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Sociální byty ano, ale tak aby nevznikla nová ghetta, tvrdí lídr SPD

Jitka Kubíková Šrámková
  10:46
Lídrem SPD v Plzni je Július Líška. (11. září 2026)

Lídrem SPD v Plzni je Július Líška. (11. září 2026) | foto: Martin Polívka, MAFRA

Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni (20. července 2026)
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni (20. července 2026)
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni (20. července 2026)
Na plzeňském náměstí Republiky končí první část rekonstrukce. Na západní straně...
64 fotografií
Narodil se na Slovensku, po rozdělení Československa přijal české občanství. Plzeň považuje za pohodové místo pro život, jen by tu podle něj měl být větší pořádek. Řeč je o lídrovi kandidátky SPD, Trikolory, PRO a Přísahy pro nadcházející komunální volby v Plzni Júliu Líškovi. „Důležitější než stavět cyklostezky nebo rozhledny je dávat peníze na sociálně slabší lidi,“ říká.

S kým by SPD vytvořila na plzeňské radnici, kde dnes vládne ANO, STAN, Piráti a PRO Plzeň, po volbách koalici?
Osobně bych vytvořil koalici s tím, kdo nám pomůže prosadit náš volební program. Jsme otevření jednání se všemi.

Mohl byste stručně říci něco o vaší profesní minulosti a jak by tyto zkušenosti mohly pomoci při případném vedení města Plzně po volbách? Je mi 60 let. Začínal jsem jako voják z povolání. Pak jsem z armády odešel. Pracoval jsem v různých firmách, také jsem soukromě podnikal. Zhruba 4,5 roku jsem pracoval v Německu. Teď je to už ale 25 let, co pracuji v německé firmě v Chotěšově. Pod sebou mám 500 lidí, dříve to bylo i 1 500. Práce s lidmi tedy pro mě není problém.

Mohl byste popsat nějakou situaci z oblasti práce s lidmi, kterou jste ve firmě dobře vyřešil?
U nás ve firmě jedna paní onemocněla roztroušenou sklerózou. Našel jsem jí tedy odpovídající práci, aby ji zvládla, svolal jsem spolupracovníky a řekl jsem jim, že mají této kolegyni v případě potřeby pomáhat.

Co by se po vašem případném nástupu na radnici mělo ve vedení Plzně změnit?
Plzeň je pohodové místo pro život, ale v poslední době se to trošku změnilo a v některých částech se lidé bojí o svoji bezpečnost. Teď jsem byl v sadech Pětatřicátníků, jsou tam bezdomovci, popíjejí alkohol, jsou kolem nich odpadky, nazval bych to neutěšeným stavem. V centru města by to nemělo vypadat takhle.

Lídrem SPD v Plzni je Július Líška. (11. září 2026)
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni (20. července 2026)
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni (20. července 2026)
Rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni (20. července 2026)
64 fotografií

Nabídnete nějaký recept na zlepšení?
Jediná možnost je s těmito lidmi, kteří v centru dělají nepořádek, víc pracovat, snažit se jim zabezpečit práci. Mohli by čistit ulice, které jsou znečištěné, mohli by zkrátka pomáhat, dostali by za to peníze. Ty by pak mohli použít na přespávání na ubytovně nebo v azylovém domě.

Měly by se v Plzni stavět sociální byty?
Měly by se stavět, protože bytů není dost. Nájmy jdou nahoru, ceny nemovitostí vystřelily do výšin, nejsou tu volné bytové kapacity. Když ale město postaví v nějaké lokalitě sociální byty, nastěhují se tam lidé sociálně slabší a může to přinést problémy s mezilidskými vztahy, když tito lidé nevyjdou s ostatními obyvateli. Město by mohlo organizovat třeba družstevní výstavbu na různých místech a v každém z těchto projektů by zajistilo určitý počet sociálních bytů pro sebe. Předcházelo by se tím vzniku ghett. Právní forma bytových projektů by se musela vymyslet tak, aby to bylo vůbec možné. Důležitější než stavět cyklostezky nebo rozhledny je dávat peníze na sociálně slabší lidi.

V Plzni se dlouhá léta vede debata o průtahu městem, což je silnice, která má vést rovnoběžně s Klatovskou ulicí a má ústit u staré lékařské fakulty. Stávající koalice na radnici projekt po létech znovu oživila. Jaký vy máte na vybudování této silnice názor?
Pokud otázka stojí tak, jestli průtah Plzní, nebo obchvat, byl bych spíš pro obchvat, který už je postavený od Makra ke Globusu. Stačilo by přidat dva pruhy. Tím bych se snažil stáhnout kamiony, aby přes město vůbec nejezdily. Všechno je ale otázkou politické dohody.

Obchvat startuje u Makra, kde byla nedávno zrekonstruovaná okružní křižovatka, nyní se jí říká turbookružní křižovatka. Jak se rekonstrukce povedla?
Od té doby, co byla zrekonstruovaná, nejezdím tímto směrem a využívám jinou trasu. Důvodem je fakt, že v exponovaných časech, obzvlášť v pátek odpoledne, jsou tam vždycky fronty. Radši to objedu přes Dobřany, jedu na dálnici a vyjíždím u Olympie.

Takže rekonstrukce byla podle vás zbytečná?
Nekritizuji to. Věc už je udělaná a já mám zásadu, že i když se rozhodnu špatně, už se k rozhodnutí nevracím a neříkám, co bych mohl udělat nebo proč jsem to udělal takhle. Plzeň má nevýhodu, že pokud ji řidiči neobjíždí po dálnici Praha-Rozvadov, prakticky všechna doprava projíždí centrem města. Prioritou SPD je svést ji na obchvaty.

Nedávno skončila rekonstrukce náměstí Republiky v Plzni, kam přibyly stromy. Jak tuto investici města hodnotíte?
V této době, kdy v létě zažíváme extrémní teploty, rozpaluje se tam dlažba a teplota enormně stoupá, by mohly být stromy přínosem. Nehodnotím cenu, protože někdo by musel prověřit, jestli je částka na rekonstrukci adekvátní. Odpověď, jestli se mají stromy vysadit i na druhou stranu náměstí, zatím nemám.

Kandidáti do komunálních voleb 2026

Předseda SPD Tomio Okamura v podstatě říká, že by uspíšil návrat ukrajinských uprchlíků před válkou zpět na Ukrajinu. Mluví i o tom, že Ukrajinci berou Čechům práci, a opakovaně slíbil, že provede revizi všech povolení k pobytu Ukrajinců. Na druhou stranu, když se podívám v Česku někam na stavbu, téměř nikdo jiný než Ukrajinci tam nepracuje. Když se podívám do Fakultní nemocnice v Plzni, jiných nemocnic či domovů pro seniory, bez uprchlíků před válkou by se tam neobešli. Jak byste slova vašeho předsedy komentoval?
Když Tomio něco řekne, většinou se to překroutí, zveličí a řekne se to jinak. Tomio ani SPD nemá problém s lidmi, kteří jsou pracovití a pracují tady už třeba několik let. Ale pak jsou tady lidé, kteří prostě nechtějí pracovat, berou sociální dávky a zneužívají náš sociální systém. Měli bychom zkrátka udělat revizi dávek a těchto lidí se zbavit.

Ale do Česka před válkou utekly i matky s malými dětmi. Těch se máme zbavit?
Musíme se ptát, jestli opravdu utekly před válkou.

Dnes ale Rusko bombarduje celou Ukrajinu, včetně Kyjeva a západu Ukrajiny...
Bombarduje se hlavně východ Ukrajiny.

Bombarduje se i západ, prostě celá země.
Hlavně se míří na infrastrukturu. To je samozřejmě citlivá otázka, ale opakuji, že s lidmi, kteří pracují a mají tady rodiny, jsou tady třeba 20 let, s těmi nikdo problém nemá. Obzvlášť s těmi lidmi, kteří pracují. Ale jsou tu i lidé, kteří zneužívají dávky.

A není to spíš selhání státu, když někdo zneužívá dávky?
Vždyť je známé, že se objevily případy, kdy si vyzvedávali dávky na Slovensku, v Česku, v Německu, kdy to nebylo propojené. O těchto lidech mluvíme. Nemůžeme to zevšeobecňovat nebo vytrhávat z toho jenom ženy a děti, protože i ti kluci, kteří tu jsou a pracují, kdyby odjeli na Ukrajinu, tak skončí na frontě. Takže SPD to vidí tak, že pomáhat se musí, ale lidé, kteří systém zneužívají, tady nemají místo.

Zabrousím i do celostátní politiky. ODS, ANO a SPD před lety hlasovaly pro zrušení superhrubé mzdy. Přineslo to větší příjmy hlavně bohatým lidem a z rozpočtu vypadlo 150 miliard korun. A teď se schválil schodek rozpočtu na příští rok ve výši téměř 390 miliard korun. Bylo zrušení superhrubé mzdy dobré rozhodnutí?
Na tuto otázku by měli dát odpověď ekonomové. Bylo to politické rozhodnutí, už to proběhlo, to je vše, co se k tomu dá říci. Navíc jsem v té době ještě nebyl v SPD.

Ještě osobní otázku. Vaše jméno Július Líška není české.
To je slovenská liška. Narodil jsem se v Bojnicích, to je okres Prievidza. Od roku 1988 jsem v Plzni. A když se dělila Česká republika, vzal jsem si hlavně kvůli dětem české občanství.

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