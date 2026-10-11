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ODS vládne Klatovům 32 let a má šanci pokračovat. Salvetr i jeho místostarostové obhájili

Petr Ježek
  15:46
Klatovy (27. 5. 2020)

Klatovy (27. 5. 2020) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Klatovy
Volební štáb SPOLU v plzeňském areálu DEPO2015. Na snímku starosta Klatov za...
Černá věž a zbytky středověkých hradeb v Klatovech (27. 5. 2020)
Centrum Klatov (27. 5. 2020)
13 fotografií
V druhém největším městě v Plzeňském kraji v Klatovech, preferují voliči od roku 1994 ODS. Tahle tradice nebyla přerušena ani po 32 letech, občanští demokraté nyní opět vyhráli. A s nimi dosavadní starosta Rudolf Salvetr.

Výsledky voleb 2026

Ve srovnání s volbami v roce 2022 sice získali ještě o dvě procenta více, v městském zastupitelstvu budou mít i nadále osm mandátů mezi 27 zastupiteli. Zajímavostí je, že voliči poslali do nového zastupitelstva kromě starosty Rudolfa Salvetra i všechny tři jeho dosavadní místostarosty.

„Na radnici se nepřichází s radostmi, to málokdy, spíše se starostmi. Mám rád osobní kontakt s lidmi, ne přes počítač nebo telefon. Ne vždy jde vyřešit přání člověka, který přijde. Výsledek voleb je myslím ocenění dlouhodobé kontinuální práce, kterou děláme s rozmyslem. Za to, že jsme dostali o dvě procenta hlasů více, než před dvěma roky, chci občanům poděkovat. My se v Klatovech neschováváme za žádnou jinou stranu, vždy jdeme do voleb jako ODS. Komunální politiku beru tak, že je o práci, ne o řečech,“ shrnul dvaašedesátiletý starosta Rudolf Salvetr.

Klatovy
Volební štáb SPOLU v plzeňském areálu DEPO2015. Na snímku starosta Klatov za ODS Rudolf Salvetr. (9. 10. 2021)
Černá věž a zbytky středověkých hradeb v Klatovech (27. 5. 2020)
Centrum Klatov (27. 5. 2020)
13 fotografií

O tom, jak by mohlo vypadat nové vedení na klatovské radnici, se zatím s novináři bavit nechce. „Netlačte mě do toho, nebylo by to seriozní. Dejte nám týden, chci se potkat se všemi. Jedna věc je, kdo radnici vede, ale nejdůležitější je zastupitelstvo města. Vždy jsem si vážil, že se zastupitelstvo dokázalo domluvit absolutní nebo velkou většinou, když šlo o prospěch města. Byl bych rád, kdyby se to v Klatovech udrželo. Do vyjednávání jdeme na základě výsledku voleb s tím, abych jako starosta pokračoval,“ uzavřel Rudolf Salvetr.

Druhým nejsilnějším uskupením v novém zastupitelstvu bude KLATOVY21 se sedmi mandáty. „Cítíme ohromnou zodpovědnost za to, že jste v nás vložili důvěru. Všechno, co jsme si vytkli v našem programu, na tom začínáme dnešním dnem pracovat,“ uvedla ve videopoděkování voličům lídryně kandidátky Kateřina Vágnerová.

Po pěti zástupcích budou mít ANO a Nestraníci pro Klatovy. Lídr ANO Pavel Strolený byl v končícím vedením města místostarostou. „Dostali jsme zhruba stejně hlasů, jako před čtyřmi roky, takže setrvalý stav. K volbám přišlo víc lidí, což je dobře. My teď budeme mít v zastupitelstvu o jeden mandát méně,“ řekl Strolený.

Podle něj není před zahájením vyjednávání možné vyloučit nic, tedy ani možnost, že by vedení města mohlo zůstat stejné.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
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Lídr Nestraníků pro Klatovy Martin Kříž, který je také místostarostou, připomněl, že v koalici s ODS jsou ve vedení města dlouhodobě. „O jeden mandát jsme posílili, za což jsem rád. Uvidíme, jak budou pokračovat povolební jednání, jak se bude situace vyvíjet,“ shrnul Martin Kříž.

Post zastupitele obhájil i Václav Chroust z ODS, dosavadní místostarosta.

V klatovském zastupitelstvu zasednou ještě dva zástupci společné kandidátky SPD a nezávislých. Se ziskem pouhých 3,21 procenta hlasů v letošních volbách v Klatovech neuspělo Stačilo!

Klatovy mají 22 tisíc obyvatel, pod město patří přes 20 obcí v jejich nejbližším okolí.

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