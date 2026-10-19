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ANO, STAN a PRO PLZEŇ podepsaly v Plzni koaliční smlouvu, mají pohodlnou většinu

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  10:08
Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem byl dosavadní primátor Roman Zarzycký, do druhého kola postoupila v Plzni také kandidátka za ANO Lucie Kantorová (na snímku ve fialovém). (10. října 2026) | foto: FOTO Petr EretMAFRA

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...
Primátor Plzně Roman Zarzycký a hejtman Kamal Farhan sledují průběžné výsledky...
Podle předběžných výsledků, kdy je v Plzni spočítáno téměř 50 procent volebních...
Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem...
9 fotografií
Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a PRO PLZEŇ s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice se dohodla, že sníží počet radních z dosavadních 11 na devět, ze 13 na 11 klesne také počet poradních komisí.

Senátní volby 2026: druhé kolo

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Koalice zatím zveřejnila pouze jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO, jeho prvního náměstka Aleše Tolara ze STAN a náměstka Tomáše Morávka z PRO PLZEŇ, jména ostatních radních zveřejní v tomto týdnu.

Výsledky voleb v Plzni: ANO vyhrálo s velkým náskokem, na druhém místě je STAN

V Plzni tak bude pokračovat koalice, která vládla předchozí čtyři roky, ovšem bez Pirátů, kteří se tentokrát do zastupitelstva nedostali. Zbývající tři strany se na společném vládnutí dohodly o volebním víkendu a ihned podepsaly memorandum. Předchozí koalice měla 28 hlasů.

Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem byl dosavadní primátor Roman Zarzycký, do druhého kola postoupila v Plzni také kandidátka za ANO Lucie Kantorová (na snímku ve fialovém). (10. října 2026)
Oslavy výsledků ve štábu ANO v Plzni. Ano vyhrálo v komunálních volbách, lídrem byl dosavadní primátor Roman Zarzycký, do druhého kola postoupila v Plzni také kandidátka za ANO Lucie Kantorová (na snímku ve fialovém). (10. října 2026)
Primátor Plzně Roman Zarzycký a hejtman Kamal Farhan sledují průběžné výsledky ve štábu ANO. (10. října 2026)
Podle předběžných výsledků, kdy je v Plzni spočítáno téměř 50 procent volebních okrsků, vede hnutí ANO s lídrem kandidátky, současným primátorem Romanem Zazryckým (vlevo). (10. října 2026)
9 fotografií

Komunální volby v Plzni vyhrálo ANO, získalo 31,69 procenta hlasů a 18 mandátů, o tři víc než dosud. Druhý skončil STAN s deseti mandáty. Třetí ODS má osm zastupitelů. Čtvrté PRO PLZEŇ/KDU-ČSL má šest mandátů, pět zastupitelů mají na pátém místě Chceme Plzeň, což je spojení TOP 09, Zelených a nezávislých. Voleb se zúčastnilo 41,74 procenta voličů.

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