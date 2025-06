Zelení by měli mít jistá místa na kandidátkách Pirátů ve většině krajů. Třeba spolupředsedkyně Strany zelených Gabriela Svárovská bude kandidovat v Praze na 12. místě.

„Chci zdůraznit, že nejde o koalici, ale o to, že na naší kandidátce budou i odborníci a odbornice ze Strany Zelených,“ řekl už dříve předseda Pirátů Zdeněk Hřib.

Straně tak bude stačit pro vstup do Poslanecké sněmovny zisk pěti procent hlasů. Pokud by kandidovali v koalici, potřebovali by nejméně osm procent.

Obě strany slibují, že před volbami přijdou s jasným plánem, jak rozhýbat českou ekonomiku a zvýšit příjmy pro 90 procent rodin snížením daní.