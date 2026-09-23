Koalice se chlubí například úpravou západní části náměstí Republiky, kde byly kromě jiného zasázené stromy, likvidací hazardních podniků nebo vizuálního smogu v centru Plzně, rekonstrukcemi a výstavbou bytových domů nebo dotažením vodovodu a kanalizace do oblasti Rolnického náměstí a revitalizací sadů Pětatřicátníků.
Za nesplněné záměry považují například projekt nového bazénu na Borech u areálu Západočeské univerzity, nevyřešení stavby domu pro seniory v plzeňské čtvrti Slovany nebo neúspěch záměru vybudovat nové moderní sportoviště v oblasti Lopatárny na břehu Úslavy, kde trvá spor o vlastnictví pozemků.
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Nesplněných slibů z programového prohlášení je ale víc. Jedná se například o příslib zahájení staveb parkovacích domů u bazénu na Slovanech a na Borech. Nepodařilo se také zatím vylepšit křižovatku U Jána o přechody pro chodce nebo rozjet realizaci Papírenského parku.
Zástupci opozice nicméně tvrdí, že vedení města nemá tah na branku nebo že je ze strany města nedostatečný důraz na úklid a čistotu veřejných prostranství.
Primátor Roman Zarzycký z ANO považuje za důležité, že se koalici podařilo dokončit první etapu rekonstrukce náměstí Republiky, které díky úpravám a výsadbě stromů významně ožilo. „Z projektů v mé gesci považuji za nejvýznamnější zahájení stavby multifunkční sportovní haly na Borských polích, dokončení východní tribuny s náběhovým kopcem na atletickém stadionu ve Skvrňanech a zahájení rekonstrukce významné a technické památky Puech-Chabalovy filtrace v areálu vodárny. Mým cílem rovněž bylo stabilizovat a posílit městskou policii, výsledek hodnotím kladně,“ uvedl primátor.
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Náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů tvrdí, že se vedení města podařilo významně posunout v oblasti bytové výstavby. Poukazuje na to, že nejvíc nových bytů vzniklo v lokalitě Světovaru. „Dokončili jsme bloky A5 a E se 74 byty a služebnou městské policie, připravujeme blok A1-A4 se 68 byty a obchodem. Do bytové výstavby ročně dáváme 100 milionů korun. Konečně se promění také brownfield kasáren Slovany, kde jsme uzavřeli memorandum o spolupráci se soukromým investorem,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Bosák.
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Opoziční ODS naproti tomu tvrdí, že koalice převážně pokračuje ve dříve naplánovaných rekonstrukcích bytových domů nebo pokračuje v projektech připravených v minulosti. Bývalý náměstek primátora David Šlouf z ODS upozorňuje, že v areálu bývalých kasáren na Slovanech má radnice pouze rezervované pozemky pro městské bytové domy a není jasné, kdy se budou stavět.
Radní Světlana Budková ze STAN ovšem zdůrazňuje, že aktuálně město Plzeň zkolaudovalo stavby s více než 170 byty. Zároveň v současnosti probíhá městská bytová výstavba na více místech s téměř 130 bytovými jednotkami, z nichž většina bude hotova do podzimu 2026. Podle radní město neustále pracuje na přípravě výstavby nových bytů, celkem jde o 1 080 bytových jednotek v různé fázi projektové přípravy, z nichž 131 má již v tuto chvíli platné stavební povolení.
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Náměstkyně primátora Lucie Kantorová z ANO uvedla, že město v tomto volebním období vybudovalo řadu odborných učeben na základních školách a město investovalo do školních sportovišť i do zlepšení školního stravování.
Náměstek primátora Aleš Tolar ze STAN má na svém kontě úspěšný start projektu městských sdílených kol. Upozorňuje na nebývalé investice města do cyklodopravy a připomíná cyklostezky Plzeň-Chrást, Malesice–Město Touškov, podél Vejprnického potoka, Koterov–Starý Plzenec, mosty a lávky přes Lahošťskou rokli, Faltusův most, lávku přes Rokycanskou, Pod soutokem nebo takzvaný transborder v Malesicích.
Tolar poukazuje na to, že město vypsalo opakované granty, při nichž rozdává stromy občanům a výrazně navyšuje podporu zelených střech i na soukromých domech. Připomíná také, že se podařilo dokončit revitalizaci Lochotínského parku.
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23. června 2026