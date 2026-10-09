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Je jí 86 let a politiku odmítá. Přesto se objevila na kandidátce – a není sama

Jitka Kubíková Šrámková
Jaroslav Nedvěd
,
  17:19
ilustrační snímek Premium

ilustrační snímek | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Zamotaný politický skandál se rýsuje kolem komunálních voleb v Plasích na Plzeňsku. Místní oblíbenou seniorku, zakladatelku Muzea těžby borové smoly v Lomanech u Plas Janu Čihákovou, zřejmě tak dlouho přemlouvali politici, kteří chtěli využít její obliby, až se 86letá paní objevila na čtrnáctém, předposledním místě kandidátky Více pro seniory. Dnes popírá, že by na jakékoli kandidátce chtěla být.

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Ve schránkách obyvatel Plas a okolí se v posledních dnech objevilo prohlášení odepsané paní Čihákovou. „Chci vám všem s čistým svědomím říci, že na žádnou kandidátku jsem vědomě nevstoupila a do politiky nekandiduji. Celý život se politickému dění vyhýbám a ve svých 86 letech na tom nehodlám nic měnit. Stala jsem se obětí nečestného jednání v předvolebním boji,“ píše se v dokumentu, pod kterým je seniorka podepsaná.

Opáčili: O to se nestarejte, oni vás stejně nezvolí, když jste na posledním místě.

Jana Čiháková

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Je jí 86 let a politiku odmítá. Přesto se objevila na kandidátce – a není sama

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ilustrační snímek

Zamotaný politický skandál se rýsuje kolem komunálních voleb v Plasích na Plzeňsku. Místní oblíbenou seniorku, zakladatelku Muzea těžby borové smoly v Lomanech u Plas Janu Čihákovou, zřejmě tak...

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