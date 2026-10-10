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Výsledky voleb v Plzni: ANO vede s velkým náskokem, o polovinu méně má STAN

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  19:15
Podle předběžných výsledků, kdy je v Plzni spočítáno téměř 50 procent volebních...

Podle předběžných výsledků, kdy je v Plzni spočítáno téměř 50 procent volebních okrsků, vede hnutí ANO s lídrem kandidátky, současným primátorem Romanem Zazryckým (vlevo). (10. října 2026) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Členové plzeňské ODS. Lídrem strany je Lukáš Hegner (třetí zleva). (10. října...
Volební štáb uskupení PRO PLZEŇ, lídrem je Tomáš Morávek. (10. října 2026)
SPD sleduje vývoj voleb v Plzni v klubovně U kance na lobezské střelnici....
Lídr uskupení PRO PLZEŇ Tomáš Morávek sleduje průběžné výsledky komunálních...
8 fotografií
Podle průběžných výsledků komunálních voleb v Plzni, kde je sečteno přes 50 procent volebních okrsků, vede s velkým náskokem ANO s 34,26 procenty, druhý je STAN (16,54 procent) a třetí ODS (13,91 procent).

Výsledky voleb 2026

Na průběžném čtvrtém místě byla v 19 hodin ODS s 13,91 procenty a na pátém místě KDU ČSL + PRO PLZEŇ s 11,46 procenty.

Podle lídra ODS v Plzni Lukáše Hegnera průběžné výsledky v Plzni odpovídají celostátní náladě. „Zatím o koalici nechci spekulovat. Jak už jsem avizoval před volbami, budeme sestavovat koalici, která se bude opírat hlavně o konkrétní témata, ne o konkrétní strany. Prioritou je bezpečnost, doprava a čistota města. Na to se budeme především zaměřovat v koaličním vyjednávání,“ komentoval průběh výsledků voleb Hegner.

Na otázku, zda bude ODS usilovat dostat se do vedení města, Hegner odpověděl, že by bylo špatné jít do voleb s tím, že ODS bude v opozici. „Chceme vystřídat současnou koalici a být součástí nové radniční koalice. Spolupráci si dokážeme představit se všemi demokratickými stranami, vylučujeme SPD, KSČM a Stačilo!,“ vyjmenoval lídr ODS.

Před čtyřmi roky sice vyhrála koalice SPOLU, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ale i přes tento úspěch skončila v opozici. Získala 27,72 procenta hlasů a 15 mandátů ve 47členném zastupitelstvu.

Podle předběžných výsledků, kdy je v Plzni spočítáno téměř 50 procent volebních okrsků, vede hnutí ANO s lídrem kandidátky, současným primátorem Romanem Zazryckým (vlevo). (10. října 2026)
Členové plzeňské ODS. Lídrem strany je Lukáš Hegner (třetí zleva). (10. října 2026)
Volební štáb uskupení PRO PLZEŇ, lídrem je Tomáš Morávek. (10. října 2026)
SPD sleduje vývoj voleb v Plzni v klubovně U kance na lobezské střelnici. Lídrem strany je Július Líška (v modré košili). (10. října 2026)
8 fotografií

Za koalicí těsně skončilo druhé hnutí ANO s 27,26 procenta a rovněž 15 mandáty. ANO se nakonec spojilo s Piráty a STAN a získalo na svoji stranu dva nezávislé zastupitele z SPD a celkem tak obsadilo 25 křesel.

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