ANO kritizuje zvýšené výdaje na zbrojení. Proč, když zejména válka na Ukrajině, která se brání agresi Ruska, je pádný důvod k posilování obrany?
Pro mě osobně je bezpečnost jednou z priorit. Nejsme primárně proti navyšování výdajů na obranu, ale jsme proti tomu, abychom se upínali k částkám, které nejsme schopni efektivně utratit a vyměníme zbraně za celkovou prosperitu země. Nákup zbraní na úkor prosperity je mimo jiné znakem diktatur. Nicméně vlastní bezpečnost určitě posilovat musíme. To chceme efektivně, transparentně a bez předražených zakázek.
Hnutí ANO chce v případě, že bude vládnout, zrušit takzvanou muniční iniciativu České republiky, která pomáhá zásobovat municí Ukrajinu, která se brání Rusku. Ten nápad se osvědčil, dobře funguje a Česko je za ně oceňováno v zahraničí. Proč chcete ten projekt zastavit?
My říkáme, že tuto iniciativu by mělo převzít NATO, které má na takovou agendu zkušenosti. Podle našich informací jsou s municí z české iniciativy leckdy problémy. NATO má na takovou záležitost lepší erudici a zázemí.
Ve vašem hnutí máte výhrady například k platům policistů nebo učitelů, chtěli byste pro ně víc peněz. Kde byste na to sehnali finance?
Možností je víc. V první řadě se musíme zaměřit na omezení šedé ekonomiky. Zároveň naši ekonomové mluví o návratu elektronické evidence tržeb v nějaké modernizované podobě. Tím by stát mohl získat 10 až 15 miliard korun. Pak je tu otázka omezení nelegálního zaměstnávání, které je spojené s úniky odvodů do zdravotního a sociálního pojištění. Potom jsou tu veřejné zakázky, kde jde o to, aby byly zadávány efektivně.
Klíčová je i podpora ekonomiky. Musíme vytvořit legislativní a kapitálové prostředí tak, aby se firmám v Česku dobře podnikalo. U nás by bylo dobré víc podpořit začínající podnikatele a pomoci jim najít potřebný kapitál v Česku, aby ho nemuseli hledat v zahraničí. Velmi důležité je zjednodušení šílené byrokracie, která firmy trápí, to je v České republice velký problém. Nárůst regulace a administrativy je neúnosný.
O omezování byrokracie politici mluví spoustu let a zatím se zdá, že ať byl u vlády kdokoliv, včetně ANO, situace se k lepšímu nezměnila a spíš se zhoršuje. Teď máte nějaký recept?
Podle mě to bude jeden z nejtěžších úkolů, ale je můj letitý sen, to změnit. Mám s tím praktickou zkušenost z FN Plzeň. Ráda bych se dočkala toho, že jednou bude možné vidět přehled, jak jsou jednotlivé zákony na sebe propojené, co ovlivňují, kolik formulářů a hlášení je potřeba a k jakému účelu. Mou osobní vizí by byl rozsáhlý audit stávajících povinností a byrokratických překážek. Následovala by redukce duplicit a zbytečností. To je podle mě jedna z klíčových věcí, na které bychom se měli zaměřit stejně jako na digitalizaci. Jednoznačně by to vedlo k zeštíhlení státní správy, která má minimálně zasahovat občanům a firmám do života.
Letos bylo schváleno, že se v Česku bude v příštích letech postupně zvyšovat věk pro odchod do důchodu až na 67 let. ANO deklaruje, že chce vrátit hranici pro odchod do důchodu na 65 let. Přitom je jasné, že lidí v produktivním věku ubývá, zatímco seniorů v důchodu přibývá. Pokud ANO splní slib, bude schopen stát důchodový systém v budoucnu financovat a zároveň udržet výši penzí na přijatelné úrovni?
Myslím, že chybou vlády při úpravě systému bylo, že zasáhla do stávajících důchodů. Zvýšení hranice pro odchod do důchodu se dotkne lidí narozených od roku 1966. Od příštího roku je snížený výpočet důchodů a jsou tam restrikce pro valorizaci. Takže se má odcházet do důchodů déle a za horších podmínek. To považujeme za nešťastné. Zasahovat do systému tak, že se to dotkne už stávajících důchodců, je špatné.
V tomto roce se zvýšily koncesionářské poplatky za Českou televizi a Český rozhlas. ANO proti tomu vehementně protestovalo. Ale jednalo se o velmi malé zvýšení o 25 korun a navíc po zhruba 16 letech. Co vám na tom tak vadilo?
Ministr kultury Martin Baxa na začátku působení vlády tvrdil, že zvyšování koncesionářských poplatků neboli televizní a rozhlasové daně není na pořadu dne. Pak se najednou utrhl a rozhodl se televizní a rozhlasovou daň navýšit. My v zásadě nevíme, co se s těmi penězi stane. Na jedné straně televize tvrdí, že nemá peníze a na druhé straně vyplácí královské odstupné. Považuji za nehorázné, že se poplatky týkají vlastníků telefonů s internetem. Řada mladých lidí televizi nemá a nesleduje ji. Nehorázné je i to, že poplatky se vztahují na firmy, pokud mají obrazovku a používají ji k něčemu úplně jinému než sledování televize a používají ji k provozu ve firmě. U některých společností jdou ty poplatky do statisíců a je to pro ně další finanční zatížení.
Dokonce prý máte v úmyslu koncesionářské poplatky zrušit. Je to tak?
Uvažujeme o tom, že bychom sloučili Českou televizi s Českým rozhlasem a o tom, že by byly placené ze státního rozpočtu.
Ale pokud by byla veřejnoprávní média placená státem, dostanou se pod přímý vliv politiků, a to by mohlo negativně ovlivnit zpravodajství nebo publicistiku.
V současné době politici volí Radu České televize. Nicméně v Evropě vidíme příklady států, které televizi financují ze státního rozpočtu a žádný soumrak demokracie tam nenastal. Já osobně bych si představovala i větší prostor pro diskuse s širokou škálou názorů na aktuální témata, která se dotýkají celé společnosti.
Tematické debaty televize vysílá a její zpravodajství i publicistika jsou odborníky hodnoceny jako velmi dobré. A nabízí se srovnání s mnohem horší úrovní v Maďarsku nebo Slovensku, kde televizi ovládl stát. Podle odborných analýz tam vysílání viditelně straní vládě a opozice byla výrazně potlačena.
To nezpochybňuji. Nevím, jako funguje veřejnoprávní televize v Maďarsku. Ale v České televizi bych si dokázala představit, že v debatách na některá témata bude víc oponentů, více kritiky a objektivity. A pak je tady otázka, co má být programovým obsahem veřejnoprávní televize, co všechno má být financované z koncesionářských poplatků.
V Česku je nedostatek zařízení pro seniory, zejména těch se zvláštním režimem. Víte, jak to změnit?
Stárnutí populace v Česku a jeho důsledky jsou dlouhodobý problém. V našem kraji je stárnutí populace mírně nad průměrem republiky, na 138 seniorů nad 65 let připadá sto mladých do 15 let. Provoz a výstavba domů pro seniory je v gesci krajů, případně měst nebo obcí. Stát by se měl snažit, aby vytvořil zákonné podmínky pro rozvoj a fungování různých sociálních služeb. V této oblasti je třeba spolupracovat i se soukromým sektorem a určitě by pomohlo zrychlení a zjednodušení povolování staveb. Na to bychom se chtěli zaměřit.
Většina stran před volbami slibuje zlepšení dostupnosti zdravotní péče, která se v řadě zejména venkovských oblastí zhoršuje. Jak by to podle vás mohl stát změnit?
Jsem přesvědčená, že naše zdravotnictví se nevyhne reformám ve struktuře zdravotní péče. Data ukazují, že v regionálních nemocnicích jsou leckde nevyužitá lůžka pro akutní péči a bude nutné zřizovat víc lůžek pro jednodenní a dlouhodobou péči. Bude důležité se také věnovat takzvané cestě pacienta u závažných, například onkologických onemocnění, aby se pacient dostal k léčbě včas. Víme, že na magnetickou rezonanci se k potvrzení diagnózy čeká týdny, a to není v pořádku.
Je také potřeba zlepšit plánování v oblasti odborného personálu. Tam máme rezervy zejména u nelékařských profesí. Bylo by dobré víc využít vzdělání a specializace zdravotních sester a posílit jejich kompetence. Od roku 2004 nám vychází stále více absolventů lékařských fakult, ale je také více sester. Takže pokud někde chybí, je otázka, jestli není problém v rozmístění zdravotnického personálu.
