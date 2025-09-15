Třináctý důchod ano, čtrnáctý ne. Musíme být realisté, říká lídr Stačilo!

Upozorňujete na problémy vyloučených lokalit, exekucí, milionu lidí na pokraji příjmové chudoby, jak si tedy vysvětlujete, že klasické levicové strany v parlamentu nejsou?
V České republice se 35 let vede propaganda, že levice rovná se nesvoboda. Následkem bylo to, že členské základny levicových stran začaly silně stárnout a nebyly schopné přilákat mladé lidi, což přetrvává. Je to typický problém států visegrádské čtyřky, v Německu to problém není.
Protože v Německu neměli 40 let socialismus.
A co východní Německo, kde je levice silná, ve Slovinsku je radikální levicová strana Levica ve vládě. Navíc její členská základna je neuvěřitelně mladá.
Chcete říci, že v České republice je situace horší než v jiných státech?
Přesně tak. Levice je v Česku slabá i kvůli tomu, že levicová strana nemůže být přisátá na dary spolků miliardářů, jako je Spolek pro podporu liberální demokracie, který financuje všechny vládní strany. V minulosti to fungovalo tak, že levicové strany měly relativně velkou členskou základnu a mohly peníze získávat z členských příspěvků. Třeba britská Labour party dostává štědré finanční dary od anglických odborových svazů, tato koordinovaná spolupráce u nás chybí.
Vítek Prokop
V roce 2019 maturoval na gymnáziu v Sokolově. Od roku 2020 studoval bakalářský program politologie na Katedře politologie a mezinárodních vztahů na ZČU v Plzni.
V roce 2022 strávil měsíc na studijním pobytu v USA na Valdosta State University. V roce 2023 získal bakalářský titul.
V roce 2022 vstoupil do strany Levice. V lednu 2025 rezignoval na funkci jejího tiskového mluvčího a po delších sporech o strategické směřování strany do voleb do Poslanecké sněmovny se rozhodl stranu opustit a začít podporovat hnutí Stačilo! jako bezpartijní.
Je mu 25 let, žije v Plzni, rád čte a vaří, mezi jeho nejoblíbenější spisovatele patří Haruki Murakami.
Přispívá do časopisu Argument a týdeníku Naše pravda. Hovoří plynně anglicky.
České odbory ale připomínají spíš Potěmkinovu vesnici, protože v nich není dost členů, takže ani odbory nemají dost členských příspěvků. Proč levicové strany dlouhá léta neříkaly lidem: vstupte do odborů, braňte svoje práva?
V tom jsme zase výjimka, protože třeba v USA je obrovský rozkvět odborových organizací. Byla tam zaznamenána spousta případů, kdy i přes odpor společností, jako je Amazon, zaměstnanci odbory vytvořili.
V Česku jsme ale měli politickou stranu, která měla ve volbách 30 procent hlasů a víc, byla to sociální demokracie.
Ta se ale rozhodla spolupracovat s ODS v rámci opoziční smlouvy. Tenkrát levicové ideály byly i u nich na ústupu.
Později se sociální demokraté rozhodli spolupracovat i s ANO.
Ano, spolupracovali i s Andrejem Babišem. Na druhou stranu jsem vděčný, že uvnitř levicových stran, pokud se bavíme o programu, vidím velkou renesanci. KSČM jako jediná kultivuje myšlenku zkrácení pracovního týdne na čtyři dny, v rámci sociální demokracie rozvíjí spousty dobrých debat Masarykova demokratická akademie. Programy levicových stran byly dříve tvořené nákupním seznamem různých politických slibů a chyběla jednotná ucelená vize. Nyní už jsme schopni vložit do programu emoční vizi, jakou alternativu reálně chceme.
Jedním z bodů programu Stačilo! je 13. důchod. Mně po přečtení tohoto bodu naskočila otázka, proč nenavrhnout rovnou 14. nebo 15. důchod?
Protože vždy musíme vycházet z nějaké politické reality.
Takže 14. důchod ne, protože nejsou peníze?
Ano. Je tu ale spousta důchodců, kteří nedokážou z důchodu vyžít. Při kontaktní kampani se s nimi ostatně neustále potkávám.
Lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná říká, že v České republice není svoboda slova, ale odhadem každý třetí den je v televizi. Je to korektní tvrzení?
Přes 50 procent lidí ale v průzkumech uvedlo, že souhlasí s tím, že si musí dávat pozor na to, jaké politické názory říkají na veřejnosti. Pokud by tu byla taková svoboda slova, tak by se tolik lidí nebálo.
Když se lidé bojí, dá se to považovat spíš za jejich osobní nestatečnost. Vy se přece také nebojíte říkat svoje názory a považujete se za superstatečného?
Neříkám že superstatečného, ale vyžaduje to velkou dávku odvahy.
Čtyři roky říkáte své názory a stalo se vám za tu dobu něco? A Kateřině Konečné? Stalo se jí něco?
Co by vás přesvědčilo o tom, že je tu špatná situace ohledně svobody slova? Že někoho zmlátili?
Mluvím o tom, že Kateřina Konečná přijde do České televize a zvedne ruku pro vystoupení z EU a z NATO a přesto mluví o tom, že tu není svoboda slova.
Takže to, že Kateřina Konečná vystoupí v televizi, je pro vás důkaz svobody slova a budeme ignorovat ty běžné obyčejné lidi, kteří se bojí říkat nahlas svoje názory?
Nebylo by lepší, kdybyste vystoupil a řekl lidem, nebojte se říkat svoje názory. Místo toho řeknete: mně je vás líto, že se bojíte říkat svoje názory. Kdybyste je podpořil, aby ve větší míře řekli, co si myslí, pak by možná vstupovali do stran, vstupovali by do odborů a pak by se nám možná žilo lépe. Nebo ne?
Na nedávné besedě s Kateřinou Konečnou v Plzni jsem mluvil o odvaze vystoupit, já naopak burcuji lidi k odvaze.
V březnu 2024 v debatě CNN Prima News Kateřina Konečná obhajovala tvrzení, že ruské volby jsou transparentní a demokratické, vy si to také myslíte?
Ne. Je to hybridní režim. V hybridních režimech většinou volby probíhají, ale opozice je nějakým způsobem znevýhodněná, ať už materiálně nebo tím, kolik se jí dostává mediálního prostoru. Hybridním režimem je i Maďarsko. Vzhledem ke svému vzdělání dokáži tyto věci trochu přesněji popsat.
Když se redaktorka ČT zeptala 1. srpna v Událostech komentářích v debatě sedmi politiků hlavních stran, kdo by byl pro vystoupení z EU a NATO, zvedla ruku lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná. I vy byste zvedl ruku?
Ano.
Jaké by mělo vystoupení z EU výhody pro české obyvatele nebo pro firmy?
Nemuseli bychom tu mít povolenky pro domácnosti, které podle některých odhadů budou znamenat pro některé domácnosti výdaje ve výši 80 tisíc korun ročně. Ve stavu, kdy tu máme milion lidí v příjmové chudobě, to zavání hrozbou naprostého sociálního rozvratu tohoto státu. Kdybyste se mě zeptala na toto pár let zpátky, odpověděl bych, že jsem s EU nespokojený a že bych si představoval rozsáhlou vnitřní reformu. Z tohoto názoru už jsem vyléčený, protože to, co se v poslední době v Bruselu děje, mi ukazuje, že instituce je nereformovatelná. Musíme si uvědomit, že EU je projekt západních elit, od samého začátku to nahrávalo jejich vlastním zájmům.
I v roce 1957, kdy bylo založeno Evropské hospodářské společenství, což byla snaha předejít další válce, to byl projekt elit?
Jednoznačně, protože zájmem bylo usnadnit pohyb zboží, usnadnit obchod. Všimněte si debat v poslední době, že má vzniknout kapitálová unie, nikdo ale neřeší, že by měla vzniknout sociální unie.
Mluví se o jednotných pravidlech i v jiných oblastech, nejen o jednotném kapitálovém trhu. Určitě slyšíte i debatu o tom, že by se mělo částečně ustoupit i od Green Dealu. Navíc mluvíte o povolenkách pro domácnosti, které ještě neplatí.
Mluvím o nich proto, že je to rozsáhlá hrozba.
Ale není to chyba levicových stran, které v evropském parlamentu nejsou dostatečně zastoupeny a jen málo pro peněženky voličů udělaly? Jaké levicové strany máte na mysli?
Levicové strany v Česku, Německu, ve Francii a dalších zemích.
Klub levicových stran je jeden z nejmenších.
A není to chyba? Nepřesvědčili jste málo voličů, že mají vstoupit do levicových stran, že mají podporovat levicovou politiku?
To je naivní představa. Pravicové strany mají obrovské množství peněz, protože mají sponzory z řad oligarchů. To je klíčem k jejich zářným volebním úspěchům.
Ale levicová strana, která se tu měla zastávat obyčejných lidí, se, jak jste sám řekl, nejdříve spojila s ODS a pak s ANO, v jejímž čele také stojí oligarcha. KSČM, součást Stačilo!, také tiše podporovala ANO.
S kým by se měla levice spojit? S Petrem Fialou by snad šla v roce 2017 prosazovat nějaká sociální politika?
Na to není odpověď, když se to nezkusilo.
Nešla by prosazovat.
Já jen říkám, že vy na jednu stranu říkáte, že největší hrozbou jsou oligarchové a na podzim se hodláte spojit s ANO.
Kdo říká, že se budeme spojovat s nějakým oligarchou? Nevím, jak voliči rozhodnou.