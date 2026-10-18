Jednapadesátiletý válečný veterán, bývalý náčelník generálního štábu armády ČR a bezpečnostní analytik Karel Řehka si na vítězství připil s přáteli pivem.
„Důvěru, kterou mi voliči dali, beru jako obrovský závazek. Budu dělat maximum pro to, abych je nezklamal. Chtěl bych poděkovat všem, kteří šli k volbám. Volební účast tady v Plzni je úžasná. Jsem strašně vděčný a moc bych chtěl poděkovat všem podporovatelům,“ shrnul.
Moje know-how a moje kariéra nahrává tomu, že tam můžu přinést více věcí k bezpečnosti, ale budu se věnovat úplně všem tématům, která budou na stole.