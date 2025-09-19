Bezpečnost je pro mě naprosto zásadní, říká lídr Pirátů v Plzeňském kraji Kůs

Autor:
  14:08
Radní města Plzně Daniel Kůs je lídrem Pirátů pro říjnové volby do Sněmovny v Plzeňském kraji. Tvrdí, že je pro něho důležitým tématem otázka bezpečnosti. „Pokud si mám vybrat, co má být pro lidi v Česku mezi prioritami, pak je to jednoznačně bezpečnost. Podle mě Ukrajinci nyní umírají za nás. Kromě toho se chci hodně zaměřit na podporu dostupného bydlení,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Volebním lídrem Pirátů pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny je v Plzeňském kraji Daniel Kůs. (13. srpna 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Podle průzkumů se zdá, že se Piráti do Sněmovny dostanou. Kde vidíte možné koaliční partnery po volbách?
Pro nás ze stran, které mají reálnou šanci se do Sněmovny dostat, připadá v úvahu koalice pouze se STAN a SPOLU. Babišovo ANO ani SPD nebo Stačilo! v úvahu nepřicházejí.

Do koalice s ANO jste jako Piráti na krajské úrovni nebo úrovni města Plzně šli.
Nevidím v tom žádný problém. ODS tady také vládla s ANO. Myslím, že je zapotřebí zásadně rozlišovat mezi spoluprací na celostátní úrovni a na úrovni krajů nebo města. Do problémů na regionální úrovni, které se týkají například infrastruktury, není dobré tahat ideologii. A rozhodně si nemyslím, že každý politik z ANO na regionální úrovni by měl být nějakým způsobem stigmatizovaný. Je mezi nimi spousta lidí, kteří dělají svou práci dobře, a nemám problém s nimi na regionální úrovni spolupracovat. Ale také nemám problém se s nimi pohádat, například když se jedná o postoj k válce na Ukrajině. Ale věci, které řešíme na regionální úrovni, nemají ideologický přesah téměř nikdy. Nicméně pokud by byl nějaký regionální politik spojený v minulosti třeba s StB, tak je to něco jiného, přes to u mě nejede vlak.

Volební kalkulačka 2025

Hlavním předvolebním heslem Pirátů je: Nakopneme to! Co se chystáte nejvíc nakopávat vy?
Z mého pohledu je naprosto zásadní bezpečnost a otázka podpory Ukrajiny. To je moje téma naprosto jednoznačně. Podle mě Ukrajinci nyní umírají za nás. Kromě toho se chci hodně zaměřit na podporu dostupného bydlení, což už dělají Piráti i na úrovni města Plzně. Bytová výstavba je zásadní bod pirátského programu.

S otázkou války na Ukrajině přímo souvisí výdaje na bezpečnost. Vyšší výdaje na zbrojení jsou velkým předvolebním tématem. Brojí proti nim SPD nebo Stačilo! V podstatě tvrdí, že se tak berou peníze lidem v Česku. Vy jste tedy pro posilování výdajů na zbrojení nebo obecněji bezpečnost?
Ano. Všechny ty výdaje nepůjdou jenom na zbrojení. Budou to také investice do infrastruktury. A obecně si myslím, že zbrojení je především nejlepší způsob odstrašení možného agresora. Takže výdaje na zbrojení jednoznačně musíme posilovat, ale nemůžeme to dělat bezhlavě. Je třeba si dávat pozor na to, kam ty výdaje jdou, aby efektivita byla co nejvyšší. Je to důležité i proto, aby se populistům nenabízely možnosti je zpochybňovat. Myslím, že by bylo například dobré zaměřit se na výrobu dronů, které na Ukrajině dokázaly, jak jsou významné, a Česká republika je právě v této oblasti dobrá. To je podle mě způsob, jak efektivně vynakládat prostředky na zbrojení.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Nicméně zbrojení stojí hodně peněz, stát je musí někde vzít a pak mohou naopak někde chybět. Připouštíte to?
To ano. Ale k čemu by nám byla špičková ekonomika státu, pokud by ho někdo obsadil? Pokud si mám vybrat, co má být pro lidi v Česku mezi prioritami, pak je to jednoznačně bezpečnost, podobně jako řešení vysokých cen potravin a dostupného bydlení.

V případě výdajů na zbrojení je třeba dbát na to, aby byly efektivní a peníze se neutrácely na poslední chvíli jen proto, že se má splnit nějaký parametr. Místo do megalomanských akcí je lepší investovat do věcí, na které Česká republika stačí, a soustředit se na to, co umíme, což je například právě výroba dronů.

V programu Pirátů stojí, že se chcete postarat o to, aby 90 procent rodin mělo víc v peněženkách. Podobně mluví před volbami i zástupci populistických stran. Jak těch více peněz pro tolik lidí chcete zařídit? Je to vůbec reálné?
Je to naprosto reálné. Koncepci jsme vytvářeli ve spolupráci s odborníky. Počítáme přitom se zvýšením slev na poplatníka, s daňovými bonusy a se snížením DPH na základní potraviny. Taková opatření se dotknou obrovského počtu lidí.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Nicméně ta opatření se projeví ve snížení příjmu státu. Jak to chcete kompenzovat? Některé daně by se zvedly?
Počítáme pouze s vyšším daňovým zatížením u některých nemovitostí vlastníků z nepřátelských zemí. V takových případech navrhujeme zvýšení na 68násobek současného stavu. Kromě toho minimálně 30 miliard získáme osekáním dotační politiky, zásahy proti korupci, výběrem daní u velkých firem, které své zisky daní v jiných zemích. Většina zisků takových firem zůstává nezdaněná. To je záležitost, která se v Česku neřeší, a výsledek je, že stát přichází o velké peníze.

V pirátském programu se zvlášť věnujete řešení vysokých cen potravin. Jak toho zlevnění tedy chcete dosáhnout?
U potravin máme navrženou sérii kroků. Patří mezi ně například reforma antimonopolního úřadu, který má hlídat kartelové dohody, nebo zavedení digitální účtenky. Já osobně k tomu prosazuji zavedení cenového srovnávače. Pokud si chcete koupit jakoukoliv věc, chcete vědět, jaká je kde cena. Existují internetové srovnávače zboží.cz nebo heureka.cz. Tohle jednoznačně tlačí cenu dolů. Přitom obchodní řetězce si z nás zatím svými cenami v podstatě dělají legraci, a to není normální. Není normální, aby měly vyšší marže v Česku než v Německu, kde mají lidi vyšší platy. To nedává smysl, ale dokud jsou na území, kde si to mohou dovolit, podle toho se chovají. Srovnávač cen potravin by byl jedním z kroků, jak jim ukázat, že to prostě už nejde. Je to cesta, jak zvýšit konkurenční tlak na ceny. V některých zemích Evropy už srovnávače cen potravin mají.

Volební rádce iDNES.cz

Zmínil jste omezení dotační politiky. Chcete tedy škrtat dotace. Které?
Obecně proti dotacím nic nemám. Ale nechceme, aby dotace pobíraly společnosti úzké skupiny oligarchů, ať už je to v oblasti zemědělství, nebo jakékoli jiné. Nechceme, aby dotace dostávali ti ´velcí kluci´, kteří mají páky na to, aby dotační systém ovlivňovali. Dotace patří tam, kde podporují něco, co má širší význam pro společnost. Například na podporu začínajících nadějných startupů, což ostatně dělám již jako radní Plzně.

Sociolog Daniel Prokop, který je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), upozorňuje, že v Česku je příliš zdaněná práce nízkopříjmových lidí, a naopak relativně nízko jsou zdaněny příjmy těch, kteří vydělávají hodně a daňová progrese ve srovnání se zeměmi západu nízká. Podle Prokopa by Česku prospělo, pokud by se ten stav změnil zejména u nízkopříjmových zaměstnanců. Tvrdí, že to by se společnosti vyplatilo. Souhlasíte s tím?
Je to tak. Změnu je ale třeba dělat extrémně opatrně, aby to nevyvolalo reakci v podobě pocitu nespravedlnosti. Problémem by mohlo být zvýšení daní u těch nejbohatších ´velkých kluků´, kteří mají velký dosah a vliv téměř všude. Ale Piráti jsou jediní, kteří se toho nebojí.

Lídr Pirátů: kraj má potenciál změnit se v region, kde se lidem žije dobře

Piráti deklarují, že chtějí prosadit, aby v Česku vzniklo 200 tisíc nových domovů, a že se postarají o dostupnost bydlení. Jak tohle podle vás může stát zařídit?
Nemyslím si, že se stát stane developerem. My máme jasný plán, jak za čtyři roky vytvořit 200 tisíc nových domovů, a to nikoliv jediným zázračným receptem, ale souhrnem všech jednotlivých opatření, která jsme připravili ve spolupráci s odborníky. Byty jsou drahé, protože je po nich velká poptávka a v systému hraje důležitou roli spekulace a ta zvyšuje ceny. Velcí spekulanti mají bytů desítky nebo stovky. Myslím, že je zapotřebí zásadně změnit přístup k bytům tak, aby bydlení bylo vnímané jako věc veřejná. Dostupnost bydlení musíme přestat vnímat jako byznys a musí se v oblasti bydlení nastavit pravidla.

Zavedeme vyšší zdanění pozemků vhodných pro bydlení, pokud se na nich bytové domy nestaví. Motivujeme také finančně obce zvýšením výnosu na DPH, aby byty stavěly. Pomůže i náš plán na zjednodušení pravidel a norem pro bytovou výstavbu. Jenom odsekání norem podle našich výpočtů zlevní náklady na výstavbu jednoho bytu zhruba o milion. Tohle všechno je třeba brát jako jeden komplex. Zahrnuje to i podporu družstevního bydlení nebo zpřehlednění pravidel pro nájemníky a posílení jejich práv ve vztahu k pronajímateli.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Táhni do Kyjeva, řvali v Plzni na Fialu. Okamura nabízel pivo za 15 korun

Označení vlastizrádce či nacistické prase, k tomu pískot. Tomu všemu čelil premiér Petr Fiala na předvolební akci v Plzni, kam ve středu dorazily na čtyři stovky příznivců seskupení SPOLU a několik...

Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Na záchranářský vrtulník s pacientem někdo namířil laser, zranil člena posádky

Kriminalisté v Plzni pátrají po neznámém pachateli, který laserem oslnil posádku záchranářského vrtulníku, jenž právě transportoval do nemocnice pacienta. Jednoho z členů posádky zasáhl paprsek do...

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

Bezpečnost je pro mě naprosto zásadní, říká lídr Pirátů v Plzeňském kraji Kůs

Radní města Plzně Daniel Kůs je lídrem Pirátů pro říjnové volby do Sněmovny v Plzeňském kraji. Tvrdí, že je pro něho důležitým tématem otázka bezpečnosti. „Pokud si mám vybrat, co má být pro lidi v...

19. září 2025  14:08

Skaut, nebo realiťák? Indrák v třiceti letech ukončil hokejovou kariéru

Dojemné video na kostce a bouřlivý aplaus téměř zaplněné plzeňské haly před zápasem s jihočeským Motorem. To byla na konci minulého týdne tečka za aktivní hokejovou kariérou Miroslava Indráka, jenž...

19. září 2025  13:03

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

19. září 2025  9:56

Fotbalová Plzeň září pro legendy. Vydra se těší, až z něj sudí udělá Svobodovou

Své jméno na dresu přepustí legendám z různých oborů. Plzeňský útočník Matěj Vydra tak 26. října v domácím utkání fotbalové ligy proti Baníku Ostrava vyběhne na trávník se jmenovkou Mária Svobodová,...

19. září 2025  8:24

Táhni do Kyjeva, řvali v Plzni na Fialu. Okamura nabízel pivo za 15 korun

Označení vlastizrádce či nacistické prase, k tomu pískot. Tomu všemu čelil premiér Petr Fiala na předvolební akci v Plzni, kam ve středu dorazily na čtyři stovky příznivců seskupení SPOLU a několik...

18. září 2025  14:25

Villa Fitz získala prestižní ocenění, architekti ji propojili s městem

Titul Stavba roku Plzeňského kraje si z letošního ročníku soutěže odnesly Villa Fitz z Rokycan a Základní škola v Postřekově na Domažlicku. První jmenovaná stavba uspěla také v internetovém hlasování...

18. září 2025  10:32

Rally Pačejov 2025: výsledky, program, startovní listina, mapy

Mistrovství České republiky v rallye má na programu poslední závod. Napínavé souboje uvidí diváci při Rally Pačejov v sobotu 20. a v neděli 21. září 2025. V našem článku najdete program závodu, jeho...

17. září 2025  16:11

Hoch, který zemřel na brigádě, nebyl pojištěný. Firma prý běžně zaměstnávala děti

Firma ve Velkých Hydčicích na Klatovsku, kde na konci srpna za tragických okolností zemřel teprve patnáctiletý brigádník, údajně nelegálně zaměstnává nezletilé. Nahrává k tomu i fakt, že chlapec...

17. září 2025  15:55

Úmysl to nebyl. Za ponechání dítěte v rozpáleném autě jde žena před komisi

U přestupkové komise nakonec zřejmě skončí dvaadvacetiletá žena, která v červenci nechala v rozpáleném autě svoji roční holčičku. Hasiči rozbili okno, aby dítě, které mělo úpal, dostali ven....

17. září 2025  14:06

Krůček od tragédie. Dívka ve 4 hodiny ráno usnula na tramvajových kolejích

K další tragédii pod koly tramvaje se o víkendu schylovalo v Plzni. Dvacetiletá dívka, která se vracela z večírku, ve 4 hodiny ráno usnula schoulená na kolejích. Naštěstí si mladé ženy, která byla...

17. září 2025  9:55

Dálnice D5 na Tachovsku byla v noci uzavřená po srážce auta s náklaďákem

Nehoda nákladního a osobního automobilu uzavřela v úterý večer dálnici D5 poblíž Přimdy na Tachovsku ve směru na Prahu. Policie odkláněla provoz přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Provoz na...

16. září 2025  22:49,  aktualizováno  17.9 6:09

Historická vizáž za pár korun. Divadlo prodává kostýmy, zájem je velký

Spolky historického šermu či průvodci ze zámku, ale i široká veřejnost. Ti všichni v úterý ráno dorazili na výprodej divadelních kostýmů ze skladu Divadla J. K. Tyla v Plzni. K prodeji se vedení...

16. září 2025  14:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.