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Splnili jsme většinu slibů, chválí si koalice. Chybí tah na branku, zní od opozice

Jaroslav Nedvěd
  15:43
Koalice ANO, PRO Plzeň, Pirátů a STAN na plzeňské radnici se chlubí úpravou západní části náměstí Republiky.

Koalice ANO, PRO Plzeň, Pirátů a STAN na plzeňské radnici se chlubí úpravou západní části náměstí Republiky. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Koalice ANO, PRO Plzeň, Pirátů a STAN na plzeňské radnici se chlubí úpravou západní části náměstí Republiky.
Koalice ANO, PRO Plzeň, Pirátů a STAN na plzeňské radnici se chlubí úpravou západní části náměstí Republiky.
Koalice ANO, PRO Plzeň, Pirátů a STAN na plzeňské radnici se chlubí úpravou západní části náměstí Republiky.
Koalice ANO, PRO Plzeň, Pirátů a STAN na plzeňské radnici se chlubí úpravou západní části náměstí Republiky.
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Za úspěšné považují zástupci koalice ANO, PRO Plzeň, Pirátů a STAN své působení ve vedení Plzně v uplynulých necelých čtyřech letech. Poukazují na to, že koalice splnila naprostou většinu bodů svého programového prohlášení. Zástupci opozice tvrdí, že vedení města nemá tah na branku.

Koalice se chlubí například úpravou západní části náměstí Republiky, kde byly kromě jiného zasázené stromy, likvidací hazardních podniků nebo vizuálního smogu v centru Plzně, rekonstrukcemi a výstavbou bytových domů nebo dotažením vodovodu a kanalizace do oblasti Rolnického náměstí a revitalizací sadů Pětatřicátníků.

Za nesplněné záměry považují například projekt nového bazénu na Borech u areálu Západočeské univerzity, nevyřešení stavby domu pro seniory v plzeňské čtvrti Slovany nebo neúspěch záměru vybudovat nové moderní sportoviště v oblasti Lopatárny na břehu Úslavy, kde trvá spor o vlastnictví pozemků.

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Nesplněných slibů z programového prohlášení je ale víc. Jedná se například o příslib zahájení staveb parkovacích domů u bazénu na Slovanech a na Borech. Nepodařilo se také zatím vylepšit křižovatku U Jána o přechody pro chodce nebo rozjet realizaci Papírenského parku.

Zástupci opozice nicméně tvrdí, že vedení města nemá tah na branku nebo že je ze strany města nedostatečný důraz na úklid a čistotu veřejných prostranství.

Primátor Roman Zarzycký z ANO považuje za důležité, že se koalici podařilo dokončit první etapu rekonstrukce náměstí Republiky, které díky úpravám a výsadbě stromů významně ožilo. „Z projektů v mé gesci považuji za nejvýznamnější zahájení stavby multifunkční sportovní haly na Borských polích, dokončení východní tribuny s náběhovým kopcem na atletickém stadionu ve Skvrňanech a zahájení rekonstrukce významné a technické památky Puech-Chabalovy filtrace v areálu vodárny. Mým cílem rovněž bylo stabilizovat a posílit městskou policii, výsledek hodnotím kladně,“ uvedl primátor.

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Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů tvrdí, že se vedení města podařilo významně posunout v oblasti bytové výstavby. Poukazuje na to, že nejvíc nových bytů vzniklo v lokalitě Světovaru. „Dokončili jsme bloky A5 a E se 74 byty a služebnou městské policie, připravujeme blok A1-A4 se 68 byty a obchodem. Do bytové výstavby ročně dáváme 100 milionů korun. Konečně se promění také brownfield kasáren Slovany, kde jsme uzavřeli memorandum o spolupráci se soukromým investorem,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Bosák.

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Opoziční ODS naproti tomu tvrdí, že koalice převážně pokračuje ve dříve naplánovaných rekonstrukcích bytových domů nebo pokračuje v projektech připravených v minulosti. Bývalý náměstek primátora David Šlouf z ODS upozorňuje, že v areálu bývalých kasáren na Slovanech má radnice pouze rezervované pozemky pro městské bytové domy a není jasné, kdy se budou stavět.

Radní Světlana Budková ze STAN ovšem zdůrazňuje, že aktuálně město Plzeň zkolaudovalo stavby s více než 170 byty. Zároveň v současnosti probíhá městská bytová výstavba na více místech s téměř 130 bytovými jednotkami, z nichž většina bude hotova do podzimu 2026. Podle radní město neustále pracuje na přípravě výstavby nových bytů, celkem jde o 1 080 bytových jednotek v různé fázi projektové přípravy, z nichž 131 má již v tuto chvíli platné stavební povolení.

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Náměstkyně primátora Lucie Kantorová z ANO uvedla, že město v tomto volebním období vybudovalo řadu odborných učeben na základních školách a město investovalo do školních sportovišť i do zlepšení školního stravování.

Náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN má na svém kontě úspěšný start projektu městských sdílených kol. Upozorňuje na nebývalé investice města do cyklodopravy a připomíná cyklostezky Plzeň-Chrást, Malesice–Město Touškov, podél Vejprnického potoka, Koterov–Starý Plzenec, mosty a lávky přes Lahošťskou rokli, Faltusův most, lávku přes Rokycanskou, Pod soutokem nebo takzvaný transborder v Malesicích.

Tolar poukazuje na to, že město vypsalo opakované granty, při nichž rozdává stromy občanům a výrazně navyšuje podporu zelených střech i na soukromých domech. Připomíná také, že se podařilo dokončit revitalizaci Lochotínského parku.

23. června 2026
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