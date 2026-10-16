Na Krajský soud v Plzni, který se zabývá návrhy na neplatnost voleb nebo kandidátů, se obrátil náměstek primátora pro sport Tomáš Morávek z PRO PLZEŇ.
Proč chce nechat přezkoumat soudem volby v prvním plzeňském obvodu, pod který patří i velká sídliště Lochotín, Košutka, Bolevec nebo Vinice? „V jedné komisi jsme objevili nepřiměřený počet preferenčních hlasů oproti vydaným obálkám a oproti jiným kandidátům,“ řekl Tomáš Morávek.
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„Výsledek neovlivňuje počet mandátů, ale může ovlivňovat pořadí mandátů u nás ve straně. Není to, že bychom získali mandát navíc,“ dodal.
Mohlo by tak dojít k tomu, že PRO PLZEŇ může mít v zastupitelstvu Plzeň 1 nakonec člověka, který po sečtení hlasů původně skončil pod čarou jako náhradník.
Z Plzeňského a Karlovarského kraje zatím doputovaly k soudu námitky proti výsledkům voleb ve třech obcích a městském obvodu Plzeň 1.
Toužim, Třebčice, Nové Mitrovice
Devět stížností na volby dostali soudci Krajského soudu v Plzni od lidí ze západu Čech. Lhůta pro podání končí 20. října. Výsledky zpochybnilo mezi prvními sdružení z Toužimi na Karlovarsku, kterému podle stěžovatele chyběly asi jen dva hlasy, aby se dostalo do zastupitelstva.
Pochybnosti o správnosti sečtených hlasů jsou také v Třebčicích na Plzeňsku.
Mezi třemi nejrychleji podanými podněty k soudu je i ten od starosty Nových Mitrovic na Plzeňsku Miroslava Hakla. Podnět soudu podal jako fyzická osoba, nezdají se mu závěry volební komise. Voliči v Nových Mitrovicích vybírali z jediné kandidátky, o sedm míst v zastupitelstvu mělo zájem osm lidí. „Stala se chyba při počítání. V seznamu je zapsaných 294 voličů, vydáno bylo 159 obálek. Po zveřejnění výsledků jsem měl 159 hlasů. Nezdálo se mi to. Potkal jsem se i s člověkem, který se mě ptal, jak jsem mohl mít 159 hlasů, když on mě nevolil,“ vysvětlil Hakl.