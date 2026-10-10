Konflikt se odehrál dnes zhruba čtvrt hodiny před koncem hlasování. Potvrdila to policejní mluvčí Dagmar Mifková.
„Během volebních dvou dní jsme zaevidovali jeden případ, kdy mělo dojít k vzájemnému slovnímu a fyzickému napadení mezi voličem a členem volební komise v Křimicích. Policisté nyní zjišťují veškeré okolnosti této události,“ informovala mluvčí.
Ke vzájemné potyčce došlo mezi starším voličem a tajemníkem Městského obvodu Plzeň 5 Křimice Ladislavem Plochým.
„Tento volič si několikrát vyfotil volební komisi, i přesto, že si to nepřála. Několikrát jsem ho upozornil, aby nefotil, ale vůbec nereagoval. Nereagoval ani na to, aby pořízené snímky z mobilu smazal. Odstrčil mě,“ řekl pro iDNES.cz člen volební komise Plochý.
Seniora, který je na úřadu dobře znám jako problémový občan, nechal Plochý odvolit a mezitím přivolal městskou policii. Muž mezitím chtěl odejít.
Volby 2026 OBRAZEM
„On chtěl utéct a když jsem mu v tom začal bránit, tak jsme se začali trošku pošťuchovat. On se pak poštuchoval i se strážníky, kteří ho chtěli odvést na chodbu, aby nenarušoval průběh voleb. Ještě několik voličů přišlo k urně,“ dodal Plochý s tím, že nikomu se nakonec nic nestalo a incident průběh voleb nijak nenarušil.
Policejní mluvčí dodala, že v souvislosti s volebními dny nezaznamenali v Plzeňském kraji žádné další narušení veřejného pořádku a průběhu voleb.