Právě odcházím z debaty s premiérem Fialou a musím říct, že TAKOVOU míru agrese jsem od lidí fakt nečekala. Pořád jsem tak nějak myslela, že přece jen umíme být na živý akci +/- civilizovaní.



Že se bude muset Pazderková fyzicky (!) přetahovat s chlapama o mikrofon, že bude parta buranů celou dobu řvát jak ve čtyřce hospodě do každý otázky a každý odpovědi, že budou bučet a sprostě řvát na tak 75tiletou paní, která Fialu pochválí... že mi na chodbě začne strkat hlavu baba až d...o výstřihu, jak na mě agresivně nastupuje se svým blbábolovitým monologem, až na ní musím sama zařvat... (tuhle část zrovna zachytila kamera, takže předpokládám, že z toho vylezu na záznamu za agresivní já). Že už jenom vejít do budovy bude připomínat uličku při veřejným lynčování, kdy mají lidi potřebu do tebe i fyzicky (!) alespoň strčit, zatahat tě za triko... (A to dělali každýmu bez ohledu na názor, i těm jejich. Prostě kdo šel, byl nepřítel.)