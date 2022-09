Máme šanci zbavit se zákulisních hráčů, říká možný primátor Zarzycký

Proč jste neudělali dohodu se SPOLU? Měli byste přece pohodlnou většinu 30 mandátů. Motivací byla dobře fungující koalice ve stejném složení na plzeňském hejtmanství, nebo zákulisní jednání, což seskupení SPOLU na magistrátu praktikovalo?

V noci po volbách jsem dostal SMS zprávy sdružení SPOLU. Nebylo to od jednacího týmu, ani od lídra, bylo to od zákulisních hráčů, kteří ANO nabízeli koalici ve složení SPOLU, ANO a ještě jedna politická struktura. Slíbil jsem ale, že ji nebudu jmenovat. Ve stejnou dobu, to už bylo ve chvíli, kdy jsem měl podepsanou dohodu mezi ANO a nezávislými partnery z SPD, jsem se potkal se zástupci Pirátů a STAN. Těmto stranám jsem SMS představil. Oni také dostali SMS zprávy, ale ty šly proti zprávám, které jsem dostal já. Přišlo mi, že SPOLU hrálo ne úplně logickou šachovou partii. Zkrátka zdálo se mi, že nám všem lže. Odmítl jsem hrát se zákulisními hráči. SPOLU by mělo pochopit, že na plzeňské úrovni by zákulisní hráči neměli fungovat. Rýsující se koalice je možností, jak se jich po třiceti letech zbavit. To rozhodlo.

Nebojíte se nálepky spolupracovníků s extrémisty z SPD?

Pan Jan Kůrka ani pan Jaroslav Kubalík, se kterými jsme podepsali ujednání, nejsou členy žádné strany. Já pana Kůrku dobře znám. On 57 let působí ve sportovním odvětví a nezištně pomáhá sportovcům, je to obrovsky důvěryhodný člověk. Navíc ani jeden z nich nevstupuje k nám do klubu, nebudou ani v radě města a nebudou za to mít žádné funkce. Navzájem jsme si potvrdili, že je to správná myšlenka.

Mluvíte o tom, že spolupráce kraje a města je výhodná, takže i stejná koalice na radnici Plzně a na hejtmanství je výhodná. Můžete nastínit kromě opravy plzeňských bývalých městských lázní a chátrajícího kulturního domu Peklo další možnosti spolupráce?

Logické by bylo, kdyby si kolegové vzali na starost stejné rezorty, ve kterých působí na kraji, protože synergie třeba ve stavebních řízeních je nenahraditelná. Je to zatím jen moje představa. Jisté je, že prvním náměstkem primátora Plzně by měl být lídr Pirátů Pavel Bosák, dalším náměstkem lídr STAN Aleš Tolar.

Radní pro školství z ANO Lucie Kantorová bude pokračovat?

Lucka Kantorová byla velmi erudovaná, takže bych si přál, aby pokračovala, ale zatím na tom není žádná dohoda. Bavili jsme se jen o tom, že statutární zástupce primátora bude Pirát zejména proto, že byli druzí na pásce v počtu získaných hlasů voličů.

Se SPOLU už tedy jednat nebudete?

Mám informaci, že SPOLU se snaží ještě jednat na všech úrovních, nejen s ANO, ale i s dalšími zástupci ostatních stran a zkouší ještě rozbít memorandum mezi ANO, Piráty, STAN a dvěma nezávislými kandidáty z SPD. Pro mě je ale memorandum závazné. Nejsem zastánce toho, že když se na něco podá jeden den ruka, druhá den je to jinak.