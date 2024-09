Startuje boj o hejtmanství, lidé v Plzeňském kraji si nově zvolí 55 zastupitelů

Občané si nově zvolí 55 zastupitelů místo dosavadních 45. Počet krajských radních se zvýší z nynějšího počtu devíti na jedenáct. To je důsledek skutečnosti, že počet obyvatel regionu překročil hranici 600 tisíc a počet zastupitelů podle počtu obyvatel je daný zákonem.

V současné době je situace před vyjednáváním o tom, jak bude složený tým, který povede hejtmanství, zřejmě otevřenější než kdykoliv v minulosti. Variant možných spojení je víc než dřív. Kromě výsledku voleb mohou větší roli než programy a ideové směřování hrát čistě osobní vztahy, zejména animozity mezi jednotlivými aktéry.

Při pohledu na sestavy krajských koalic od roku 2000 je vidět, že celkové politické zaměření stran ztrácelo na významu a postupně mizely bariéry, které se před lety zdály nepřekonatelné. Teď už možná v podstatě nejsou žádné.

Do roku 2008 měla na hejtmanství dominantní roli ODS. Tehdejší hejtman Petr Zimmermann je proto zatím jediným hejtmanem, který ve funkci vydržel dvě volební období.

Krajské volby o hlasy usiluje pět koalic a osm politických stran či hnutí Koalice: ČISTÝ A BEZPEČNÝ KRAJ (Dělnická strana sociální spravedlnosti, BEZPEČNÉ ULICE, ALIANCE NÁRODNÍCH SIL, Národní demokracie)

ODS a TOP09 – SPOLEČNĚ DO KRAJE (Občanská demokratická strana, TOP09)

PRO NÁŠ KRAJ PRO PLZEŇ a KDU-ČSL s podporou Svobodných, agrárníků, starostů a sportovců (KDU-ČSL, PRO PLZEŇ)

SPD a Trikolora (Svoboda a přímá demokracie (SPD), Trikolora)

STAČILO! Koalice Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů Sdružení nezávislých a České strany národně sociální (Komunistická strana Čech a Moravy, Spojení demokraté Sdružení nezávislých, Česká strana národně sociální) Politické strany/politická hnutí: ANO 2011, Česká pirátská strana, Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT, Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), LEPŠÍ ŽIVOT PRO LIDI min. mzda 70 tisíc Kč, min. důchod 50 tisíc Kč, návrat cen energií na ceny z roku 2019, v obchodech zboží nejvyšší kvality za ceny dostupné pro každého, zrušení daně z nemovitostí, STOP válce, PŘÍSAHA občanské hnutí, Sociální demokracie, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

V roce 2008 přineslo zvrat výrazné volební vítězství ČSSD. Ta si proto dokonce mohla dovolit prosadit jednobarevnou krajskou vládu. K tomu ale využila i takzvanou tichou podporu KSČM. Tehdy ještě otevřená koalice s komunisty byla zřejmě pro pověst sociálních demokratů riziková. O čtyři roky později už to neplatilo a komunisté si se sociálními demokraty sedli do vedení kraje. Poprvé také vítěz voleb, kterým byla ODS, skončil v opozici.

V roce 2016 do hry vstoupilo hnutí ANO a hned ve volbách zvítězilo. V té době ovšem existovala mezi zástupci ČSSD a ODS vůle se na krajské úrovni spojit proti straně Andreje Babiše, a proto vznikla krajská vláda, do které přibrali lidi z koalice STAN a Patriotů a z Koalice pro Plzeňský kraj.

I po následujících volbách roku 2020 byla vůle nepustit do krajské vlády vítězné ANO. S ODS a TOP09 se proto spojilo hnutí STAN a Piráti. Jejich koalice ale vydržela zhruba rok a půl. STAN a Piráti se v únoru 2022 dohodli s dříve odmítaným ANO. Nevadilo jim přitom, že ANO do svého klubu zastupitelů předtím přibralo lidi zvolené za SPD a KSČM. Padly tak další dřívější mantinely. ODS a TOP09 skončily v opozici.

Už tehdy zřejmě podstatnou roli sehrály osobní vztahy mezi jednotlivými aktéry a je pravděpodobné, že „přepřahání“ v koalici bylo dohodnuto předem.

Zástupci koalice ODS a TOP09 budou mít zájem se po volbách vrátit do vedení kraje. Nicméně po tom, co je jejich dřívější partneři v tomto volebním období poslali do opozice a spojili se s ANO, mají ODS a TOP09 výrazně menší koaliční potenciál. Ten ovlivňuje i fakt, že radnici v Plzni vede v podstatě stejná sestava jako kraj, tedy: ANO, PRO PLZEŇ, Piráti a STAN.

Je nepravděpodobné, že by po volbách nastal nějaký zásadní zvrat, který by výrazně zasáhl do života lidí v regionu. Programy mnoha volebních stran jsou si v lecčem podobné. Kdekdo slibuje, že zlepší to či ono. Dostupnější lékařská péče? Jistě! Lepší veřejná doprava? Samozřejmě! Větší bezpečnost? Zařídíme!

Nicméně je pravda, že některé strany přicházejí s náznakem nových vizí, které by kraji prospěly. Zástupci některých stran, které jsou v Poslanecké sněmovně v opozici a nebo stojí mimo Parlament, se v kampani hodně zaměřovali na kritiku vlády a méně na krajská témata.

Senátní volby ve dvou obvodech

Současně s krajskými volbami se bude ve dvou oblastech kraje konat první kolo voleb do Senátu. Pokud nikdo nezvítězí v prvním kole, bude se o týden později rozhodovat v druhém kole, do kterého postoupí dva nejúspěšnější kandidáti z kola prvního.

Za obvod č. 8, který zahrnuje Rokycansko a severní Plzeňsko, kandidují Pavel Karpíšek za ODS (obhajuje mandát) Petr Vanka za ANO, náměstek hejtmana Tomáš Rada za Pro náš kraj, starosta Rokycan Jaromír Pěnkava za SPD a Trikoloru, ekonom Miroslav Kroc za STAN, starosta Břas.

Obvod č. 11 zahrnuje Domažlicko a Klatovsko a kandidují v něm Vladislav Vilímec za ODS (obhajuje mandát) Jan Látka za ANO, krajský zastupitel Jan Janda za Piráty, zastupitel Sušice Ivan Maštálka za KSČM, právník Ján Ridzoň za SPD a Trikoloru, zastupitel Klatov Libor Picka za STAN, krajský radní a starosta Bělé nad Radbuzou Stanislav Antoš za Pro náš kraj, starosta Domažlic Václav Sladký za Sociální demokracii a podnikatel Robert Baxa, nezávislý, právník.