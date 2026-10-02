Při zahájení předvolební kampaně ODS jste tvrdili, že současná koalice na radnici nemá ´tah na branku´. Co si pod tím představujete?
Nám chybí dotahování projektů. Plánů měla koalice hodně, ale spousta nebyla dotažena nebo se zahajují teď téměř po čtyřech letech vládnutí na radnici. Čeho konkrétně se to týká? Například projekt na výstavbu bazénu u areálu Západočeské univerzity čtyři roky v podstatě spal, jednání se zástupci univerzity drhla, a bazén není. Na halu pro házenkáře byly vyhrazené peníze už v roce 2025, ale do země se koplo až teď před volbami. Byly slíbené přechody pro chodce v křižovatce U Jána, a nejsou hotové. Dlouho je připravený projekt náhradního zdroje vody pro Vodárnu Plzeň u přehrady v Českém údolí, ale žádný posun nenastal.
V kampani uvádíte, že je zapotřebí, aby Plzeň zase ´začala dávat góly´. Přiznáte, že současné vedení města nějaké góly dalo?
Nepochybně. Například byla zahájena revitalizace náměstí Republiky. Projektů, které dělají, je řada, ale většinou se jedná o malé projekty. Jsem rád, že se povedla rekonstrukce Rolnického náměstí a byl přiveden vodovod a kanalizace. Ale myslím, že vedení města především dodělává projekty, které byly připraveny jejich předchůdci, a málo nových projektů připravuje a chybí mu vize do budoucna. Některé projekty ale také ruší. V roce 2022 tady byl připravený plán na stavbu domu pro seniory ve Chvojkových lomech a bylo na to rezervováno asi 400 milionů. Vedení města z toho ustoupilo a řeklo, že najde lepší místo a postaví zařízení za méně peněz. A po čtyřech letech není nic. Podobný příběh se odehrál u připraveného projektu na revitalizaci Jiráskova náměstí. Čtyři roky se kolem toho přešlapovalo, cena rostla a je vidět, že čím déle se investiční projekty odkládají, tím více se prodražují.
V souvislosti s komunálními volbami v Plzni se víc řeší pocit bezpečí, jaký ve městě lidé vnímají. Výsledky průzkumů dlouhodobě nedopadají dobře a přes 80 procent respondentů dává najevo, že se v Plzni bezpečně necítí. Víte, jak to změnit?
Myslím, že ano. Pocitu bezpečí nepřispívá, když zástupci města straší problémy s cizinci nebo nepřizpůsobivými, primátor mluvil o pobudech. Domnívám se, že nebylo šťastné zrušit v Plzni jednočlenné hlídky strážníků městské policie. Chápu výhrady strážníků, že nemohou v jednom zasahovat. To je pravda. Ale jednočlenná hlídka není od toho, aby zasahovala. Měla by monitorovat prostor a v případě potřeby zavolat posily. Jednočlenné hlídky by pomohly k tomu, aby strážníci byli víc vidět v ulicích. Jednočlenné hlídky by nemusely být všude, ale například mi připadá zbytečné, aby v deset dopoledne po Masarykově ulici chodila dvoučlenná hlídka. Navíc si myslím, že je městská policie přetěžovaná tím, že město schválilo rozšíření protialkoholní vyhlášky do okrajových částí. Lidé tam strážníky volají, když vidí někoho popíjet alkohol na veřejnosti. Když tam strážníci přijedou, tak už tam leckdy dotyčný člověk není, kapacita městské policie se tak snižuje a výsledný efekt je mizivý. Kromě toho zhruba 30 procent přestupků, které strážníci řeší, jsou dopravní přestupky, které by měla řešit státní policie.
|
Kandidáti do komunálních voleb 2026
Na sociálních sítích kritizujete dopravní uzavírky ve městě. Jenomže uzavírky jsou nutné nejčastěji, když se komunikace rekonstruují. Není tak ona kritika trochu laciná?
Není. Důležité je uzavírky dobře plánovat a koordinovat, což se podle mě neděje. Náměstek primátora pro dopravu šel do minulých voleb s tím, že jeho hnutí STAN poukazovalo na problémy s uzavírkami a s nimi souvisejícími kolonami, a slibovali zlepšení. Za čtyři roky se ale v tomto ohledu nezměnilo nic. Město bylo letos podle mě hlavně přes léto ještě méně průjezdné. V červenci se nově uzavřelo 16 komunikací, v srpnu bylo současně uzavřeno zhruba 35 silnic. Domnívám se, že to mohlo souviset s tím, že se všechno honí na poslední chvíli před volbami.
V zastupitelstvu jste kritizoval snížení počtu odpadkových košů. Pokud byste to mohl po volbách ovlivnit, tak byste chtěl jejich počet znovu zvýšit?
Určitě. A myslím, že by se měl jejich počet proti množství před redukcí ještě zvýšit. Pokud máte někde lavičku a chybí tam odpadkový koš, dost lidí není tak poctivých, aby si své odpadky odnesli, a ty se pak hromadí ve veřejném prostoru. Podle mě Plzeň na to, jak je bohatá, celkově dává na čistotu města málo peněz. Přitom si může dovolit dávat víc do úklidu, ale neděje se to. Nedávno jsem byl v Budapešti a ta byla skvěle uklizená, chodníky zametené, všude bylo čisto. Navíc se tam skvěle starají o městskou zeleň. O srovnání s Rakouskem, Švýcarskem nebo Německem raději ani nemluvím.
Na sociálních sítích tvrdíte, že město málo staví, a přitom má dost peněz. Co by tedy podle vás stavět mělo?
Například ten dům pro seniory ve Chvojkových lomech. Projekt je připravený a má stavební povolení. Současná koalice slíbila parkovací dům u bazénu na Slovanech a další na Borech. Ty nestojí a byly by zapotřebí. Také by se mělo začít budovat napojení vodárny na náhradní zdroj z Radbuzy nebo budovat vodovod a kanalizace na Výsluní. To jsou připravené projekty a stačí na ně poslat peníze.
V předvolební debatě v České televizi jste připomínal, že město má expertní analýzu k řešení otázky bezdomovectví. Tvrdil jste, že radnice z doporučení nesplnila ani první bod, který navrhoval zřídit odbor magistrátu, který by kroky v této záležitosti koordinoval. Myslíte, že je to nutné a že by jen nenarostl počet úředníků?
Podle závěrů té studie je to správné řešení a já věřím odborníkům. Dalším doporučením bylo soustředit se na prevenci hlavně v rizikových skupinách, zejména s mládeží, zaměřit se na terénní práce s ní a předcházet tím bezdomovectví. Studie popisuje, jak se dají ohrožené skupiny identifikovat. Často v tomto ohledu hraje roli nízká vzdělanost, špatná sociální situace v rodině nebo problémoví příbuzní. Jsem přesvědčený, že na takto zaměřené práci by se měly podílet především neziskové organizace, ale město by mělo celý proces koordinovat, aby byla všechna opatření provázaná.
Někteří zástupci jiných stran rádi spojují ODS s kmotry – zákulisními hráči. Už jste se jich zbavili?
Někteří významní hráči, ne kmotři, odešli do jiných subjektů, někteří si je v podstatě založili. A někteří takto mediálně označovaní lidé už nejsou ve straně ve funkcích, ale jsou řadoví členové. Mě nikdy nikdo neřídil, politickou kariéru si buduji dvacet let od píky a nikdy jsem se nemusel nikomu k ničemu zavazovat. To, že se v ODS dějí změny a přicházejí nové tváře, přesně označuje náš volební slogan – Střídáme. Nestřídáme jen garnituru na radnici, ale střídáme i sami v ODS.
Do letošních voleb v Plzni se ODS rozhodla jít samostatně, přestože před čtyřmi roky koalice SPOLU, kde byla ODS hlavní součástí, komunální volby vyhrála. Nebyla chyba širší uskupení odmítnout?
Myslím, že to chyba nebyla. Když se podíváme, s jakými tématy kandiduje uskupení Chceme Plzeň, kde je TOP 09, je vidět, že jsou to lidé, kteří jsou myšlenkově jinde než ODS. A domnívám se, že koalice SPOLU nám u voličů ubírala, protože spousta našich potenciálních voličů nechtěla ´topkařský´ přístup a spousta voličů TOP 09 nechtěla spojení s ODS. To mohlo nahánět voliče ke STAN nebo PRO PLZEŇ.
To je sice možné, ale na druhé straně jste mohli také některé lidi přitáhnout, třeba jen proto, že jste byli schopní se domluvit. V čem konkrétně se s TOP 09 rozcházíte?
Například v otázkách dopravy a omezení provozu na Americké třídě nebo uzavření Šumavské ulice pro osobní dopravu, to jsem nikdy nepodporoval. Vadilo mi také rozšíření protialkoholní vyhlášky a absolutní zákaz hazardu ve městě. Byla to právě ODS, která před lety přišla s regulací hazardu ve městě, ale úplná prohibice se podle mě nikdy při řešení žádného problému neosvědčila.
Co je podle vás špatného na omezení automobilového provozu v části Americké třídy a v Šumavské ulici? To přece mělo pozitivní efekt, protože například prostor před hlavním nádražím je zejména pro chodce bezpečnější a zklidnění Americké jednoznačně prospělo veřejné dopravě, když odpadly dřívější kolony.
Mně se nezdá, že by se situace před nádražím v Šumavské ulici podstatně zlepšila. Chodci stejně musí přecházet Nádražní ulici a auta, která tam smí, se stejně dostávají do střetu s chodci. Myslím, že uzavření pro průjezd tak ničemu podstatně nepomohlo.
Nicméně riziko možných konfliktů aut s chodci je tam výrazně menší než dřív. Je to i viditelné.
Ne. Nevnímám to takhle.
Dobře. A co vám vadí na zklidnění části Americké třídy? Vy jste proti tomu, že tam vznikla sdílená zóna s rozšířenými chodníky, zúženou vozovkou, omezeným provozem a maximální rychlostí 20 kilometrů za hodinu?
Sdílená zóna na tomto místě se mi nezamlouvá. Myslím, že nejdříve se měl upravovat provoz v sadovém okruhu. Americká byla podle mě v tomto vytržená z kontextu. Navíc vidím, že ve sdílené zóně je chaos. Chodci nevědí, kde mají přecházet, řidiči trolejbusů si s chodci dávají vzájemně přednost.
To může být jen otázkou zvyku, protože je to v Plzni novinka, které se lidé přizpůsobí.
Plzeňáci možná, ale návštěvníci města těžko. Navíc nevidím, že by se Americká po omezení průjezdu pro osobní auta v roce 2021 zkultivovala. Uvidíme, jestli poslední úprava přinese tomu úseku Americké celkové zlepšení a oživení, které jsem po zklidnění provozu v roce 2021 zatím neviděl. Možná se to zlepší, jsem zvědavý, jaký to bude mít efekt. Dřívější běžný provoz se tam už nikdy nevrátí, ale mně by vůbec nevadilo, kdyby tam auta omezenou rychlostí jezdila.
|
10. srpna 2026