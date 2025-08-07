Preference Pirátů rychle rostou. Politolog vysvětluje, proč průzkumy mohou klamat

Pirátům v posledních měsících rostou volební preference. Zatímco na začátku roku jim průzkumy přisuzovaly okolo 5 procent, podle poslední sondáže agentury Ipsos by je volilo skoro 9 procent voličů. Sami Piráti si to vysvětlují spojením s influencery či zahájením protikorupční kampaně. Politolog Michal Pink však varuje, že preference v letních měsících ovlivňuje metoda měření.
Před budovou ministerstva spravedlnosti uspořádali Piráti happening, během něhož představili konkrétní kroky požadovaná v reakci na bitcoinovou kauzu a zároveň odhalili svůj plán boje proti korupci. (5. srpna 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Podle srpnového průzkumu agentury Ipsos zaznamenali Piráti největší zisk od jejich odchodu z vlády. Zatímco v lednu činily jejich preference pouhých pět procent, na přelomu července a srpna by je volilo 8,6 procent voličů.

„Ten trend není úplně nový. V průzkumech agentury STEM byl patrný už v červnu a červencové týdny ho potvrdily,“ říká pro iDNES.cz volební manažer Pirátů Jan Fára Andrš.

Za zlomový moment označuje zahájení kampaně a následné zaměření na protikorupční témata, která strana spojila s bitcoinovou kauzou. „Ukázali jsme, že jsme v plné síle, a podařilo se nám na to navázat. Větší přítomnost a důraz na naše hlavní témata nám pomohly,“ je přesvědčený.

Letní kampaň Piráti pojali netradičně – spolupracují s influencery, kteří jim pomáhají oslovit mladé voliče.

„Stand-up komik Big Daddy Micky hraje v kampani velkou roli. Dělá podcasty s našimi lídry, je aktivní na sítích a díky tomu se dostáváme k lidem, kteří by politiku jinak nesledovali,“ tvrdí Andrš a dodává, že právě mladí představují významnou část pirátských voličů.

Předvolební kampaň pomáhá preferencím Pirátů také podle politologa Milana Školníka z České zemědělské univerzity v Praze. „Kampaň Pirátů je dobře viditelná, dostává se k mladým na sociálních sítích. Dá se říct, že se perou o liberálně progresivistické voliče s hnutím STAN, jehož přístup není vyzkoušený, a je otázka, nakolik je efektivní,“ bilancuje Školník pro iDNES.cz.

Výsledek může být zkreslený, míní politolog

Politolog Michal Pink z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ale namítá, že růst preferencí Pirátů přichází v době, kdy jsou lidé uvolněnější, na dovolených, a volební nálada nemusí odpovídat podzimní realitě. Varuje proto před přeceňováním aktuálních výsledků průzkumů.

„Je potřeba se podívat na techniku, jakou agentury data sbírají. Když někomu vyjde 5,5 nebo 9,5 procenta, je to v zásadě podobné. V létě navíc chybí část aktivních voličů, takže bych si počkal na září,“ upozorňuje.

S tímto názorem souhlasí i Školník. „Kdybychom viděli nárůst nad 10 procent, mohli bychom to označit za větší zlom. Nyní ale musíme počkat na další průzkumy, zda to potvrdí,“ dodává.

Pink zároveň připomíná, že podpora Pirátů je dlouhodobě nestabilní a jejich voliči – často mladí nebo prvovoliči – mají méně ustálené volební preference. „To, co vypadá jako osmiapůlprocentní výsledek, může být i výsledkem metodiky nebo dočasného efektu kampaně,“ míní politolog.

Piráti v černých úborech žádali Stanjurovu rezignaci, kolem sebe foukali mlhu

Změnu nálady mohla ovlivnit i personální výměna. Piráty už nevede Ivan Bartoš, ale náměstek pražského primátora Zdeněk Hřib, který podle odborníků může na část voličů působit jako srozumitelnější a civilnější tvář. Pomoci mohlo i spojení se Zelenými, ačkoli podle Pinka to na růstu preferencí nemá zásadní vliv.

„Má to smysl, ale potenciál Zelených je půl procenta, možná jedno. Rozhodně to není motor, který by Piráty vytáhl o tři procenta nahoru,“ vysvětluje.

Otázkou podle něj zůstává, nakolik se vzestupný trend letních preferencí přetaví v reálný volební zisk. Politologové upozorňují, že rozhodne podzim, kdy se volební nálada zpravidla stabilizuje a více odpovídá skutečné voličské účasti.

Předvolební průzkumy pro parlamentní volby

Zdroj: průzkumy agentur STEM, Ipsos, Kantar, Median, NMS

