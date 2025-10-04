Lidé přímo v Plzni zvolili 30,9 % hlasů hnutí ANO. SPOLU a STAN zůstaly hluboko za ním, SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) se 26,11 % a Starostové a nezávislí se 11,63 %, výsledek je tedy přiměřený celorepublikovému. Do Poslanecké sněmovny pak s nimi postoupí ještě SPD, Piráti a Motoristé. Svoboda a přímá demokracie si v Plzni vybojovala 8,34 %, Česká pirátská strana 10,28 % a Motoristé sobě 6,19 %.
|Strana/hnutí/koalice
|Výsledek v procentech
|Počet hlasů
|ANO
|30,9 %
|25 336 hlasů
|SPOLU
|26,11 %
|21 413 hlasů
|STAN
|11,63 %
|9 538 hlasů
|Piráti
|10,28 %
|8 431 hlasů
|SPD
|8,34 %
|6 839 hlasů
|AUTO
|6,19 %
|5 081 hlasů
|Stačilo!
|3,7 %
|3 038 hlasů
Jak se volilo na Plzeňsku
Výsledky na celém Plzeňsku se s krajským městem rozcházejí pouze částečně. Hnutí ANO je se 37,31 % hlasů první, SPOLU se 20,99 % a STAN se 10,62 %. V letošních volbách do Poslanecké sněmovny.
V letošních volbách do Poslanecké sněmovny tedy s velkou převahou vítězí hnutí ANO, a to na rozdíl od voleb v roce 2021, kdy s 31,11 % hlasů (25 301 hlasem) zvítězila koalice SPOLU, až poté následovalo ANO (25,81 % hlasů, 20 992 hlasy) a 16,66 % hlasů (13 555 hlasů) získalo spojení Pirátů a STAN.