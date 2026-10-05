Do komunálních voleb v roce 2022 jste šel s heslem: Vyčistíme Plzeň. Máte už vyčištěno?
Zčásti. Posílili jsme svoz komunálního odpadu, zároveň jsme očistili město od heren a kasin, očistili jsme centrum Plzně od vizuálního smogu a já jsem přesvědčen, že jsme vyčistili město od vlády kmotrů.
Před čtyřmi roky jste také mluvil o kmotrech a nechtěl uvést žádné jméno. Teď už někoho z těch údajných kmotrů pojmenujete?
Jediný, kdo byl identifikován jako kmotr z úst bývalého premiéra Mirka Topolánka z ODS v roce 2009, byl v Plzni Roman Jurečko. Ten byl překážkou pro spolupráci s ODS, kterou reprezentoval tento pán a mluvil tak, jako by zastupoval i jiné strany.
V současné době nicméně Roman Jurečko mluví o tom, že jste se řadu let přátelili nebo měli mezi sebou nadstandardní vztah.
To je báchorka kmotra ODS v důchodu. Známe se, netykáme si, a pokud mě oslovuje nebo já jeho, tak si vykáme, takže já ten vztah nepovažuji za nadstandardní. Na druhou stranu to byl v minulosti regulérně zvolený předseda představenstva Plzeňské teplárenské a já měl tehdy na starost správu majetku města, takže komunikovat jsme spolu museli.
Jedna z oblastí, na které jste se v končícím volebním období zaměřovali, byla oblast bytové výstavby a podle průzkumů lidé v Plzni nedostupnost bydlení považují za největší problém. Co v té oblasti město udělalo?
V současné době máme asi 2,5 tisíce městských bytů, které tvoří páteř dostupných a sociálních bytů poskytovaných podle platných pravidel. Počet těchto bytů navyšujeme rekonstrukcemi bytových domů nebo novou bytovou výstavbou. Při přidělování upřednostňujeme lidi, kteří působí v důležitých profesích, a zároveň v rámci regulí poskytujeme byty ostatním. Netvrdím, že bytů máme dostatek, ale v rámci České republiky patříme k nejlepším v bytové výstavbě. Nově postavené byty jsou na Světovaru nebo v Kreuzmanově ulici, ale i jinde. Já jsem šel do minulých voleb s tím, že budeme stavět, a neuváděl jsem žádná hausnumera. Jsem pro to, aby město obecně podporovalo bytovou výstavbu i ve spolupráci se soukromými investory.
Podle průzkumu České televize veřejnost v Plzni na druhém místě žebříčku problémů uvádí bezpečnost. Při vyjádření pocitu bezpečí se v Plzni dlouhodobě kolem 80 procent respondentů vyjadřuje negativně. V programovém prohlášení jste uváděli, že budete dělat opatření, aby se pocit bezpečí u veřejnosti zlepšil. Máte pocit, že se to povedlo?
Pocitům lidí rozumím. Ale nejsem kouzelník, abych to mávnutím proutku vyřešil. My se v té oblasti snažíme postupovat po dohodě s Policií ČR, městskou policií a odborem bezpečnosti magistrátu. V rámci toho kultivujeme veřejný prostor, vymístili jsme hazardní podniky a vycházeli vstříc požadavkům městské policie, kterou jsme posílili a dělali jsme opatření preventivního charakteru. Problémem je legislativa, která je velmi chabá. Měla by se upravit tak, aby lidé, kteří se opakovaně dopouštějí přestupků, mohli být potrestáni odnětím svobody.
Lidé, kteří působí v sociální oblasti, upozorňují, že se město v otázce bezpečnostní problematiky příliš zaměřuje na represi a málo se věnuje prevenci. Uznáváte, že v tom máte rezervy?
Nikoliv. Například při řešení situace bezdomovců spolupracujeme na prevenci s neziskovou organizací K srdci. Práce neziskovek si vážíme a zvýšili jsme jejich podporu za poslední čtyři roky o přibližně 12 milionů korun. Ale pravda je, že některé neziskovky víc mluví, než pomáhají. My se ve spolupráci s neziskovým sektorem snažíme rozvíjet projekty, které nám navrhují. Zahájili jsme například projekt pro vybudování zařízení pro umístění žen, které žijí na ulici. Vedle Kalikovského mlýna se připravuje prostor, který by měl poskytovat pomoc lidem bez domova, kde budou moci být i ošetřeni. Tohle je ta prevence.
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Kandidáti do komunálních voleb 2026
Během předvolební kampaně jste se zmínil o tom, že připravujete úpravu prostoru Paluby Hamburk u hlavního nádraží, který je z bezpečnostního hlediska problematický a hodně lidí kritizuje situaci, která tam je. Co tam chcete změnit?
Městská policie si stěžovala na to, že z té lokality neumí problematické lidi vymísťovat, protože je tam zvláštní typ předzahrádky. To by se změnilo. Schody budou osázeny rostlinami a keři. To znamená, že by to už nebyl volný prostor pro problémové lidi, kteří se tam povalují nebo obtěžují ostatní a kupují si alkohol naproti ve večerce. Strážníci tak budou moci rozlišit lidi, kteří si koupili občerstvení ve stáncích na palubě, kde bude jasně daný prostor ke konzumaci tam zakoupeného občerstvení.
Problematiku bezpečnosti dáváte do souvislosti i s přílivem agenturních pracovníků. Mnoho z nich žije na ubytovnách, někteří z nich tam mají velmi špatné podmínky a daří se tam obchodu s chudobou. Řešili jste to nějak?
Město i v tomto spolupracuje s neziskovým sektorem. Ale role města je v této otázce hlavně koordinační. Dáváme podněty městské policii, Policii ČR nebo hygienikům.
V jedné z předvolebních debat jste řekl, že nejste nadšený z městského systému sdílených kol. Ten je hodně využívaný. Co se vám na něm nezamlouvá?
Principiálně se mi systém líbí. Ale nelíbí se mi, že zejména mladí jezdí na sdílených kolech bez přilby a zároveň často jezdí po chodnících.
Když jste mluvil o restech vaší koalice, zmínil jste se o projektu na stavbu bazénu u areálu Západočeské univerzity. Záměr nabral zpoždění, bude ten bazén někdy?
Dlouho jsme se s univerzitou bavili o tom, jestli bude k projektu hluková studie k provozu bazénu. Teď už ji univerzita má. My garantujeme, že se při stavbě nebudou otřásat vědecké senzory. Dohodli jsme se také na otázce parkovacích míst pro provoz univerzity a s panem rektorem jsem podepsal memorandum o spolupráci s univerzitou při výstavbě a město na ni začne hledat potřebné peníze. Jsem si jistý, že bazén bude a v dohledné době stavba začne.
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Vaše koalice se měla zabývat otázkou výstavby domu pro seniory. Předcházející připravený projekt pro Chvojkovy lomy jste odmítli především kvůli ceně, která vám připadla vysoká. Slíbili jste, že připravíte levnější projekt ve spolupráci se soukromou firmou. K výraznějšímu posunu ale zřejmě nedošlo. Jak jste s tou záležitostí daleko?
Máme zajištěný vhodný pozemek u řeky Radbuzy. Ale je tam složitá situace kolem zajištění příjezdové cesty a přivedení vodovodu a kanalizace. Teď se o dalším postupu jedná se společností, která má vyřešeno financování a založení stavby. Pokud se podaří dohodu dotáhnout do konce a uzavřít, pak ten objekt může do tří let stát.
Živá debata se vede o poslední úpravě části Americké třídy, kde vznikla sdílená zóna, kde mají stejné postavení pěší, cyklisté, trolejbusy a v noci i auta a je tam rychlost omezená na 20 kilometrů za hodinu. V televizní debatě jste uvedl, že ani z této změny nejste nadšený. Proč?
Ta úprava byla v podstatě jakási daň za koalici a tím se nezříkám odpovědnosti. Dotčený úsek byl původně koncipovaný jako pěší zóna s průjezdem trolejbusů. Po doporučení Policie ČR bylo rozhodnuto, že to bude sdílená zóna, ale netajím se tím, že jsme kvůli tomu měli spor v koalici.
Dobře, ale proč to vám osobně vadilo?
Protože jsem přesvědčený, že to není klidová zóna. Z mého pohledu je to dopravní tepna a na rozdíl od kolegů si nemyslím, že tam budou lidi relaxovat a dávat si tam kávu jako na bulváru.
Do kampaně před volbami v roce 2022 jste šel s příslibem, že znovu obnovíte někdejší plný průjezd aut zklidněnou částí Americké. To se nestalo a zdůvodňoval jste to právě zmíněnými rozdílnými postoji v koalici. Připadá podle vás plné obnovení průjezdu Americkou ještě v úvahu?
Určitě to není na pořadu dne, protože stavební úprava, která tam vznikla, je podle mého názoru neměnná, pokud bychom do toho nevložili další desítky milionů korun. V radě města jsme se dohodli, že podnikatelé v oblasti sdílené zóny dostanou slevu na předzahrádky u svých provozoven. To znamená, že chceme, aby tam byl aktivní život, když už jsme tu změnu udělali.
Nyní před volbami slibujete zavedení vodovodu a kanalizace do oblasti Výsluní. To znamená, že je to podle vás reálné?
V plánu je řešení v několika etapách. Dva roky se pracovalo na projektové přípravě a ta je hotová. Jsme připraveni udělat tam deset kilometrů vodovodu a kanalizace, pokud získáme dotace a dokážeme to ufinancovat, protože je to investice až dvou miliard. Příští rok bych chtěl s realizací začít.
Dalším z vašich slibů je, že připravíte revitalizaci Borského parku. Čeho by se měla týkat?
Představuji si, že se na ten park podívají odborníci, jako jsou arboristé a krajinářští architekti, vyhodnotí stav stromů a navrhnou třeba nové prvky pro děti. Chci, aby park byl pro lidi přívětivější, než je teď.
Největší předností Borského parku je jeho přírodní ráz a rozloha desítek hektarů. Může se změna dosavadního charakteru území dotknout?
Určitě ne. Chtěl bych tam dosadit jen pár prvků, které zvýší kvalitu pobytu pro lidi, kteří tam chodí. Nic víc to neznamená.