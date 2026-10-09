Je jí 86 let a politiku odmítá. Přesto se objevila na kandidátce – a není sama

Ve schránkách obyvatel Plas a okolí se v posledních dnech objevilo prohlášení odepsané paní Čihákovou. „Chci vám všem s čistým svědomím říci, že na žádnou kandidátku jsem vědomě nevstoupila a do politiky nekandiduji. Celý život se politickému dění vyhýbám a ve svých 86 letech na tom nehodlám nic měnit. Stala jsem se obětí nečestného jednání v předvolebním boji,“ píše se v dokumentu, pod kterým je seniorka podepsaná.
Opáčili: O to se nestarejte, oni vás stejně nezvolí, když jste na posledním místě.