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Potřebujeme ženy, ne šmelináře, vzkazuje lídryně Pirátů. V kampani „volí bydlení“

Lukáš Linhart
  13:36
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou Zdeňkem Hřibem, kandidátkou na pražskou primátorku Terezou Nislerovou, brněnským lídrem Adamem Zemkem a ostravským lídrem Rostislavem Řehou. (9. září 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně v čele s předsedou...
Piráti na Letné odpálili horkou fázi komunální kampaně. Kandidátkou na pražskou...
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Slibem dostupnějšího bydlení zahájili Piráti hlavní fázi komunální kampaně. V Praze chtějí stavět městské byty, rozvíjet nové čtvrti a více zdanit prázdné bytové domy. „Byt má být domov, ne kasička na peníze,“ prohlásila kandidátka na primátorku za Piráty Tereza Nislerová. Pro iDNES.cz popsala, kde plánuje na výstavbu získat peníze nebo s kým si umí představit povolební spolupráci.

Piráti hlavní fázi kampaně do komunálních voleb zahájili na vyhlídce v pražských Letenských sadech. Strana do fáze vstupuje s heslem „Volím bydlení, ať to tu žije“. Vedle pražské kandidátky vystoupili také lídři z Brna, Ostravy či Plzně a předseda strany Zdeněk Hřib.

Nislerová představila plán, který má podle ní pomoci Praze dosáhnout výstavby deseti tisíc nových bytů ročně. Počítá mimo jiné s rozvojem tří nových pražských čtvrtí – Nových Kolovrat, Západního Města a Východního Města. Ty by podle jejího návrhu mohly pojmout až 200 tisíc obyvatel a navazovat na prodloužení linek metra A, B i C.

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Pro iDNES.cz Nislerová vysvětlila, jak chce peníze na městkou výstavbu zajistit. Využít hodlá zkušenosti z Evropské komise, kde se na antimonopolním úřadě zabývala případy veřejné podpory. Praha podle ní možnosti evropského financování nevyužívá naplno. Jako příklad, jak získat peníze z Bruselu, zmínila úvěr od Evropské investiční banky nebo dotační programy.

Volby 2026

Pro iDNES.cz také popsala případné scénáře povolební spolupráce na magistrátu. „Největší souznění cítím s panem Hlaváčkem (lídr Starostů na pražského primátora – pozn. red.), ale ne tak úplně s celým STAN,“ uvedla. Velký programový průnik vidí také s Prahou sobě. S ODS se podle ní Piráti rozchází zejména při pohledu na bydlení nebo využití městských pozemků, u dopravy ale naopak vnímá jistou shodu.

Vedle nové výstavby chce Nislerová rozšířit městkou nájemní agenturu, přes kterou mohou soukromí vlastníci svěřit své byty k pronájmu městu. Slibuje také podporu studentského bydlení a přípravu Pražského investičního fondu, který by umožnil zapojit soukromé peníze do městského bydlení. Navrhuje rovněž zvýšit daň z nemovitosti u celých prázdných bytových domů a u bytů, které slouží jako ubytování pro turisty.

„Ženský pohled na pražskou politiku Praha potřebuje. Komunální volby jsou od dnešního dne přesně za 30 dní. Za 30 dní se rozhodne, jaké vedení našeho města si zvolí. Do vedení Prahy se derou zástupy populistů, extrémistů a šmelinářů. A my jim musíme postavit vysokou zeď. Tak vysokou, aby přes ni jen tak nepřelezli,“ řekla na zahájení Nislerová.

Bydlení dominuje i pirátským kampaním v dalších městech. Například brněnský kandidát Adam Zemek chce založit městkou developerskou společnost, která by rozběhla výstavbu obecních bytů. Mezi další priority řadí posílení MHD či více zeleně v ulicích. Ostravský kandidát Rostislav Řeha představil plán investovat do bydlení 350 milionů ročně po dobu deseti let. Tato podpora má podle něj zastavit odchod mladých lidí. Důraz na bydlení klade také plzeňský lídr Pavel Bosák. „V bytové krizi můžeme deset let diskutovat, anebo můžeme něco dělat,“ řekl.

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S konkrétními plány přišly i kandidátky z dalších měst. Například Hana Hajnová z Telče připomněla přípravu deseti nových městských bytů a schválení záměru na výstavbu téměř osmdesáti soukromých. Magdaléna Machová z Benešova chce rozšířit městský bytový fond a prosazovat, aby developerské projekty zahrnovaly nájemní byty pro učitele, zdravotníky či policisty.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na závěr kandidátům poděkoval. „Máme tady dříče, máme tady vizionáře, máme tady politiky, máme tady manažery. Prostě tady máme hlavně lidi, kteří chtějí, aby se v těch městech dobře žilo. Jsou to prostě lidé jaké vy,“ uvedl.

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Volby do městských a obecních zastupitelstev se uskuteční společně s prvním kolem senátních voleb ode dneška za přesně třicet dní, a to v pátek 9. a sobotu 10. října 2026. Druhé kolo senátních voleb se pak uskuteční následující týden v pátek 16. a sobotu 17. října.

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