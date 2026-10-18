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Skáču do rozjetého vlaku, ve kterém jsem ještě nebyl. Senátor Řehka o svých cílech

Jitka Kubíková Šrámková
  9:00

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Karel Řehka slaví zvolení senátorem. (17. října 2026) | foto: Petr EretMAFRA

Nově zvolený senátor za obvod Plzeň-město Karel Řehka slavil vítězství společně s manželkou Michaelou v restauraci v centru Plzně. Soupeřku Lucii Kantorovou z ANO porazil nominant STAN ve druhém kole rozdílem bezmála 20 procent hlasů. „Jsem neskutečně vděčný za důvěru, kterou mi voliči dali,“ byla jeho první slova po sečtení hlasů ze všech volebních okrsků.

Senátní volby 2026: druhé kolo

Cheb | Louny | Plzeň-město | Pelhřimov | Příbram | Praha 5 | Praha 9 | Praha 1 | Kladno | Česká Lípa | Kolín | Hradec Králové | Žďár nad Sázavou | Znojmo | Brno-město | Přerov | Litovel | Frýdek-Místek | Ostrava-město | Karviná | Zlín | Uherské Hradiště

Jednapadesátiletý válečný veterán, bývalý náčelník generálního štábu armády ČR a bezpečnostní analytik Karel Řehka si na vítězství připil s přáteli pivem.

„Důvěru, kterou mi voliči dali, beru jako obrovský závazek. Budu dělat maximum pro to, abych je nezklamal. Chtěl bych poděkovat všem, kteří šli k volbám. Volební účast tady v Plzni je úžasná. Jsem strašně vděčný a moc bych chtěl poděkovat všem podporovatelům,“ shrnul.

Moje know-how a moje kariéra nahrává tomu, že tam můžu přinést více věcí k bezpečnosti, ale budu se věnovat úplně všem tématům, která budou na stole.

Karel Řehkanově zvolený senátor za STAN

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