Je zapotřebí omezit šílenou byrokracii, říká volební jednička ANO Mádlová

Autor:
  9:23
Pozici poslankyně obhajuje ve volbách do Sněmovny Ivana Mádlová. Po čtyřech letech je opět jedničkou na kandidátce hnutí ANO v Plzeňském kraji. Ivana Mádlová tvrdí, že se chce hodně zaměřit na omezení byrokracie, která je podle ní v Česku extrémně přebujelá.

Ivana Mádlová, volební jednička ANO v Plzeňském kraji. Post poslankyně bude v nadcházejících volbách obhajovat.(26. září 2025) | foto: Martin Polívka, MAFRA

ANO kritizuje zvýšené výdaje na zbrojení. Proč, když zejména válka na Ukrajině, která se brání agresi Ruska, je pádný důvod k posilování obrany?
Pro mě osobně je bezpečnost jednou z priorit. Nejsme primárně proti navyšování výdajů na obranu, ale jsme proti tomu, abychom se upínali k částkám, které nejsme schopni efektivně utratit a vyměníme zbraně za celkovou prosperitu země. Nákup zbraní na úkor prosperity je mimo jiné znakem diktatur. Nicméně vlastní bezpečnost určitě posilovat musíme. To chceme efektivně, transparentně a bez předražených zakázek.

Hnutí ANO chce v případě, že bude vládnout, zrušit takzvanou muniční iniciativu České republiky, která pomáhá zásobovat municí Ukrajinu, která se brání Rusku. Ten nápad se osvědčil, dobře funguje a Česko je za ně oceňováno v zahraničí. Proč chcete ten projekt zastavit?
My říkáme, že tuto iniciativu by mělo převzít NATO, které má na takovou agendu zkušenosti. Podle našich informací jsou s municí z české iniciativy leckdy problémy. NATO má na takovou záležitost lepší erudici a zázemí.

Volební rádce iDNES.cz

Ve vašem hnutí máte výhrady například k platům policistů nebo učitelů, chtěli byste pro ně víc peněz. Kde byste na to sehnali finance?
Možností je víc. V první řadě se musíme zaměřit na omezení šedé ekonomiky. Zároveň naši ekonomové mluví o návratu elektronické evidence tržeb v nějaké modernizované podobě. Tím by stát mohl získat 10 až 15 miliard korun. Pak je tu otázka omezení nelegálního zaměstnávání, které je spojené s úniky odvodů do zdravotního a sociálního pojištění. Potom jsou tu veřejné zakázky, kde jde o to, aby byly zadávány efektivně.

Klíčová je i podpora ekonomiky. Musíme vytvořit legislativní a kapitálové prostředí tak, aby se firmám v Česku dobře podnikalo. U nás by bylo dobré víc podpořit začínající podnikatele a pomoci jim najít potřebný kapitál v Česku, aby ho nemuseli hledat v zahraničí. Velmi důležité je zjednodušení šílené byrokracie, která firmy trápí, to je v České republice velký problém. Nárůst regulace a administrativy je neúnosný.

O omezování byrokracie politici mluví spoustu let a zatím se zdá, že ať byl u vlády kdokoliv, včetně ANO, situace se k lepšímu nezměnila a spíš se zhoršuje. Teď máte nějaký recept?
Podle mě to bude jeden z nejtěžších úkolů, ale je můj letitý sen, to změnit. Mám s tím praktickou zkušenost z FN Plzeň. Ráda bych se dočkala toho, že jednou bude možné vidět přehled, jak jsou jednotlivé zákony na sebe propojené, co ovlivňují, kolik formulářů a hlášení je potřeba a k jakému účelu. Mou osobní vizí by byl rozsáhlý audit stávajících povinností a byrokratických překážek. Následovala by redukce duplicit a zbytečností. To je podle mě jedna z klíčových věcí, na které bychom se měli zaměřit stejně jako na digitalizaci. Jednoznačně by to vedlo k zeštíhlení státní správy, která má minimálně zasahovat občanům a firmám do života.

Volební kalkulačka 2025

Letos bylo schváleno, že se v Česku bude v příštích letech postupně zvyšovat věk pro odchod do důchodu až na 67 let. ANO deklaruje, že chce vrátit hranici pro odchod do důchodu na 65 let. Přitom je jasné, že lidí v produktivním věku ubývá, zatímco seniorů v důchodu přibývá. Pokud ANO splní slib, bude schopen stát důchodový systém v budoucnu financovat a zároveň udržet výši penzí na přijatelné úrovni?
Myslím, že chybou vlády při úpravě systému bylo, že zasáhla do stávajících důchodů. Zvýšení hranice pro odchod do důchodu se dotkne lidí narozených od roku 1966. Od příštího roku je snížený výpočet důchodů a jsou tam restrikce pro valorizaci. Takže se má odcházet do důchodů déle a za horších podmínek. To považujeme za nešťastné. Zasahovat do systému tak, že se to dotkne už stávajících důchodců, je špatné.

V tomto roce se zvýšily koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. ANO proti tomu vehementně protestovalo. Ale jednalo se o velmi malé zvýšení o 25 korun a navíc po zhruba 16 letech. Co vám na tom tak vadilo?
Ministr kultury Martin Baxa na začátku působení vlády tvrdil, že zvyšování koncesionářských poplatků neboli televizní a rozhlasové daně není na pořadu dne. Pak se najednou utrhl a rozhodl se televizní a rozhlasovou daň navýšit. My v zásadě nevíme, co se s těmi penězi stane. Na jedné straně televize tvrdí, že nemá peníze a na druhé straně vyplácí královské odstupné. Považuji za nehorázné, že se poplatky týkají vlastníků telefonů s internetem. Řada mladých lidí televizi nemá a nesleduje ji. Nehorázné je i to, že poplatky se vztahují na firmy, pokud mají obrazovku a používají ji k něčemu úplně jinému než sledování televize a používají ji k provozu ve firmě. U některých společností jdou ty poplatky do statisíců a je to pro ně další finanční zatížení.

Hlavní město Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Karlovarský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Královéhradecký kraj
Pardubický kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Moravskoslezský kraj
Ústecký kraj
Kliknutím vyberte kraj.

Dokonce prý máte v úmyslu koncesionářské poplatky zrušit. Je to tak?
Uvažujeme o tom, že bychom sloučili Českou televizi s Českým rozhlasem a o tom, že by byly placené ze státního rozpočtu.

Ale pokud by byla veřejnoprávní média placená státem, dostanou se pod přímý vliv politiků, a to by mohlo negativně ovlivnit zpravodajství nebo publicistiku.
V současné době politici volí Radu České televize. Nicméně v Evropě vidíme příklady států, které televizi financují ze státního rozpočtu a žádný soumrak demokracie tam nenastal. Já osobně bych si představovala i větší prostor pro diskuse s širokou škálou názorů na aktuální témata, která se dotýkají celé společnosti.

Tematické debaty televize vysílá a její zpravodajství i publicistika jsou odborníky hodnoceny jako velmi dobré. A nabízí se srovnání s mnohem horší úrovní v Maďarsku nebo Slovensku, kde televizi ovládl stát. Podle odborných analýz tam vysílání viditelně straní vládě a opozice byla výrazně potlačena.
To nezpochybňuji. Nevím, jako funguje veřejnoprávní televize v Maďarsku. Ale v České televizi bych si dokázala představit, že v debatách na některá témata bude víc oponentů, více kritiky a objektivity. A pak je tady otázka, co má být programovým obsahem veřejnoprávní televize, co všechno má být financované z koncesionářských poplatků.

V Česku je nedostatek zařízení pro seniory, zejména těch se zvláštním režimem. Víte, jak to změnit?
Stárnutí populace v Česku a jeho důsledky jsou dlouhodobý problém. V našem kraji je stárnutí populace mírně nad průměrem republiky, na 138 seniorů nad 65 let připadá sto mladých do 15 let. Provoz a výstavba domů pro seniory je v gesci krajů, případně měst nebo obcí. Stát by se měl snažit, aby vytvořil zákonné podmínky pro rozvoj a fungování různých sociálních služeb. V této oblasti je třeba spolupracovat i se soukromým sektorem a určitě by pomohlo zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Na to bychom se chtěli zaměřit.

Většina stran před volbami slibuje zlepšení dostupnosti zdravotní péče, která se v řadě zejména venkovských oblastí zhoršuje. Jak by to podle vás mohl stát změnit?
Jsem přesvědčená, že naše zdravotnictví se nevyhne reformám ve struktuře zdravotní péče. Data ukazují, že v regionálních nemocnicích jsou leckde nevyužitá lůžka pro akutní péči a bude nutné zřizovat víc lůžek pro jednodenní a dlouhodobou péči. Bude důležité se také věnovat takzvané cestě pacienta u závažných, například onkologických onemocnění, aby se pacient dostal k léčbě včas. Víme, že na magnetickou rezonanci se k potvrzení diagnózy čeká týdny, a to není v pořádku.

Je také potřeba zlepšit plánování v oblasti odborného personálu. Tam máme rezervy zejména u nelékařských profesí. Bylo by dobré víc využít vzdělání a specializace zdravotních sester a posílit jejich kompetence. Od roku 2004 nám vychází stále více absolventů lékařských fakult, ale je také více sester. Takže pokud někde chybí, je otázka, jestli není problém v rozmístění zdravotnického personálu.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Nejčtenější

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Přestavěná okružní křižovatka na Borských polích v Plzni ještě nezačala sloužit řidičům a už někteří mají obavu, jak se ve změti semaforů a cedulí vyznají a co si počnou, když se náhodou zařadí do...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Turbokřižovatka v Plzni se otevře za osm dnů, přibyly semafory a zábrany

Se zpožděním čtyř týdnů se řidičům otevře v sobotu 27. září časně ráno přestavěný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. Vjezdy a průjezd po něm budou řídit semafory, přejíždění mezi pruhy...

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

Je zapotřebí omezit šílenou byrokracii, říká volební jednička ANO Mádlová

Pozici poslankyně obhajuje ve volbách do Sněmovny Ivana Mádlová. Po čtyřech letech je opět jedničkou na kandidátce hnutí ANO v Plzeňském kraji. Ivana Mádlová tvrdí, že se chce hodně zaměřit na...

27. září 2025  9:23

Liga miliardářů se rozrůstá. Co se bude v Plzni dít a proč boháče fotbal tolik láká?

Za poslední rok svůj majetek téměř zdvojnásobil. Jeho celkové jmění se podle letošního žebříčku americké agentury Bloomberg šplhá skoro k 380 miliardám korun, což z něj nově činí vůbec nejbohatšího...

27. září 2025

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

26. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:33

Dálnici D5 na Tachovsku uzavřela srážka dvou kamionů na čerpací stanici

Dva kamiony se v pátek dopoledne srazily v prostoru čerpací stanice na 123. kilometru dálnice D5 ve směru na Rozvadov. Kvůli přistávání vrtulníku letecké záchranné služby byl provoz na dálnici na čas...

26. září 2025  13:11,  aktualizováno  16:42

Na kole z Plzně do Prahy. Finišuje dostavba cyklostezky mezi Plzní a Chrástem

Cyklistům a chodcům se v průběhu října otevře poslední úsek stezky mezi Plzní a Chrástem, která nahradila zrušenou železniční trať. Stavební firma finišuje s napojením nové cesty na roky používanou...

26. září 2025  14:14

Ze sklepa vynesli bezvládného seniora. Hasiči prověřují otravu při pálení alkoholu

V rodinném domě v Plané u Mariánských Lázní zasahují od pátečního rána hasiči i zdravotníci. Ze sklepa domu vynesli sedmasedmdesátiletého muže s poruchou vědomí. Je možné, že se nadýchal alkoholových...

26. září 2025  11:59

Jsme totálně naštvaní, řekl trenér Koubek. U hráčů mu chybí rutina i zkušenosti

Po zápase se vřele pozdravil se svým protějškem Robbie Keanem, někdejším slavným irským útočníkem, který trénuje Ferencváros Budapešť. Pak už se trenér plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek tvářil...

26. září 2025  8:22

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských...

25. září 2025  23:58

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  22:55

Babiši, vy nepatříte sem, ale do blázince, řval důchodce na mítinku v Dobřanech

„Pane Babiši, vy jste si spletl místo. Vy jste měl jet o kousek dál, tam je psychiatrická nemocnice. Vy sem nepatříte,“ řval ve čtvrtek odpoledne na předsedu hnutí ANO Andreje Babiše v Dobřanech na...

25. září 2025  17:41

Unikátní naleziště vydalo stovky keltských mincí, lokalitu archeologové tají

Vše začalo malou keltskou mincí nepravidelného oválného tvaru o velikosti 12 na 15 milimetrů. Na přísně utajené lokalitě severního Plzeňska ji před několika lety objevil amatérský archeolog. Nejprve...

25. září 2025  17:04

Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného...

25. září 2025  13:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.