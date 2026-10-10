Na průběžném čtvrtém místě byla v 19 hodin ODS s 13,91 procenty a na pátém místě KDU ČSL + PRO PLZEŇ s 11,46 procenty.
Podle lídra ODS v Plzni Lukáše Hegnera průběžné výsledky v Plzni odpovídají celostátní náladě. „Zatím o koalici nechci spekulovat. Jak už jsem avizoval před volbami, budeme sestavovat koalici, která se bude opírat hlavně o konkrétní témata, ne o konkrétní strany. Prioritou je bezpečnost, doprava a čistota města. Na to se budeme především zaměřovat v koaličním vyjednávání,“ komentoval průběh výsledků voleb Hegner.
Na otázku, zda bude ODS usilovat dostat se do vedení města, Hegner odpověděl, že by bylo špatné jít do voleb s tím, že ODS bude v opozici. „Chceme vystřídat současnou koalici a být součástí nové radniční koalice. Spolupráci si dokážeme představit se všemi demokratickými stranami, vylučujeme SPD, KSČM a Stačilo!,“ vyjmenoval lídr ODS.
Před čtyřmi roky sice vyhrála koalice SPOLU, tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ale i přes tento úspěch skončila v opozici. Získala 27,72 procenta hlasů a 15 mandátů ve 47členném zastupitelstvu.
Za koalicí těsně skončilo druhé hnutí ANO s 27,26 procenta a rovněž 15 mandáty. ANO se nakonec spojilo s Piráty a STAN a získalo na svoji stranu dva nezávislé zastupitele z SPD a celkem tak obsadilo 25 křesel.