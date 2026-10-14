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Jsem jen nas**ný, nesnáším ANO, říká Aschenbrenner. Plakát, kde hnutí podporuje, přelepí

Jitka Kubíková Šrámková
  15:46

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Na kontroverzních billboardech je Lumír Aschenbrenner z ODS na fotografii společně s Lucií Kantorovou, která postoupila do druhého kola za ANO. (14. října 2026) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Boj o místo v senátu se v Plzni zauzlil v nečekaný souboj ODS, STAN a ANO. Ve městě se totiž objevily kontroverzní billboardy. Je na nich dlouholetý senátor a nyní neúspěšný kandidát Lumír Aschenbrenner z ODS společně s Lucií Kantorovou, která postoupila do druhého kola za ANO. Končící senátor sice tvrdí, že ANO nepodporuje, plakát s jeho fotkou ale vyznívá jinak. „Billboard se přelepí,“ ujišťuje v rozhovoru pro iDNES.cz Aschenbrenner.

Výsledky voleb 2026

Plakátovací plochy původně zaplatila ODS, následně ji poskytla k volnému použití hnutí ANO. Nepostupující kandidáti přitom často po prvním kole využívají předplacené výlepové plochy k poděkování voličům.

„Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!,“ hlásá na billboardu Lucie Kantorová z ANO. Naráží na to, že její konkurent, bývalý náčelník Generálního štábu České republiky Karel Řehka vyslaný do senátu za STAN, bydlí pár kilometrů od Plzně.

Já lidi chápu, že si myslí, že jsem uražený. Nejsem, mám úplně jiné starosti, jsem pouze nas**ný, to ano, ale ono to přejde.

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