Koalice zatím zveřejnila pouze jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO, jeho prvního náměstka Aleše Tolara ze STAN a náměstka Tomáše Morávka z PRO PLZEŇ, jména ostatních radních zveřejní v tomto týdnu.
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Výsledky voleb v Plzni: ANO vyhrálo s velkým náskokem, na druhém místě je STAN
V Plzni tak bude pokračovat koalice, která vládla předchozí čtyři roky, ovšem bez Pirátů, kteří se tentokrát do zastupitelstva nedostali. Zbývající tři strany se na společném vládnutí dohodly o volebním víkendu a ihned podepsaly memorandum. Předchozí koalice měla 28 hlasů.
Komunální volby v Plzni vyhrálo ANO, získalo 31,69 procenta hlasů a 18 mandátů, o tři víc než dosud. Druhý skončil STAN s deseti mandáty. Třetí ODS má osm zastupitelů. Čtvrté PRO PLZEŇ/KDU-ČSL má šest mandátů, pět zastupitelů mají na pátém místě Chceme Plzeň, což je spojení TOP 09, Zelených a nezávislých. Voleb se zúčastnilo 41,74 procenta voličů.