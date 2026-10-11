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Zarzycký reaguje na pokus obejít vítězné ANO. S PRO PLZEŇ už jednají společně

Jaroslav Nedvěd
  18:18
Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem byl dosavadní primátor Roman Zarzycký, do druhého kola postoupila v Plzni také kandidátka za ANO Lucie Kantorová (na snímku ve fialovém). (10. října 2026) | foto: FOTO Petr EretMAFRA

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...
Primátor Plzně Roman Zarzycký a hejtman Kamal Farhan sledují průběžné výsledky...
Podle předběžných výsledků, kdy je v Plzni spočítáno téměř 50 procent volebních...
Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...
16 fotografií
Plzeňskou radnici s největší pravděpodobností v dalších čtyřech letech povede Roman Zarzycký, jehož ANO v komunální volbách ve městě podruhé zvítězilo a zřejmě si ve vedení města udrží dominantní vliv. Současně je zřejmé, že v koalici zůstane hnutí PRO PLZEŇ podporované lidovci, se kterým ANO v neděli vytvořilo jeden vyjednávací blok.

Výsledky voleb 2026

Už před volbami mnozí komunální politici na základě zkušeností s minulého volebního období předpokládali, že právě k PRO PLZEŇ bude mít Roman Zarzycký nejblíž.

Teoreticky byl možný i vznik koalice bez ANO, ale vzhledem ke vztahům mezi politiky se jednalo o spíš hypotetickou variantu, která by vyžadovala spojení zástupců všech ostatních subjektů, které se dostaly do zastupitelstva.

Volby 2026 OBRAZEM

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem byl dosavadní primátor Roman Zarzycký, do druhého kola postoupila v Plzni také kandidátka za ANO Lucie Kantorová (na snímku ve fialovém). (10. října 2026)
Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem byl dosavadní primátor Roman Zarzycký, do druhého kola postoupila v Plzni také kandidátka za ANO Lucie Kantorová (na snímku ve fialovém). (10. října 2026)
Primátor Plzně Roman Zarzycký a hejtman Kamal Farhan sledují průběžné výsledky ve štábu ANO. (10. října 2026)
Podle předběžných výsledků, kdy je v Plzni spočítáno téměř 50 procent volebních okrsků, vede hnutí ANO s lídrem kandidátky, současným primátorem Romanem Zazryckým (vlevo). (10. října 2026)
16 fotografií

Na první pohled se nabízelo, že ANO bude dál pokračovat v koalici se STAN a PRO PLZEŇ. Zároveň ale byla ve hře i ODS, která se po čtyřleté přestávce hodně chce vrátit do vedení radnice. „Proto jsme šli do voleb,“ řekl volební lídr ODS Lukáš Hegner.

Tím se rozšířil manévrovací prostor pro ANO po tom, co neuspěli koaliční Piráti a jejich volební lídr Pavel Bosák na sociální síti oznámil, že končí v komunální politice. ANO tak kromě jiného získalo možnost dohodnout se na relativně stabilní koalici s ODS a hnutím PRO PLZEŇ, které je k ANO velmi loajální.

Dnes po prvním jednání s ANO lídr STAN Aleš Tolar uvedl, že má za sebou první „oťukávací kolečko“. „Ten koaliční rébus je dost složitý a má celou řadu řešení,“ sdělil a očekával, že definitivní dohoda rychle vyřešena nebude.

Pak ale nabral vývoj rychlejší spád. V neděli odpoledne uskupení Chceme Plzeň vyzvalo demokratické strany ke spojení, aby dál městu nevládlo ANO. To by však vyžadovalo účast alespoň některých lidí zvolených za PRO PLZEŇ s podporou lidovců.

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem byl dosavadní primátor Roman Zarzycký, do druhého kola postoupila v Plzni také kandidátka za ANO Lucie Kantorová (na snímku ve fialovém). (10. října 2026)
Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem byl dosavadní primátor Roman Zarzycký, do druhého kola postoupila v Plzni také kandidátka za ANO Lucie Kantorová (na snímku ve fialovém). (10. října 2026)
Primátor Plzně Roman Zarzycký a hejtman Kamal Farhan sledují průběžné výsledky ve štábu ANO. (10. října 2026)
Podle předběžných výsledků, kdy je v Plzni spočítáno téměř 50 procent volebních okrsků, vede hnutí ANO s lídrem kandidátky, současným primátorem Romanem Zazryckým (vlevo). (10. října 2026)
16 fotografií

Krátce po zveřejnění zmíněné výzvy ale primátor oznámil, že se ANO dohodlo s PRO PLZEŇ, že budou dál vyjednávat jako jeden blok, který má v zastupitelstvu nejtěsnější většinu 24 křesel. „Je to reakce na pokus obejít vítěze voleb,“ řekl Roman Zarzycký.

Tím se značně oslabila vyjednávací pozice STAN i ODS, kterým se v případě zájmu o účast v koalici omezila možnost uplatňovat vlastní představy.

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