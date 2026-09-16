„Je důležité nenaletět, nenechat si nadiktovat, čeho si mám všímat. Volič by se sám měl rozhodnout, co bude před volbami u politiků hodnotit, a neměl by si to nechat namluvit sociálními sítěmi a fotografiemi politiků u bagrů či cyklostezek, co je problém,“ radí vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Petr Jurek.
„Volič je tu v roli potenciálního oslíka, kterému někdo mává mrkví před tlamou,“ říká Jurek.
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Jisté je, že fotografií z otvíraček a přestřižených pásek se na sociálních sítích politiků objevuje hodně. Město Plzeň se pochlubilo, že dokončilo výstavbu chybějícího, téměř půl kilometru dlouhého úseku stezky pro pěší a cyklisty podél Jateční ulice v Doubravce. Stavba zahrnující i přeložky sítí, opěrnou stěnu, nový plot a nové veřejné osvětlení přišla na 15,8 milionu korun včetně DPH.
Nedávno se většina vedení města vyfotila na nové pěší zóně se stromy na náměstí Republiky, což je akce, která rozpočet města přijde na více než 60 milionů korun.
O kus dál, na Americké třídě v Plzni, byla dokončena první sdílená zóna. Úpravy město a městskou vodárnu stály zhruba 40 milionů korun.
Tachov zase rozeslal pozvánku na 18. září, kdy hodlá otevřít nové pumptrackové hřiště v lokalitě pod sjezdovkou Vysoká.
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Pumptrack se zřejmě těsně před volbami stane mottem i pro vedení čtvrtého plzeňského městského obvodu. U portálu železničního tunelu pod vrchem Chlum na okraji Plzně totiž stavební firma dokončuje relaxační centrum s názvem Posed. Obě budovy s dřevěným obložením už stojí, ale ještě nejsou dokončené. Testovací jezdci už zkoušeli průjezdy po velké dráze.
Pozadu nezůstal ani Starý Plzenec u Plzně, který před několika dny zveřejnil plánovanou investici za 32,37 milionů korun bez DPH. Léta zanedbané místo známé jako Smetanka se má proměnit v park. Má tam být jezírko, altán, pergola, tribuna, multifunkční hřiště, herní prvky – to vše by během deseti měsíců mělo vzniknout kousek od centra.
Pozadu nezůstal ani třetí plzeňský městský obvod. Před zhruba 15 lety provedená velká betonová plocha v ulici Karla Steinera ve Skvrňanech se opravdu nepovedla a teď se zde má znovu kopat. Obvod slibuje, že prostranství čeká velká proměna, protože dlažbu pod stromy nahradí zeleň. Starosta už podepsal smlouvu se stavební firmou. „Tohle je přesně ten typ proměny, která má smysl,“ sdělil.
Na začátku září byl na rozhraní plzeňských Skvrňan a Křimic slavnostně otevřen nový multifunkční Predator Park. Tento rozsáhlý areál vznikl na místě původně zanedbané lokality podél železniční trati na Cheb a nabízí vyžití jak pro adrenalinové jezdce, tak pro milovníky překážkových běhů.
Politolog Jurek předvolební akce politiků komentoval tak, že se mění způsob, jak se i na komunální úrovni politici prezentují a jak o politice mluví.
„Důležité je dnes to, čeho si všímají followeři na sociálních sítích. Jisté je, že jsou typy akcí, které se prezentují nejlépe. Sem patří, že něco postavím, něco odklepnu, někde se nechám vyfotit u bagru, vidíme opravené ulice, ale už tam není třeba to, že tu máme sociální problémy, nepořádek ve městě, máme tu periferní oblasti, kde úplně nefungují veřejné služby, že v nějakých částech města mají lidé pocit, že se necítí bezpečně. To jsou věci, které nemají jednoduchá řešení, politici se u toho nemohou vyfotit, není z toho jednoduchý obsah na instagram,“ popsal Jurek.
Politici mají řešit problémy, ne si je vymýšlet
Problém je podle Jurka v tom, že fotky u bagrů či pumptracků snadno vzbudí dojem, že politik něco dělá. „V poslední době v kampaních slyšíme a na billboardech vidíme, že politik maká,“ připomíná Jurek. Volič by si ale měl položit otázku, jestli bylo vůbec třeba nějakou silnici opravovat nebo něco jiného stavět.
„Podívejte se kolem sebe a řekněte si, co tady nefunguje. Co bych řešil, kdybych byl politik. To je cesta, jak nenaletět, jak si nenechat nadiktovat, čeho si mám všímat. Politici jsou tu od toho, aby řešili problémy, které lidi reálně trápí, a ne aby si je vymýšleli,“ popsal Jurek.
Voliči podle něj také mohou vyrazit do ulic, zeptat se politiků přímo. Spousta lidí podle politologa také mylně podléhá dojmu, že politik ty věci zařídil, aniž by se člověk zamyslel nad tím, co konkrétně udělal.
„Politici jsou tu od toho, aby rozhodli, co je priorita, kam mají peníze jít, co je nejvíc potřeba. Ideálně by měli vnímat, co tu kterou část voličů nejvíc pálí, a tím jejich práce končí. Od zbytku mají úředníky, kteří udělají nějakou přípravu a zařídí, aby ta věc byla postavená včas, zapadla do okolí a podobně. Pak jsou tu firmy, které se vysoutěží a za nějakou cenu tu věc postaví a práci odvedou. Problém je v tom, že vzniká dojem, že tu existují lidé, kteří to všechno zařídili. Proti tomu není jednoduchá obrana,“ popisuje politolog.