V posílení bezpečnosti musíme zabrat, apeluje volební jednička STAN Opltová

Autor:
  9:31
Poslankyně a zároveň starostka Kozolup Michaela Opltová vede v Plzeňském kraji do říjnových voleb do Sněmovny kandidáty STAN. Opltová je členkou poslaneckého výboru pro bezpečnost a tvrdí, že právě v jejím posilování má Česko co dohánět. „Jsem přesvědčená, že bychom měli hodně zabrat,“ říká v rozhovoru.

Michaela Opltová, poslankyně a starostka Kozolup u Plzně, je volební jednička STAN v Plzeňském kraji v nastávajících říjnových volbách do Sněmovny. (27. srpna 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

STAN v programu tvrdí, že chce zlepšit podmínky pro zaměstnávání cizinců, aby tam nebyl ani náznak diskriminace. V Česku je nicméně jejich zaměstnávání nebo ubytování leckde spojené s obchodem s chudobu. Jak to chcete změnit?
V Plzeňském kraji se problémy se zaměstnáváním cizinců týkají především Tachovska. My to řešíme na dvou úrovních. Z hlediska zaměstnávání je důležitá evidence podmínek u pracovních agentur a jejich činnosti. Současná situace někdy připomíná obchod s lidmi. Pak je tu další stránka, a to je otázka celkového řešení území, kde cizinci pracují a bydlí. Je tam nedostatečná infrastruktura a problém s dostupností služeb včetně zdravotnictví. Není dostatečný příliv peněz od státu, a to se snažíme řešit i ve spolupráci s ministerstvem pro místní rozvoj. Jde o to, aby se Tachovsko nebo Stříbrsko dostaly do programů, které jim pomůžou. Je zapotřebí přitom řešit problém se vzděláváním i inkluzí, která se tam nedaří.

Myslíte, že existuje recept, jak přimět pracovní agentury, aby s klienty-cizinci začaly zacházet slušně?
Doufám, že se ten recept najde. Jednáme se zástupci neziskových organizací, které se problému věnují, mají znalosti z terénu a nějaká řešení navrhují. Některé kroky ale nebudou snadno proveditelné.

Ekonomové opakovaně upozorňují, že obcím i krajům leží na účtech v souhrnu stovky miliard korun, které se neinvestují, což považují za chybu. Tvrdí, že je absurdita, když státní rozpočet je v minusu a municipality mají spoustu peněz, které nevyužívají. Jak to vnímáte jako poslankyně a zároveň starostka?
Podle mě je to systémový problém. Vidím to z obou stran. Obci s rozpočtem 20 milionů zbyde třeba osm milionů na investice. Za těch osm milionů ale v podstatě neuděláte skoro nic. Pokud obec potřebuje postavit mateřskou školku, vyjde to na 20 milionů. Takže se čeká na dotaci. A tak pořád dokola vznikají přebytky. Podle mě proto obce trochu zaspaly v důsledku ekonomické náročnosti investic a právě kvůli dotacím. Pokud by obce měly víc peněz, budou investice dělat víc. Peníze jim stát dává formou dotací a není to systémové. Z mého hlediska by bylo lepší zrušit spoustu dotací, peníze dát přímo obcím a tím by se investice rozhýbaly. Obce by věděly, co si můžou dovolit, peníze by využily a nemusely by čekat, jestli jim přidá stát. Podmínky by byly přirozenější.

Podle Národní ekonomické rady vlády (NERV) by ale také investicím do infrastruktury pomohlo, pokud by se slučováním obcí snížil jejich počet, a je pravda, že jich je v Česku enormně mnoho. Souhlasíte s tím?
Slučování obcí je velká otázka. Z ekonomického hlediska by větší územní celky měly vzniknout. Nemusí se to ale dělat jenom formou slučování obcí. Může to být formou společenství obcí, které by sdílely služby a tím se veřejná správa zefektivnila. Obdobná praxe se osvědčila na úrovni mikroregionů, kdy obce společně investují do cyklostezek nebo čistíren odpadních vod. To je správná cesta. Tou by bylo i sdílení úředníků. Každá obec si nemusí platit vlastní účetní. Rizikem slučování obcí by mohl být negativní dopad na komunitní život, kde existují nějaké tradice. Nedovedu si představit, že by dobře spolupracovali třeba fotbalisti nebo hasiči, kteří byli soupeři v soutěžích.

STAN slibuje podporu venkovských oblastí, aby tam byla kvalita života srovnatelná s tou ve městech. Deklarujete, že chcete dostat úřady blíž k lidem. Zdá se, že se děje opak. Rušily se pošty nebo ubývají pobočky úřadů práce. Jak se tedy mají úřady lidem přibližovat?
Myslím, že úřady by mohly víc využívat nástroje, jak lidem své služby nabídnout. Mohlo by to být prostřednictvím internetu, kde by si lidé našli, co budou potřebovat, a nemuseli nikam chodit. Už je minimum lidí, kteří neumí používat počítač, takže přiblížení úřadů lidem by se dalo řešit digitalizací. Referentky na obecních úřadech by lidem mohly poradit a případně je někam odkázat. Bylo by to efektivnější než držet kamenné úřady, kam přijde pár lidí za den.

Ve STAN jste zastánci takzvaného manželství pro všechny. Slibujete, že by tak stejnopohlavní páry získaly stejná práva jako klasická manželství. Týkalo by se to i osvojení dětí?
Ano. Vždycky jsme byli pro plnoprávné manželství pro všechny. Já s tím nemám žádný problém. Pro mě to je samozřejmost a vůbec nechápu, proč to u nás dávno není. Nerozumím tomu, proč se to stále řeší, když máme v České republice mnohem vážnější problémy jako například návrat žen do práce po rodičovské nebo to, že většina žen nemá stejné platy jako muži, přestože práci dělají stejnou.

Když už jste to téma připomenula, máte představu, jak problém řešit?
Podle statistických údajů jsme v této oblasti v Česku zabrždění. Přitom to úzce souvisí s ekonomikou. Pokud by se nám podařilo dostávat ženy po rodičovské kvalitně znovu do práce, byly by dobře ohodnocené, společnosti by se to vyplatilo. Jestliže by firmy byly family friendly, aby tam ženy po rodičovské mohly pracovat, pak to bude ekonomicky efektivní. Soukromý sektor už to začíná chápat.

Dobře, ale jak to může ovlivnit stát?
Například podporou zkrácených úvazků nebo daňovým zvýhodněním a i to by se státu vyplatilo. To, že ženy vypadávají z pracovního procesu, nás stojí hodně peněz, je to neefektivní. Pokud žena na tři roky z práce odejde, je pro ni návrat k profesi pak těžký, ale vždycky by měla být její svobodná volba, kdy se vrátit chce. Vím, že některé nechtějí být tři roky na rodičovské, na pár hodin denně by do práce rády šly, pokud by k tomu měly vhodné podmínky a příležitost.

Jste členkou bezpečnostního výboru Sněmovny. Jak jsme na tom s bezpečností v České republice?
Bezpečnostní situace země není dobrá. Myslím, že celá Evropa otázku bezpečnosti hodně podcenila. Jsem přesvědčená, že bychom měli hodně zabrat.

Hodně zabrat podle vás znamená co?
Například zabrat ve zbrojení a ve všem, co s bezpečností souvisí. Zároveň je nutné zefektivnit systém zadávání zakázek na ministerstvu obrany, aby byl systém výrazně transparentnější. Naše armáda je celkově ´vyhladovělá´ a potřebujeme do ní investovat. Je nutné to lidem víc vysvětlovat. Téma se brutálně zneužívá k populismu a zpochybňování výdajů na obranu, přestože i populisti vědí, jaká je situace. Navíc nám chybí komplexní – celková strategie obrany státu. Armáda svou strategii má, ale chybí nám Ústřední plán obrany ČR. To je širší strategie, která by se týkala více oblastí. Přitom máme skvělou spolupráci s NATO, které má jasně dané postupy a ví, co jako Česká republika potřebujeme. Takže nemusíme vymýšlet to, co je vymyšlené. Jde v podstatě o rozhodnutí, že uděláme maximum, abychom byli schopní se kolektivně bránit. Ve státech, které jsou Rusku blíž, to všechno jede několikanásobnou rychlostí než tady. Jinde to jde, a my nejsme schopni udělat systémové řešení. Doufám, že se to jednou stane.

Hnutí STAN před volbami přišlo s tématem eutanazie, kterou by za určitých pravidel chtělo uzákonit. Jedná se o poměrně kontroverzní záležitost. Vy máte v této otázce jasno?
Je to složité téma. Ale kdo si prošel situací, kdy někdo prosí, aby kvůli velkému utrpení jeho život skončil, asi chápe, o co jde. Zažila jsem to zblízka. Je to pro mě citlivé téma a sama mám trochu pochybnosti, jestli by eutanazii nemohl někdo zneužít. Nicméně ve mně převládá pocit, že by eutanazie měla být v České republice uzákoněna. Samozřejmě s pravidly, která asi bude těžké nastavit. Ale jsou státy, kde to funguje, ke zneužívání eutanazie tam nedochází.

V posílení bezpečnosti musíme zabrat, apeluje volební jednička STAN Opltová

