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Měli jsme se před volbami spojit, získali bychom víc, tvrdí lídr Chceme Plzeň

Jitka Kubíková Šrámková
  10:56
Volební jedničkou nového uskupení Chceme Plzeň je Michal Vozobule. (9. září...

Volební jedničkou nového uskupení Chceme Plzeň je Michal Vozobule. (9. září 2026) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Michal Vozobule (uprostřed), politolog a lídr uskupení Chceme Plzeň. (10. října...
Hnutí ANO v Plzni se dohodlo na koalici, spolupracovat bude s PRO PLZEŇ a STAN....
Radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš...
Štáb STAN slaví volební výsledek. (10. října 2026)
21 fotografií
V Plzni bylo možné poskládat koalici bez hnutí ANO, o které jako první začalo mluvit seskupení Chceme Plzeň. Zabránilo tomu rychlé ohlášení vyjednávacího bloku ANO a PRO PLZEŇ, bez jehož křesel by zbytek politických subjektů koalici dohromady nedal. Krátce po volbách pak spojení s ANO potvrdilo hnutí STAN. „Kdyby se STAN spojilo s námi, myslím, že bychom v některých obvodech volby vyhráli,“ domnívá se lídr Chceme Plzeň Michal Vozobule.

Výsledky voleb 2026

Navíc STAN a PRO PLZEŇ uzavřely s ANO dohodu, že na všech velkých plzeňských obvodech bude mít ANO starostu nebo starostku. Realitou se tedy nestane předpoklad dlouholetého starosty druhého plzeňského městského obvodu Slovany Lumíra Aschenbrennera z ODS, že tamní vítězné ODS bude mít starostku Evu Trůkovou.

Michal Vozobule, politolog a lídr Chceme Plzeň je velkým příznivcem spojování stran. Chceme Plzeň, které vzniklo spojením TOP 09, Zelených a nezávislých kandidátů, navrhovala před volbami vytvoření koalice s hnutím STAN. „Možná bychom dnes měli primátora,“ říká Vozobule.

Jak jste spokojeni s výsledkem Chceme Plzeň ve volbách?
Jsme spokojeni, protože se ukazuje, že na politiku, jakou si představujeme, je v Plzni odezva. S ohledem na to, že Chceme Plzeň je nová značka, je 8,9 procenta hlasů na plzeňské radnici nebo téměř 12 procent v obvodu Plzeň 3 velmi dobrý výsledek. Na druhou stranu jsem smutný z toho, jak je těžké spojovat se do většího celku. Naším prvotním cílem bylo totiž spojit se ještě s hnutím STAN. Kdyby se to stalo, myslím, že bychom v některých obvodech volby vyhráli a na velké radnici bychom určitě dosáhli lepšího výsledku než 26,88 procenta, což je prostý součet hlasů. Je škoda, že kolegové na to neslyšeli, neměli na to odvahu. Na druhou stranu STAN dosáhl velmi dobrého výsledku, protože těžil i z celostátních preferencí.

Myslíte, že by lidé opravdu ocenili, kdybyste utvořili tuto velkou koalici se STAN?
Jednoznačně.

Volby 2026 OBRAZEM

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Praze 1. Sčítání hlasů začalo. (10. října 2026)
Volební štáb Hnutí ANO v Praze na Chodově. Tisková konference Andrej Babiš a Karel Havlíček. (10. října 2026)
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Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Vít Rakušan a David Smoljak. (10. října 2026)
393 fotografií

Z čeho tak usuzujete? Říkali vám to lidé v kontaktní kampani?
Ano. Zjistili jsme, že je tu hodně lidí, kteří se nechtějí ve volbách rozhodovat mezi lidmi ze STAN, těmi, kteří STAN před volbami opustili a spoluvytvořili Chceme Plzeň a mezi TOP 09. Považovali by zkrátka za optimální, aby nemuseli mezi nimi volit.

Kdybyste se spojili, byla by to přidaná hodnota, která by zlepšila výsledek?
Jednoznačně. A je to škoda. Využili bychom navíc okna příležitosti, kdy je evidentně oslabená ODS, oslabení jsou i Piráti. Navíc bychom dokázali vytvořit subjekt, který má z 90 procent stejný program, zbytek bychom si vydiskutovali a došli ke kompromisu.

Volební jedničkou nového uskupení Chceme Plzeň je Michal Vozobule. (9. září 2026)
Michal Vozobule (uprostřed), politolog a lídr uskupení Chceme Plzeň. (10. října 2026)
Hnutí ANO v Plzni se dohodlo na koalici, spolupracovat bude s PRO PLZEŇ a STAN. (11. října 2026)
Radní města Plzně pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy Tomáš Morávek je volebním lídrem hnutí Pro Plzeň v komunálních volbách 2026. (8. září 2026)
21 fotografií

Ale část lidí před volbami ze STAN odešla a vy mluvíte o spojení se STAN?
Jedním z důvodů bylo i to, že jejich kolegové neslyšeli na širokou koalici, což chtělo hodně odvahy. Kolegové ze STAN se ale rozhodli jinak a je to jejich legitimní rozhodnutí. Já jsem rád, že k nám přišla ze STAN část lidí, že nám přinesli obrovské množství know-how, mnoho energie.

Jak jste tak narychlo dokázali na kampaň sehnat peníze?
Připravovali jsme se na variantu, že pokud nedopadne žádná z koalic, TOPka bude muset kandidovat sama, takže základ jsme měli. Ale spousta lidí dala do projektu Chceme Plzeň svoje finanční prostředky. Je hodně tažený vlastními dary a příspěvky lidí, kteří do toho šli, věřili tomu, a výsledky ukazují, že to nebylo marné.

Jaká je vaše představa o optimální koalici na radnici?
Pokud existuje možnost jít proti hnutí ANO, má minimálně v myšlenkách lidí být. Na posledních zastupitelstvech města Plzně jsem ale viděl, jak ODS, STAN i Piráti svým chováním dávali najevo, že by pro ně bylo lepší spojení s ANO. My jsme touto cestou nešli.

TOP 09 byla před osmi lety s ANO také v koalici na radnici v Plzni. Uškodilo vám to?
Nemyslím si, že by nám to uškodilo.

Uškodilo to podle vás někomu ze stávající koalice?
Jednoznačně Pirátům.

A proč si myslíte, že Pirátům ano? Protože jejich voliči jsou na to citlivější?
Jsou víc citliví, než si místní Piráti mysleli. Na druhou stranu tendence poklesu preferencí Pirátů byla hmatatelná již delší dobu.

10. října 2026
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