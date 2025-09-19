Bezpečnost je pro mě naprosto zásadní, říká lídr Pirátů v Plzeňském kraji Kůs

Podle průzkumů se zdá, že se Piráti do Sněmovny dostanou. Kde vidíte možné koaliční partnery po volbách?
Pro nás ze stran, které mají reálnou šanci se do Sněmovny dostat, připadá v úvahu koalice pouze se STAN a SPOLU. Babišovo ANO ani SPD nebo Stačilo! v úvahu nepřicházejí.
Do koalice s ANO jste jako Piráti na krajské úrovni nebo úrovni města Plzně šli.
Nevidím v tom žádný problém. ODS tady také vládla s ANO. Myslím, že je zapotřebí zásadně rozlišovat mezi spoluprací na celostátní úrovni a na úrovni krajů nebo města. Do problémů na regionální úrovni, které se týkají například infrastruktury, není dobré tahat ideologii. A rozhodně si nemyslím, že každý politik z ANO na regionální úrovni by měl být nějakým způsobem stigmatizovaný. Je mezi nimi spousta lidí, kteří dělají svou práci dobře, a nemám problém s nimi na regionální úrovni spolupracovat. Ale také nemám problém se s nimi pohádat, například když se jedná o postoj k válce na Ukrajině. Ale věci, které řešíme na regionální úrovni, nemají ideologický přesah téměř nikdy. Nicméně pokud by byl nějaký regionální politik spojený v minulosti třeba s StB, tak je to něco jiného, přes to u mě nejede vlak.
Hlavním předvolebním heslem Pirátů je: Nakopneme to! Co se chystáte nejvíc nakopávat vy?
Z mého pohledu je naprosto zásadní bezpečnost a otázka podpory Ukrajiny. To je moje téma naprosto jednoznačně. Podle mě Ukrajinci nyní umírají za nás. Kromě toho se chci hodně zaměřit na podporu dostupného bydlení, což už dělají Piráti i na úrovni města Plzně. Bytová výstavba je zásadní bod pirátského programu.
S otázkou války na Ukrajině přímo souvisí výdaje na bezpečnost. Vyšší výdaje na zbrojení jsou velkým předvolebním tématem. Brojí proti nim SPD nebo Stačilo! V podstatě tvrdí, že se tak berou peníze lidem v Česku. Vy jste tedy pro posilování výdajů na zbrojení nebo obecněji bezpečnost?
Ano. Všechny ty výdaje nepůjdou jenom na zbrojení. Budou to také investice do infrastruktury. A obecně si myslím, že zbrojení je především nejlepší způsob odstrašení možného agresora. Takže výdaje na zbrojení jednoznačně musíme posilovat, ale nemůžeme to dělat bezhlavě. Je třeba si dávat pozor na to, kam ty výdaje jdou, aby efektivita byla co nejvyšší. Je to důležité i proto, aby se populistům nenabízely možnosti je zpochybňovat. Myslím, že by bylo například dobré zaměřit se na výrobu dronů, které na Ukrajině dokázaly, jak jsou významné, a Česká republika je právě v této oblasti dobrá. To je podle mě způsob, jak efektivně vynakládat prostředky na zbrojení.
Nicméně zbrojení stojí hodně peněz, stát je musí někde vzít a pak mohou naopak někde chybět. Připouštíte to?
To ano. Ale k čemu by nám byla špičková ekonomika státu, pokud by ho někdo obsadil? Pokud si mám vybrat, co má být pro lidi v Česku mezi prioritami, pak je to jednoznačně bezpečnost, podobně jako řešení vysokých cen potravin a dostupného bydlení.
V případě výdajů na zbrojení je třeba dbát na to, aby byly efektivní a peníze se neutrácely na poslední chvíli jen proto, že se má splnit nějaký parametr. Místo do megalomanských akcí je lepší investovat do věcí, na které Česká republika stačí, a soustředit se na to, co umíme, což je například právě výroba dronů.
V programu Pirátů stojí, že se chcete postarat o to, aby 90 procent rodin mělo víc v peněženkách. Podobně mluví před volbami i zástupci populistických stran. Jak těch více peněz pro tolik lidí chcete zařídit? Je to vůbec reálné?
Je to naprosto reálné. Koncepci jsme vytvářeli ve spolupráci s odborníky. Počítáme přitom se zvýšením slev na poplatníka, s daňovými bonusy a se snížením DPH na základní potraviny. Taková opatření se dotknou obrovského počtu lidí.
Předvolební průzkumy pro parlamentní volby
Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS
Nicméně ta opatření se projeví ve snížení příjmu státu. Jak to chcete kompenzovat? Některé daně by se zvedly?
Počítáme pouze s vyšším daňovým zatížením u některých nemovitostí vlastníků z nepřátelských zemí. V takových případech navrhujeme zvýšení na 68násobek současného stavu. Kromě toho minimálně 30 miliard získáme osekáním dotační politiky, zásahy proti korupci, výběrem daní u velkých firem, které své zisky daní v jiných zemích. Většina zisků takových firem zůstává nezdaněná. To je záležitost, která se v Česku neřeší, a výsledek je, že stát přichází o velké peníze.
V pirátském programu se zvlášť věnujete řešení vysokých cen potravin. Jak toho zlevnění tedy chcete dosáhnout?
U potravin máme navrženou sérii kroků. Patří mezi ně například reforma antimonopolního úřadu, který má hlídat kartelové dohody, nebo zavedení digitální účtenky. Já osobně k tomu prosazuji zavedení cenového srovnávače. Pokud si chcete koupit jakoukoliv věc, chcete vědět, jaká je kde cena. Existují internetové srovnávače zboží.cz nebo heureka.cz. Tohle jednoznačně tlačí cenu dolů. Přitom obchodní řetězce si z nás zatím svými cenami v podstatě dělají legraci, a to není normální. Není normální, aby měly vyšší marže v Česku než v Německu, kde mají lidi vyšší platy. To nedává smysl, ale dokud jsou na území, kde si to mohou dovolit, podle toho se chovají. Srovnávač cen potravin by byl jedním z kroků, jak jim ukázat, že to prostě už nejde. Je to cesta, jak zvýšit konkurenční tlak na ceny. V některých zemích Evropy už srovnávače cen potravin mají.
Volební rádce iDNES.cz
Zmínil jste omezení dotační politiky. Chcete tedy škrtat dotace. Které?
Obecně proti dotacím nic nemám. Ale nechceme, aby dotace pobíraly společnosti úzké skupiny oligarchů, ať už je to v oblasti zemědělství, nebo jakékoli jiné. Nechceme, aby dotace dostávali ti ´velcí kluci´, kteří mají páky na to, aby dotační systém ovlivňovali. Dotace patří tam, kde podporují něco, co má širší význam pro společnost. Například na podporu začínajících nadějných startupů, což ostatně dělám již jako radní Plzně.
Sociolog Daniel Prokop, který je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV), upozorňuje, že v Česku je příliš zdaněná práce nízkopříjmových lidí, a naopak relativně nízko jsou zdaněny příjmy těch, kteří vydělávají hodně a daňová progrese ve srovnání se zeměmi západu nízká. Podle Prokopa by Česku prospělo, pokud by se ten stav změnil zejména u nízkopříjmových zaměstnanců. Tvrdí, že to by se společnosti vyplatilo. Souhlasíte s tím?
Je to tak. Změnu je ale třeba dělat extrémně opatrně, aby to nevyvolalo reakci v podobě pocitu nespravedlnosti. Problémem by mohlo být zvýšení daní u těch nejbohatších ´velkých kluků´, kteří mají velký dosah a vliv téměř všude. Ale Piráti jsou jediní, kteří se toho nebojí.
|
Lídr Pirátů: kraj má potenciál změnit se v region, kde se lidem žije dobře
Piráti deklarují, že chtějí prosadit, aby v Česku vzniklo 200 tisíc nových domovů, a že se postarají o dostupnost bydlení. Jak tohle podle vás může stát zařídit?
Nemyslím si, že se stát stane developerem. My máme jasný plán, jak za čtyři roky vytvořit 200 tisíc nových domovů, a to nikoliv jediným zázračným receptem, ale souhrnem všech jednotlivých opatření, která jsme připravili ve spolupráci s odborníky. Byty jsou drahé, protože je po nich velká poptávka a v systému hraje důležitou roli spekulace a ta zvyšuje ceny. Velcí spekulanti mají bytů desítky nebo stovky. Myslím, že je zapotřebí zásadně změnit přístup k bytům tak, aby bydlení bylo vnímané jako věc veřejná. Dostupnost bydlení musíme přestat vnímat jako byznys a musí se v oblasti bydlení nastavit pravidla.
Zavedeme vyšší zdanění pozemků vhodných pro bydlení, pokud se na nich bytové domy nestaví. Motivujeme také finančně obce zvýšením výnosu na DPH, aby byty stavěly. Pomůže i náš plán na zjednodušení pravidel a norem pro bytovou výstavbu. Jenom odsekání norem podle našich výpočtů zlevní náklady na výstavbu jednoho bytu zhruba o milion. Tohle všechno je třeba brát jako jeden komplex. Zahrnuje to i podporu družstevního bydlení nebo zpřehlednění pravidel pro nájemníky a posílení jejich práv ve vztahu k pronajímateli.