Plakátovací plochy původně zaplatila ODS, následně ji poskytla k volnému použití hnutí ANO. Nepostupující kandidáti přitom často po prvním kole využívají předplacené výlepové plochy k poděkování voličům.
„Plzeň má v Senátu zastupovat člověk, který v Plzni žije!,“ hlásá na billboardu Lucie Kantorová z ANO. Naráží na to, že její konkurent, bývalý náčelník Generálního štábu České republiky Karel Řehka vyslaný do senátu za STAN, bydlí pár kilometrů od Plzně.
Já lidi chápu, že si myslí, že jsem uražený. Nejsem, mám úplně jiné starosti, jsem pouze nas**ný, to ano, ale ono to přejde.