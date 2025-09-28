Předseda Pirátů Hřib se zajímal, jak šéf SPD Okamura dokáže hodiny řečnit

Eva Pospíšilová
  15:00
Středa, po sedmé hodině večer. V kolínském baru Pod Hodinama se právě rozjíždí debata s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem a lídrem středočeské kandidátky Ivanem Bartošem.
61 fotografií

„Dokud budou otázky, tak to dokážeme držet. Není úplně jednoduchý udržet pozornost, nechodit na toaletu, pokud teda nejseš Okamura, delší dobu, obzvlášť, když u toho piješ pivo, i nealkoholické…,“ hřímá do mikrofonu Bartoš.

Do řeči mu skáče Hřib. „Jsem přemýšlel, jak to vlastně (Okamura) dělá?“ ptá se pražský primátor svého moderátorského kolegy ze Sněmovny. Právě v té během uplynulého volebního období dokázal šéf SPD Tomio Okamura prořečnit u pultíku i několik hodin denně.

Když porazíme SPD, nechá si Hřib zaplést mé dredy, slibuje exšéf Pirátů Bartoš

„Já myslím, že má plínku,“ odpovídá mu Bartoš. „Podle mě má cévku,“ kontruje Hřib. „Ne, ne, on bere nějaké prášky, které to potlačujou, ale ony tě jako docela vyjedou. Protože my jsme jednou oddálili zahájení Sněmovny a on už si je dal, fakt jako, mně to říkali espéďáci, on už si je dal a jako najelo mu to a na jednání s vedením Sněmovny už byl úplně říčnej,“ líčí Bartoš.

„No to je jedno. My nic takového nemáme, takže bych to viděl na hoďku, hoďku čtvrt debaty, která bude open mike (s mikrofonem), a pak můžeme vzít harmoniku, kytary a dát si to trošku volnější,“ končí Bartoš svůj zahajovací proslov.

Na akci Na pivo se Zdeňkem a Ivanem je přes padesát lidí. Minimálně dvacet je ale od Pirátů. Zbytek jsou převážně mladí do pětadvaceti let.

Stranické montérky a plán

V rámci akce Den s lídrem strávili reportéři MF DNES několik hodin právě s šéfem Pirátů. Bartoš byl jeho doprovod.

Ve středu ráno se se Zdeňkem Hřibem reportéři potkali na pražském smíchovském nádraží. Politik s dalšími kandidáty do Sněmovny tu měl rozdávat letáky s plánem na boj proti korupci. Hřib na místo přišel v červených kalhotách a světlém svetru. Ve vestibulu stanice se přivítal s Bartošem, který už byl převlečený do obleku připomínajícího montérky s nápisem na zádech: Nakopneme protikorupční úklid.

Stejný oblek si na sebe vzal i Hřib. S letáky v rukách a dalšími piráty po boku následně vyrazil ke vstupu do metra. „Ať žijou komunisti,“ utrousil asi sedmdesátiletý důchodce při pohledu na procházející skupinku připomínající kameloty.

Zdaníme byty Rusům a spekulantům, Stanjura maže miliardářům, říká Hřib

U vstupu do metra se Hřib s Bartošem rozdělili a každý zamířil k jinému.

„Máme plán na boj s korupcí,“ lákal na sebe pozornost Hřib. Ruku měl přitom nataženou tak, aby si kolemjdoucí z ní mohli vzít leták. Zejména starší procházející ale povětšinou jen zavrtěli hlavou, nebo si leták vzali ze zvyku. „Panebože, to je od Pirátů,“ zhrozila se jedna z žen a obratem leták vyhodila do koše.

Předvolební kampaň PIRÁTI. Na pivo se Zdeňkem Hřibem a Ivanem Bartošem. (24. září 2025)

I další žena leták odmítla. Dala se ale s Hřibem do řeči. „Řekněte mi k té digitalizaci stavebního řízení, to jste se nemohli poučit někde ve světě. To to muselo stát tolik peněz? A ještě to zdražuje byty,“ pustila se do náměstka pražského primátora. Pro kontext, kvůli zpackané digitalizaci stavebního řízení musel Ivan Bartoš opustit post ministra pro místní rozvoj.

V důvěrném rozhovoru se Hřib snažil situaci ženě vysvětlit. Když odcházela, spokojená ale nebyla. „Ne, já rozhodně nejsem jejich voličkou. Jsem na ně rozzlobená. Jen slibují. To nám ale bydlení nezlevní,“ svěřila reportérce iDNES.cz na odchodu.

Studenti chtějí mluvit, ne sliby

Většinu přinesených letáků a propagačních věcí se ale nakonec Hřibovi s Bartošem a Olgou Richterovou podařilo za hodinu rozdat. Brali si je nicméně povětšinou mladí lidé. „Díky, držíme vám palce,“ poděkoval asi osmnáctiletý student. „Budu vás volit,“ přidala se procházející dívka.

Mladí lidé jsou pro Piráty důležití. Mnozí z nich jak na nádraží, tak v Kolíně přiznali, že stále nevědí, koho budou volit.

Cíl je třetí místo a vláda bez extremistů, Babiše i Stanjury, říká Hřib

„Byl jsem se podívat na Jarmarku SPD a rozhoduji se mezi nimi a Piráty,“ svěřil MF DNES na kolínské večerní akci Na pivo se Zdeňkem a Ivanem asi dvacetiletý student. Stejně mluvili i jeho kamarádi, kteří podle svých slov budou do poslední chvíle obcházet různé předvolební akce.

„Program jsou jen sliby. Chci reálně vidět, jak ti lidé mluví, co jsou schopni prosadit,“ vysvětlila studentka právnické fakulty Jitka.

Předvolební kampaň PIRÁTI. Na pivo se Zdeňkem Hřibem a Ivanem Bartošem. (24. září 2025)

Na druhou stranu v Kolíně se Hřib s Bartošem několikrát dočkali i potlesku a podpory. Během diskuze se probíraly třeba otázky dostupného bydlení, změny daní, boje s oligarchy nebo stavu krajiny a výsadby nové zeleně.

