní pro své funkce. Že to byla chyba se z dnešního pohledu říká snadno, stejně jako to, že kdybychom útočili na ANO, měli bychom lepší výsledek. Možná, nebo taky ne,“ uvedl předseda plzeňské ODS a bývalý primátor Pavel Šindelář, který před týdnem oznámil oblastní radě občanských demokratů, že ve funkci předsedy končí.
Po zdrcující kritice z vedení ODS ohledně podpory Kantorové Aschenbrenner ve straně skončil. Jde přitom o člena ODS, který svými hlasy v komunálních volbách přeskákal na první místo kandidátky, jak ve městě, tak na Slovanech.
Výkonná rada ODS minulý týden odebrala sdružení Plzeň-Slovany licenci. ODS opustil v neděli také David Šlouf, dosavadní předseda místního sdružení. V zastupitelstvu obvodu i města zůstal.